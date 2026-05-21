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Concesiones: la 33 tendrá 5 puntos de peaje y Circunvalación quedará exenta

Hay 17 empresas interesadas en adjudicarse el tramo Portuario Norte. La apertura de las ofertas económicas será en 60 días. El viernes se abre la licitación del tramo Centro que involucra la autopista a Córdoba y parte de la 34

21 de mayo 2026 · 06:10hs
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Red Federal de Concesiones. Circunvalación y la autopista a Buenos Aires están dentro de los tramos a licitarse en los próximos meses.

Red Federal de Concesiones. Circunvalación y la autopista a Buenos Aires están dentro de los tramos a licitarse en los próximos meses.

La Red Federal de Concesiones avanza con la adjudicación de rutas nacionales a lo largo del país, en un contexto donde el estado que presentan las trazas expone al tránsito a un peligro vial. El tramo Portuario Norte, que involucra a la autopista a Buenos Aires, ruta 33 hasta Trenque Lauquen y Circunvalación tiene 17 empresas interesadas en quedarse con la explotación comercial. Los pliegos contemplan cinco cabinas de cobro en la 33 (se instalan tres puestos adicionales), se sostiene el peaje de General Lagos en la autopista a Buenos Aires y la A008 queda exenta de pago. Además, este viernes se abrirán los sobres técnicos en la licitación del tramo Centro que involucra la autopista a Córdoba, y ruta 34, hasta la 19.

Tramos de autopista, la 33 y Circunvalación

El pasado 11 de este mes, el gobierno nacional correspondientes a la etapa II B de la Red de Concesiones en la que se presentaron 17 empresas para mantener cinco rutas nacionales que surcan la provincia con el tramo inicial de la autopista a Buenos Aires hasta el límite interprovincial, ruta 33 hacia el sur santafesino y hasta la localidad bonaerense de Trenque Lauquen y el anillo vial de avenida Circunvalación.

Este tramo que involucra a Rosario y la región está dentro de un megapaquete con más de 2.500 kilómetros de ruta que también suma a los tramos Mediterráneo, Puntano y Portuario Sur.

>>Leer más: Circunvalación, autopista a Buenos Aires y ruta 33: Nación avanza con una concesión vial clave para Rosario

Las ofertas se presentaron en dos sobres. Los que se abrieron la semana pasada con los antecedentes, documentación y por otro lado la oferta económica, es decir, la tarifa de peaje que cada oferente se propone cobrar en un sistema de concesión sin subsidios estatales y con el cobro de tarifa previa inversión inicial para jerarquizar el estado de las trazas viales.

ruta archivo

Red Federal: licitación a 20 años

Las licitaciones en marcha tendrán un plazo de 20 años, con la opción de extenderlo a 30 años. Y en la región, ya fue adjudicada el año pasado la ruta nacional 174, en manos de Conexión Alto Delta, a cargo de empresarios rosarinos y entrerrianos que explotan los 60 kilómetros entre Rosario y Victoria.

Según el pliego licitatorio del tramo Portuario Norte, al futuro concesionario le corresponderá reparar los casi 30 kilómetros de la avenida Circunvalación y sobre la ruta nacional 9 (autopista a Buenos Aires) entre el kilómetro 237,09 y el 287,42; es decir, poco más de 50 kilómetros de extensión que va desde el límite con la provincia con Buenos Aires a la altura de Villa Constitución y el empalme con la avenida de Circunvalación en Rosario.

La ruta nacional 33 comienza en Cabín 9 y llega hasta Rufino, en el extremo suroeste de la provincia, y penetra en Buenos Aires. Como en el resto de las conexiones que integran este tramo, el concesionario que se haga de la licitación tendrá obras iniciales de puesta en valor y obras de rehabilitación. Con la salvedad de que el tramo de la 33 que une Rufino en Santa Fe con General Villegas en Buenos Aires deberá ser intervenido para su repavimentación y reconstrucción de banquinas.

Peajes con nuevo sistema

Lo que surge del pliego como novedad en la futura concesión es la posibilidad de habilitar cinco cabinas de peajes sobre la ruta nacional 33 (Trenque Lauquen, General Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda). Una forma de "hacer caja" para solventar el estado peligroso de la calzada que se presenta en la actualidad. Aunque aparecen en un apartado como “nuevas estaciones de peaje”, algunos de los puntos sugeridos ya tenían este tipo de estructuras, que quedaron en desuso.

Lo novedosos, al igual de lo que ya está en vigencia en Conexión Alto Delta, es el sistema de peaje sin cobro de dinero en efectivo, ni la presencia de cabinas de peaje con personal. Por el contrario, se impone un sistema de telepeaje con lectores en los puntos de cobro, o también el pago en tótems con tarjeta de crédito o débito y la opción del QR para las billeteras electrónicas.

Autopista Rosario Buenos Aires
La autopista Rosario-Buenos Aires es uno de los principales corredores del sur santafesino.

La autopista Rosario-Buenos Aires es uno de los principales corredores del sur santafesino.

El resto de los tramos de las rutas

Junto al tramo Portuario Norte, Vialidad Nacional anunció el llamado a licitación del Tramo Portuario Sur, Tramo Puntano y Tramo Mediterráneo.

El tramo Mediterráneo, que comprende 672,32 kilómetros de extensión, abarca la ruta nacional 7 y la ruta nacional 35 y atraviesa las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. En la provincia, la ruta 7, que conecta Rufino, Coronel Roseti y Aarón Castellanos, tendrá obras y el propio pliego sugiere una estación de peaje sobre la ruta 7 a la altura de Rufino.

El tramo Puntano, que conecta la provincia de Buenos Aires con San Luis, también tendrá tareas de puesta en valor. Son 720 kilómetros entre las rutas nacionales 8, 36, 193 y la A-005. En Santa Fe, localidades como Hughes, Venado Tuerto y la conexión con la ruta provincial 14, entre otras, se verán beneficiadas con estas obras. Sobre la ruta nacional 8, ya existe una cabina de peaje en Venado Tuerto y se propone un nuevo punto en Hugues.

Por último, el tramo Portuario Sur, una especie de conexión de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, comprende a 636,75 kilómetros de ruta, que abarca la ruta nacional 9 desde el límite de Santa Fe y Buenos Aires hasta Campana y la ruta 188, desde San Nicolás hasta la localidad de Realicó en La Pampa.

Autopista a Córdoba

Y por otro lado, el Tramo Centro, que involucra 682 kilómetros, también genera expectativa en la región. Allí se toma la ruta 9 (autopista a Córdoba) desde Circunvalación hasta la localidad cordobesa de Pilar en 363 kilómetros. Y desde Circunvalación por la ruta 34 hasta el empalme con la ruta 19 (en 188 kilómetros), que también quedará en este tramo desde Santo Tomé hasta San Francisco (en el límite interprovincial) en 130 kilómetros de extensión. Esto corresponde a la etapa III de la Red Federal de Concesiones, y la apertura de los sobres con antecedentes y ofertas técnicas está anunciada para este viernes.

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