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El municipio pide acelerar la puesta a punto de Circunvalación

Arco Portuario limpia malezas en 10 de los 30 kilómetros de Circunvalación. El municipio entregó un informe detallado con las zonas a intervenir.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

5 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Las tareas se realizan con poco personal y máquinas. Los resultados son mínimos hasta el momento.

Las tareas se realizan con poco personal y máquinas. Los resultados son mínimos hasta el momento.
El municipio pide acelerar la puesta a punto de Circunvalación

Foto: Héctor Rio / La Capital
El municipio pide acelerar la puesta a punto de Circunvalación

Los operarios volvieron a cortar el pasto

Los operarios volvieron a cortar el pasto, pero aún prevalecen los yuyales en varios sectores de Circunvalación.

A un mes de la posesión del tramo Portuario Norte, en el marco de la Red Federal de Concesiones, la empresa a cargo de la operación vial de la autopista a Buenos Aires, avenida Circunvalación y ruta 33 puso en marcha un plan de tareas de mantenimiento. Según lo informado por Arco Portuario (concesionaria a cargo de estos trayectos) se está trabajando con cuatro operarios sobre la A008 en la limpieza malezas entre el kilómetro 8 y 20, y se completó la iluminación por el cantero central, aunque restan las colectoras. Sin embargo, el secretario de gobierno del municipio, Sebastián Chale, pidió acelerar las tareas frente al efecto climático del Niño, las lluvias y el aumento de las temperaturas. "Tenemos la expectativa que corten el pasto en el transcurso de estos días, queremos tener reuniones periódicas para ser informados sobre lo que se vaya haciendo, pero desde ya que debería ser todo más rápido", enfatizó el funcionario.

El gobierno nacional privatizó las rutas nacionales del país a 20 años con un sistema básico de cobro de peaje para el mantenimiento y puesta a punto. Arco Portuario tiene a cargo no solo la llegada de la autopista a Buenos Aires entre San Nicolás y Rosario, ruta 33 hasta Trenque Lauquen, sino también avenida Circunvalación (A008): el anillo vial de 30 kilómetros que rodea la ciudad a través de una autopista urbana.

>>Leer más: La nueva concesionaria ya corta el pasto en Circunvalación

Relevamiento fotográfico

En este contexto, el municipio le entregó a los nuevo operadores del sistema un informe detallado y documentado con fotos que grafica el estado actual en el que se encuentra la A008 y las intervenciones que el propio municipio realizó en forma preventiva en desagües y canales hídricos ante el avance del Niño y posibles anegamientos.

Por ejemplo, en las colectoras José María Rosa y Juan Pablo II entre Juan José Paso y Eva Perón. Estas tareas en el distrito Oeste, implicaron la puesta en marcha de retroexcavadoras, palas hidráulicas y tareas de limpieza en zanjas y sumideros. También en el tramo entre Pellegrini y 27 de Febrero, las colectoras y en una zona de cinco hectáreas.

>> Leer más: Tras meses de abandono, la nueva concesionaria de Circunvalación arranca el desmalezamiento

Entre 27 de Febrero y bulevar Seguí también se procedió al desmalezado en las colectoras en un área de siete hectáreas. Y finalmente, desde las vías del ferrocarril Mitre hasta presidente Perón en 9,5 hectáreas. El relevamiento incluye un diagnóstico con zonas en muy mal estado, a saber: las colectoras, zanjones y rulos intercambiadores en el extremo norte (Rondeau y Circunvalación, a metros del acceso al puente Rosario-Victoria), en el sector que conecta con avenida de los Granaderos, de allí hasta López Bouchard y un tramo detectado con muchas malezas también entre Juárez y Sorrento, y luego hacia el oeste y sur, como Uriburu y vías del ferrocarril y Oroño y Ovidio Lagos, luego hacia Avellaneda para luego describir la curva hacia Villa Gobernador Gálvez, acceso sur, y Bajo Ayolas y su nuevo empalme a la altura de 27 de Febrero.

>> Leer más: La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas con una nueva concesión

El catálogo fotográfico es una muestra ininterrumpida de basura acumulada, yuyos, pastizales, sumideros tapados, agua servida, camalotes, escombros y desagües sin la tapa. Una secuencia que evidencia desidia y falta de mantenimiento acumulada.

"Así como le dejamos todo un informe completo que relevamos hasta el momento que asumieron la concesión, seguimos monitoreando la situación. La expectativa es que el corte de pasto se concrete en forma más abarcativa e integral en el transcurso de estos días. Se puedan poner al día; porque hay zonas donde el pasto está muy alto, estamos con jornadas de lluvias intensas, hay mosquitos, comenzó el calor: una combinación peligrosa que nos genera problemas y puede ser caldo de cultivo de enfermedades, además del tema hídrico por lo climático que representa la presencia de El Niño. Por eso queremos establecer reuniones periódicas para que la concesionaria nos vaya informando. Vemos que el trabajo en Circunvalación debería ser más rápido", marcó Chale.

Intervenciones del nuevo concesionario

Por su parte, Arco Portuario comenzó tareas de conservación y mantenimiento en varios frentes. En la ruta 33 entre el kilómetro 650 y 720 en la zona de Elortondo se destacó un equipo con camioneta y cuatro tractores. Y entre el kilómetro 393 y 420 (altura General Villegas) se está ejecutando bacheo preventivo de seguridad vial con mezcla asfáltica. En el caso de Circunvalación, se informó que entre el kilómetro 8 y el 20 hay una dotación de cuatro operarios haciendo limpieza en la zona del camino. La empresa también subrayó que se iluminó el cantero central de la avenida, pero restan completar las luminarias de las colectoras y zonas que permanecen en penumbras.

>> Leer más: Avenida Circunvalación: nueva gestión del municipio rosarino para activar el mantenimiento

En el peaje de la autopista a Buenos Aires a la altura de General Lagos se ejecutan obras de adecuación con una grúa y camioneta.

El estado deficitario de Circunvalación ya había provocado una fuerte litigiosidad entre funcionarios locales y las autoridades de Vialidad Nacional, cuando el anillo vial estuvo durante el kirchnerismo en manos de la operadora estatal Corredores Viales. La falta de mantenimiento y su estado de penumbras de noche representan un riesgo en la circulación vehicular. Ante ello, se abrió un capítulo judicial con el fin de que se ejecuten las obras. El tema escaló hasta llegar a la Justicia federal que había emplazado Vialidad Nacional a poner en marcha un plan de tareas en un plazo perentorio y que incluía la reparación de luminarias. Justamente, de 3.500 luminarias relevadas a lo largo de la A008, las autoridades locales denunciaron que más del 40 por ciento es defectuosa o no funciona.

Lo cierto es que Arco Portuario tiene a cargo su concesión desde el 8 de octubre pasado. La tarifa vigente desde 10 de octubre pasado es por el lapso de un plan de contingencia que debería contemplar mejoras también en Circunvalación. La cabina ubicada en General Lagos de la autopista a Capital Federal no recibe más dinero en efectivo por el cobro del peaje, y acepta el Telepase, QR o las tarjetas de crédito o débito para abonar desde 1.850 pesos para la categoría de los autos hasta 9.250 pesos para camiones de más de seis ejes.

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