La Capital | Circunvalación

La nueva concesionaria ya corta el pasto en Circunvalación

Operarios enviados por Arco Portuario SAU comenzaron las tareas de desmalezamiento en la ruta A008. En paralelo, la Justicia Federal ordenó el mantenimiento del anillo vial que rodea la ciudad.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

22 de octubre 2026 · 19:00hs
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Cuadrillas de operarios a cargo de Arco Portuario SAU comenzaron a desmalezar los yuyos que afloraban en banquinas y el cantero central de Circunvalación.

Cuadrillas de operarios a cargo de Arco Portuario SAU comenzaron a desmalezar los yuyos que afloraban en banquinas y el cantero central de Circunvalación.

Pese a las inclemencias del tiempo, la flamante concesionaria a cargo del tramo Portuario Norte de las concesiones viales nacionales se puso manos a la obra en avenida Circunvalación. Arco Portuario SAU comenzó este jueves el desmalezamiento d yuyos y malezas que afloraban en banquinas y el cantero central de la Ruta A008, a dos semanas de haber tomado el control de la traza y tras el informe de este diario en el que a lo largo de los casi 30 kilómetros la ruta presentaba un estado de abandono. En paralelo, trascendió una resolución de la Justicia Federal que hizo lugar al amparo presentado por el senador por Rosario, Ciro Seisas y ordenó que se realice el mantenimiento de la ruta.

De esta forma, ea empresa puso en marcha el plan de obras de contingencia en la autopista a Buenos Aires sobre el arroyo Saladillo con tareas de bacheo con mezcla asfáltica en caliente. Además, sobre la ruta 33 de Venado Tuerto hacia Firmat cortará el pasto y en la zona de Rufino iniciará trabajos de limpieza en desagües y banquinas.

En concreto, ya se armaron dos obradores de Arco Portuario SAU en la zona de explotación que abarca los 50 kilómetros desde San Nicolás hasta Rosario de la autopista a Buenos Aires, los 29,5 kilómetros de Circunvalación y los 448 kilómetros desde Cabín 9 por la ruta 33 hasta la localidad bonaerense de Trenque Lauquen. En total: 528 kilómetros de extensión.

El plan en Circunvalación, autopista a Buenos Aires y ruta 33

Voceros de la firma privada habían adelantado a La Capital que a partir de este jueves está previsto comenzar con el corte de malezas sobre Circunvalación con dos cuadrillas, el bacheo con mezcla asfáltica en caliente de la autopista a Buenos Aires sobre el Saladillo, un tractor y dos cuadrillas para el desmalezamiento y limpieza en ruta 33 entre Venado Tuerto y Firmat, y en la zona de Rufino otra cuadrilla iniciará trabajos de limpieza desagües y banquinas.

Y como ya se informó, la firma cuya empresa ganadora fue CPC y luego derivó en la actual concesionaria Arco Portuario SAU que deberá (al igual que el resto de las concesionarias que asumieron la explotación y de acuerdo a los contratos) poner en marcha un plan de contingencia para implementar un esquema de reparación de las rutas mencionadas y así eliminar ahuellamientos y tapar baches. Los trabajos están contemplados en los pliegos y una vez cumplimentados, la concesionaria quedará habilitada por el visto bueno del gobierno nacional para reajustar el valor de la tarifa. También se contemplan tareas de mantenimiento y limpieza.

>>Leer más: Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Lluvias y más pastizales

Lo cierto es que las reiteradas lluvias y la transición de la empresa estatal Corredores Viales (que anteriormente operaba en Circunvalación) dejaron nuevamente a la autopista urbana cubierta de pastizales, malezas y en algunos segmentos con la presencia de roedores sobre la calzada.

Cabe recordar que en el actual esquema que contempla la Red Federal de Concesiones (operación y mantenimiento de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales en manos privadas mediante el cobro de peaje) es un punto de partida para acondicionar los caminos. Previamente, la operación estaba en manos de la estatal Corredores Viales, que en los últimos años había sido objeto de críticas y reclamos por la falta de mantenimiento adecuado. Es más, el estado deficitario de Circunvalación ya había provocado una fuerte litigiosidad entre funcionarios locales y las autoridades de Vialidad Nacional. El tema escaló hasta llegar a la Justicia federal que había emplazado Vialidad Nacional a poner en marcha un plan de obras, que incluía la reparación de luminarias.

De 3.500 luminarias relevadas a lo largo de la A008, las autoridades locales denunciaron que más del 40 por ciento es defectuosa o no funciona.

En las últimas horas trascendió un fallo de la Justicia federal en la que le impone a Vialidad Nacional el "desmalezamiento; reemplazo de cartelería indicativa en mal estado, averiada o ilegible; iluminación en toda su extensión; señalización en calzadas; bacheos en sectores en mal estado; limpieza general de la arteria; y reparación definitiva de los sectores en que se acumule agua; con el objeto de garantizar la adecuada transitabilidad". El dictamen accedió al amparo solicitado en el fuero federal por el senador Seisas.

De nuevo en manos privadas

A partir de ahora, el corredor vuelve a ser administrado por una empresa privada después de varios años de gestión estatal bajo distintos signos políticos. La compañía fue declarada adjudicataria el último 28 de julio mediante la resolución 1.149/26 del Ministerio de Economía de la Nación. Una cesión durante los próximos 20 años para realizar obras y mantener las trazas. Y a cambio, el privado recauda por cobro de peaje. La tarifa vigente desde 10 de octubre pasado es por el lapso de un plan de contingencia que debería contemplar mejoras también en Circunvalación. La cabina ubicada en General Lagos de la autopista a Capital Federal no recibe más dinero en efectivo por el cobro del peaje, y acepta el Telepase, QR o las tarjetas de crédito o débito para abonar desde 1.850 pesos para la categoría de los autos hasta 9.250 pesos para camiones de más de 6 ejes.

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En Circunvalación el corte de malezas y yuyales se discute desde que Corredores Viales fue intimado por autoridades locales para su puesta a punto. Ahora, la ruta A008 quedó en manos del concesionario Arcos Portuarios SAU.

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