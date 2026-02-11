La Capital | Economía | Policía

El gobierno provincial afirma que la protesta en la Policía de Santa Fe no afectará las paritarias

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, dijo que el reclamo salarial en la fuerza debe abordarse con un criterio distinto

11 de febrero 2026 · 13:06hs
El funcionario defendió las mejoras ofrecidas al personal de la Policía.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El funcionario defendió las mejoras ofrecidas al personal de la Policía.

La última propuesta para frenar la protesta en la Jefatura de Policía de Rosario incluyó este miércoles la promesa de nuevas mejoras salariales. Dado que la presentación coincidió la convocatoria a los gremios estatales para discutir la misma cuestión, desde el gobierno de Santa Fe aseguraron que esto no afectará la negociación en el marco de las paritarias.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, rechazó de plano que la propuesta sobre los haberes de las fuerzas provinciales sea equivalente a la que realizarán para agentes de la administración central, docentes y personal de salud. "No tiene nada que ver una cosa con la otra", enfatizó tras una reunión con referentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Mientras se llevaba a cabo el encuentro con los sindicatos en la capital provincial, el titular de la cartera de Economía, Pablo Olivares, anunció que ningún integrante de la Policía de Santa Fe tendrá un sueldo inferior a la canasta básica. Así se planteó la referencia del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dentro de una oferta de recomposición con criterios muy diferentes a los que se vienen utilizando en los acuerdos con los gremios del sector público y la educación.

La policía no tiene paritarias

Bastia fue tajante cuando le preguntaron cuál es la postura del gobierno para definir el alcance de la mejora de haberes que reclaman las fuerzas de seguridad en la sede de la Unidad Regional II. "La policía no tiene paritaria", manifestó.

Por otra parte, el exdiputado provincial consideró que la remuneración de los uniformados no es comparable con la de otros empleados públicos: "Estamos hablando de 48 horas semanales. No hay que mezclarlas". De esta manera descartó que los sindicatos puedan redefinir sus pretensiones salariales en base a la propuesta que dio a conocer Olivares en Rosario.

>> Leer más: Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

El ministro de Gobierno e Innovación Pública reiteró que los acuerdos con los gremios determinan el piso del aumento que pueden recibir los policías. "Las paritarias son una referencia siempre, sin ninguna duda", remarcó.

Las declaraciones en Santa Fe apuntalaron el criterio que plantearon otros funcionarios del gabinete provincial en cuanto a las condiciones para llegar a un acuerdo. Sobre este punto, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó: "Para sentarnos a dialogar, pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullajes y de presencia en la zona urbana".

Bastia dijo que "la seguridad es innegociable"

A pesar de que todavía no se normalizó el servicio, Bastia se mostró conforme con el avance de la negociación y las medidas para atender la situación. "Esto no nos toma por sorpresa ya se venía trabajando", indicó en cuanto a las primeras mejoras anunciadas la semana anterior.

El ministro de Gobierno consideró que "la seguridad es innegociable" en la provincia. A partir de esa definición apuntó que el último lunes "se ha trabajado razonablemente bien" para compensar la falta de personal en las calles.

El funcionario dijo que el conflicto con la policía admite un punto de comparación con otros reclamos salariales que han recibido dentro de las paritarias. A modo de ejemplo se refirió al caso del sistema de salud: "Hemos ido resolviendo situaciones particulares de distintos efectores en estos dos años. Todas heredadas, no generadas por nosotros".

Por último, el ex diputado provincial le bajó el tono a las críticas de dirigentes políticos por el abordaje de la protesta. "Cualquier especulación con el tema seguridad es hacer algo totalmente contrario a los intereses de los santafesinos. Si alguien opera y tiene intencionalidad, seguramente se tendrá que hacer cargo y lo pagará muy caro porque los santafesinos saben muy bien por lo que pasaron antes y cómo están hoy".

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025

Los gremios estatales consideraron "satisfactoria" la primera reunión con el gobierno. La propuesta de aumento llegará en los próximos días
Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025
El gobierno provincial afirma que la protesta en la Policía no afectará las paritarias
