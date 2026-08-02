Newell's frente a una de esas citas para dar un salto, en un contexto de imponderables

El equipo de Frank Kudelka se complicó con demasiadas lesiones pero empezó el año competitivo. Boca será una linda prueba para Newell's

El festejo de Newell's ante talleres. Ahora al equipo de Frank Kudelka se le viene Boca.

“ Newell’s es un equipo competitivo, tuvimos dos rivales difíciles, con Talleres arrancamos ganando, el jueves lamentablemente perdimos, pero el fútbol argentino y el torneo es muy parejo. Hace diez fechas que vinimos trabajando bien y ese es el camino. Hay que corregir errores pero estamos bien y seguiremos mejorando”. El que habló luego de la derrota ante Independiente fue Luca Regiardo, un pibe de solo 19 años, pero al que Frank Kudelka le dio un rol decisivo, el de ser capitán de un Newell’s que, desde su llegada, pelea por salir del fondo y lo va logrando. Claro, se llega a esta cita con Boca después de una derrota, pero también antes de una victoria frente a Talleres, ambas por la mínima diferencia. Lo cual da una referencia precisa de qué instancia está atravesando un plantel que supo lidiar con las situaciones más duras.

Y Regiardo es símbolo de este ciclo de Kudelka, precisamente por esos avatares que lo hicieron caminar mucho tiempo por la cornisa y, si este juvenil se la bancó, el resto debió ir en la misma sintonía. Para transitar un camino no exento de piedras, pero con un panorama ascendente. Se insiste, pese al 0-1 ante Independiente en Avellaneda, donde Newell’s peleó mucho, creó poco es cierto, pero pudo sacar un mejor resultado.

Está ahí Newell’s, para ganarle con lo justo a Talleres, para perder con lo justo ante Independiente. Y para recibir a Boca con las mismas perspectivas. Claro que, se sabe, un buen resultado ante los xeneizes siempre potencia las virtudes propias y disimula los defectos. Por eso sería tan importante aprovechar una de esas citas que, de superarlas, siempre significan pegar un salto.

Kudelka dejó en claro antes de iniciar la competencia que este plantel no pudo tener los refuerzos que hubiera pretendido, que hubo una limitación económica para ello que entendía pero que tal vez no lo dejó conforme. Voces atendibles en Buenos Aires dieron cuenta de un malestar del que no quiso hablar en la conferencia de prensa pos Independiente. Quizás el mensaje ya había llegado: firmaron dos en los últimos días y otro más está al caer.

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Es que la sensación de plantel corto se potenció demasiado rápido, con lesiones tempranas. Demasiadas. Talleres dejó afuera a Martín Ortega y a Jerónimo Gómez Mattar, y casi a Facundo Guch. Independiente marginó a Walter Núñez y casi a Walter Mazzanti. Es cierto que el torneo Clausura empezó demasiado exigente con fecha entresemana rápido, pero no justifica que aparezcan tantos percances, en la mayoría musculares.

El infortunio de Rodrigo Herrera antes de empezar a jugar regó esta racha y claro que preocupó puertas adentro, en un semestre donde, vale decir, Newell’s jugará 16 partidos y con suerte 20 si llega a la final. No son tantos.

Pero así como los refuerzos tardaron en llegar, Kudelka se quedó con la base que quería, no se le fue ninguno de los que consideraba importantes y se nota que hay un equipo mucho más templado. Que puede perder como ante Independiente, que quizás le falte más chispa, pero no competitividad como apuntó bien Regiardo.

No por nada, antes del Rojo, estos mismos jugadores hilvanaron una seguidilla de seis partidos sin derrotas. La de Independiente no debería desestabilizarlo y, se insiste, Boca le da una enorme chance de ir por un triunfo de esos que siempre valen mucho más.

A Boca lo que es de Boca

Por supuesto, enfrente no está un Boca todopoderoso ni mucho menos. Hace rato no encuentra la brújula, quedó afuera de la Libertadores y pasó con susto a los 8º de final de la Copa Sudamericana. Lo hizo el jueves, al mismo tiempo que jugaba Newell’s, pero en Rancagua, donde O’Higgins con su figura Panchito González casi lo amarga para toda la cuenta.

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Boca viene entonces de un viaje más largo, de hecho tuvo problemas para salir de Chile y llegar en medio de la tormenta que azotaba Rosario. Lo hizo en la noche del viernes tras jugar en un lugar con altura como Rancagua, por lo que el desgaste ha sido mayor.

Apenas un trabajo hizo Boca, en Arroyo Seco en el predio canalla donde Paredes, su mejor jugador, tomó mate con Ángel Di María, ya que estaba entrenando también Central. No llega bien para nada, ya que antes debutó con una dolorosa derrota en cancha de Riestra. Podía estar peor.

Tiene grandes jugadores, claro, pero aún no consolidó un equipo. A ese Boca enfrentará un Newell’s que tiene la chance de situarse, acaso definitivamente, en otro nivel.