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Autopista Rosario-Buenos Aires: desde este sábado rige la nueva tarifa de peaje y no se aceptará el pago en efectivo

A partir de este 10 de octubre los autos pagarán 1.850 pesos de peaje en la cabina de General Lagos. El pago de la tarifa será por medio del Telepase, tarjetas de crédito y débito, o QR.

8 de octubre 2026 · 18:26hs
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El pago manual del peaje en la estación de General Lagos en la autopista a Buenos Aires entra en la etapa final

El pago manual del peaje en la estación de General Lagos en la autopista a Buenos Aires entra en la etapa final

Arco Portuario SAU, la firma que controla el empresario Cristóbal López con su empresa CPC SA tomó las riendas del tramo de la Autopista Rosario-Buenos Aires entre San Nicolás y Circunvalación. Y en el marco de la explotación comercial por sistema de cobro de peaje, desde este sábado 10 la cabina ubicada en General Lagos no aceptará dinero en efectivo de los automovilistas y admitirá alzar las barreras por Telepase, QR o el cobro por tarjeta de débito y crédito. Los autos deberán pagar 1.850 pesos y en forma progresiva hasta los camiones de más de 6 ejes con una tarifa de 9.250 pesos.

La empresa CPC S.A. ya comenzó a operar un tramo de la autopista Rosario-Buenos Aires (ruta 9), toda la circunvalación de Rosario (A-008) y la ruta 33 como nueva concesionaria privada desde Rosario hasta Trenque Lauquen. En total son El corredor comprende 528,04 kilómetros. En esa toma de posición, el peaje de General Lagos ya puso en funciones el cobro exclusivo por Telepase, sin la opción de pago en efectivo.

En el marco de la Red Federal de Concesiones (RFC) con la que el gobierno nacional privatizó las rutas y la empresa del conocido Cristóbal López se hizo cargo de tres trazas del llamado tramo “Portuario Norte” y la posesión de los segmentos por un plazo de 20 años con opción a otros 10 de prórroga.

>>Leer más: Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

El objetivo final de las nuevas concesiones es que finalmente se instalen, de forma paulatina, los nuevos sistemas de cobro de peaje sin cabina. Son estructuras metálicas con cámaras que captan la patente y automáticamente generan el cobro del peaje por intermedio del sistema TelePase.

Peaje en la autopista Rosario-Buenos Aires

Claro que eso tomará tiempo de instalación y sobre todo de aviso a la ciudadanía y los usuarios de la rutas. Y en esta transición donde se informaron unos 600 empleados despedidos de la empresa estatal Corredores Viales (a cargo de las rutas nacionales hasta su trapsado a manos privadas) , existen unos días de incertidumbre y transición. Por ejemplo, las cabinas aceptan el Telepase, pero en caso de no tenerlo tampoco se acepta efectivo y algunos usuarios marcaron que quienes no cuentan con el nuevo sistema pudieron pasar las cabinas sin abonar.

Mientras, se va tratando de llevar el cobro a lo digital con el tradicional Telepase, dejando sin efecto el pago del usuario con efectivo. De hecho, para fomentar la implementación se duplica el valor del peaje a los usuarios que no lo tengan activo el Telepase y deban abonar con QR o con tarjeta a través de un posnet. Esto ya viene ocurriendo en otros tramos como en Conexión Alto Delta , firma a cargo de la ruta nacional 174 que tiene el control del puente Rosario-Victoria.

El nuevo cuadro tarifario

En concreto, este jueves se conoció un comunicado de la flamante Arco Portuario SAU con su cuadro tarifario para el peaje de General Lagos.

  • Categoría 1: $1.850,10 — autos y camionetas de dos ejes sin rueda doble.
  • Categoría 2: $3.700,20 — vehículos de dos ejes con rueda doble o de tres y cuatro ejes sin rueda doble, según altura.
  • Categoría 3: $5.550,31 — vehículos de tres o cuatro ejes.
  • Categoría 4: $7.400,41 — vehículos de cinco o seis ejes.
  • Categoría 5: $9.250,51 — vehículos de más de seis ejes.
  • Y se indicó que no se acepta el pago en efectivo.

En caso de no tener cargado el Telepase, quedaría el pago por tarjetas de crédito o débito o por QR con un valor equivalente al doble del vigente por la oblea que adhiere al nuevo sistema.

La empresa Telepase envió un mail a sus clientes donde confirma su presencia en las cabinas de General Lagos con la nueva concesionaria. "Nos complace informarle que continuamos ampliando la red de cobertura de TelePASE en rutas y autopistas de la Argentina. En virtud de las comunicaciones (...) remitida por la Secretaría de Transporte, y de las adhesiones presentadas por los concesionarios conforme a las condiciones de suscripción al Sistema TelePASE, le informamos que, a partir del 07 de Octubre de 2026, el servicio TelePASE podrá utilizarse también en las siguientes concesiones: ARCO PORTUARIO S.A.U: RN N°9, Estación de peaje LAGOS – RN N°33 – RN N° A-008".

El corredor vuelve a ser administrado por una empresa privada después de varios años de gestión estatal bajo distintos signos políticos. La compañía fue declarada adjudicataria el último 28 de julio mediante la resolución 1.149/26 del Ministerio de Economía de la Nación. Así se confirmó la cesión durante los próximos 20 años para realizar obras y mantener los caminos antes mencionados.

Un aspecto central es que la tarifa que estará vigente desde el sábado que viene, es por el lapso en que se pongan en marcho las obras de un plan de contingencia para acondicionar la traza, eliminar ahuellamientos y tapar baches. Estas están contempladas en los pliegos y una vez cumplimentadas, la concesionaria quedará habilitada por el visto bueno del gobierno nacional para reajustar el valor de la tarifa.

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