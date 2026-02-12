Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

La recomposición salarial del sector todavía no tiene cifras. Los gremios y el Ejecutivo volverán a reunirse la semana próxima

Tras la primera reunión por paritarias, desde Siprus plantearon que el sueldo inicial de un trabajador de la salud debería estar en 2.600.000 pesos.

Tras la primera reunión por paritarias entre el gobierno provincial y los trabajadores de la salud por la recomposición salarial de los empleados del sector, las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio para seguir discutiendo las consideraciones expuestas.

La paritaria de los trabajadores de la salud comenzó este jueves a las 9, en el Ministerio de Trabajo provincial, con la presencia de los gremios Amra y Siprus .

Tras el primer encuentro, ambas partes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene . Desde ambos gremios continúan esperando una oferta salarial por parte del gobierno provincial.

El referente de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), Néstor Rossi, aseguró que el atraso salarial de los trabajadores de la salud gira en torno al 25% . Además, puso el foco en la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de decretar un fuerte incremento a los efectivos policiales de la provincia.

“Esperamos una señal del gobernador, que dijo que nos iba a proteger. Nosotros protegemos a toda la comunidad. El gobierno demostró algo cuando recategorizó a la policía. ¿Por qué nosotros no podemos acceder a esas recategorizaciones también?”, expresó a radio Eme, además de reclamar por los pases a planta permanente y la necesidad de atender la salud mental de los trabajadores del sector.

En ese sentido, el titular del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), Jerónimo Ainsuain, manifestó que el salario inicial de un profesional que se desempeña en turnos de 24 horas, sin antigüedad ni adicionales, debería ser de 2.600.000 pesos. A su vez, expresó la necesidad de "reconocer capacitaciones, especializaciones y posgrados".

“Hoy un profesional de la salud está cobrando alrededor de un millón de pesos en la provincia, mientras que en otras partes del país o en el ámbito privado se paga hasta siete veces más”, aseveró.