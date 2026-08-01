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Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

El técnico canalla Jorge Almirón sacó de la lista un volante de juego y lo reemplazó por un zaguero central para el choque en el Monumental ante River

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

1 de agosto 2026 · 20:20hs
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De los 23 futbolistas de Central que fueron citados para el partido contra Racing hay un solo cambio en la lista.

Leonardo Vincenti / La Capital

De los 23 futbolistas de Central que fueron citados para el partido contra Racing hay un solo cambio en la lista.

La necesidad de ganar en Central sigue en lo más alto y lo que se le viene es nada menos que River, otro que anda con sus problemas a cuestas, y para este partido el entrenador canalla Jorge Almirón realizó un mínimo cambio en la lista de concentrados, llamativo por cierto.

Los futbolistas que citó el técnico auriazul son prácticamente los mismos que los del partido ante Racing, en el Gigante de Arroyito, pero en esta ocasión la cosa viene con una variante.

Quien se queda afuera de los concentrados es Franco Cervi, quien hizo su redebut con la camiseta canalla en el partido del pasado martes en Arroyito. En su lugar ingresa Luca Raffin.

La baja de Cervi en el Canalla

Cervi padeció una distensión en el isquiotibial derecho y quedó afuera de la lista de concentrados. Lo cierto es que el Canalla pierde una variante en la ofensiva y busca otra en la defensiva.

Hasta aquí hubo una postura muy clara por parte del cuerpo técnico y es que todo aquel futbolista que tiene una molestia, por mínima que sea, ni siquiera concentra. Y esto está íntimamente relacionado con la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores de América que el equipo debe afrontar en breve.

>>Leer más: Franco Cervi, con la 10 y de regreso en Central: volvió una década después y fue amonestado

Almirón y sus colaboradores apuntan que para ese partido de ida ante Corinthians estén todos a pleno desde lo físico, por eso el hecho de preservar jugadores en estas primeras fechas del torneo Clausura.

River, Aldosivi y la Libertadores

A Central se le viene River, después recibirá a Aldosivi, por la cuarta fecha, y de inmediato tendrá el primer compromiso copero, en el Gigante de Arroyito, jueves 13 de agosto. La revancha será una semana después, en San Pablo.

Además, con esta alteración en la lista de concentrados, crece la idea de que Almirón pueda alterar el esquema para enfrentar a River. El mismo podría ser con tres centrales, por eso la citación de Raffin, para que haya una alternativa más en esa última línea.

Luca Raffin se metió otra vez entre los concentrados. Será una variante más en el bando para la zaga central.

Luca Raffin se metió otra vez entre los concentrados. Será una variante más en el bando para la zaga central.

De confirmarse esto, habrá que esperar hasta que comience el partido para ver si será una línea de tres, con los laterales-volantes parados más cerca de la mitad de la cancha, o bien una línea de cinco más establecida.

En esta nueva convocatoria tampoco están Marco Ruben (hasta aquí nunca fue citado) ni Julián Fernández, quien sí jugó el primer partido, ante Belgrano, pero ya en el segundo se quedó afuera.

Los concentrados en Central

Una vez más Almirón convocó a 23 futbolistas, por lo que todos los que viajaron firmarán planilla. Los futbolistas citados son: Jeremías Ledesma, Axel Werner, Emanuel Coronel, Elías Verón, Gastón Ávila, Facundo Mallo, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Sebastián Zaracho, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Marcelo Cabrera, Santiago Segovia, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Tomás Badaloni, Enzo Copetti y Fabricio Oviedo.

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