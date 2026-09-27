La Capital | La Ciudad | Muebles

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Mudanzas, divorcios, viajes al exterior, fallecimientos y estudiantes son las razones para necesitar espacio. Los depósitos trabajan con altos niveles de ocupación y el rubro tiene cada vez más jugadores, pero la demanda cambia según los vaivenes económicos

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

27 de septiembre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los depósitos de muebles trabajan con una ocupación elevada y una demanda sostenida.

Los depósitos de muebles trabajan con una ocupación elevada y una demanda sostenida.

En Rosario hay un negocio que funciona con una lógica bastante particular: guardar las cosas de otros. Muebles, electrodomésticos, objetos familiares, pertenencias de una persona que se fue al exterior o simplemente cosas que ya no entran en una vivienda terminan almacenadas durante meses y, en algunos casos, durante años.

Los testimonios de tres operadores del rubro permiten encontrar un punto en común: los depósitos trabajan con una ocupación elevada y una demanda sostenida, y cada vez tiene más jugadores, aunque eso no significa que el mercado esté creciendo de manera permanente. Hay temporadas de mayor movimiento, momentos de menor actividad y nuevos clientes que aparecen a medida que cambian las condiciones económicas y habitacionales.

En Depositod Rosario aseguran trabajar habitualmente con una ocupación de entre el 80 y el 90 por ciento. Stora, un emprendimiento que comenzó este año, tiene casi todos sus espacios ocupados y ya evalúa sumar capacidad. Y Guardamuebles Rosario, un negocio que funciona desde 2009, asegura estar casi siempre lleno.

Pero algunos marcan que la demanda no ha aumentado en términos generales. Incluso consideran que pudo haber bajado algo por la menor llegada de estudiantes del exterior. Lo que sí observan es una ocupación alta, mucha rotación y una fuerte estacionalidad.

>> Leer más: Alquileres en Rosario: la morosidad frenó los precios

Causas

La mudanza es el motivo más evidente, pero está lejos de ser el único. Las empresas mencionan divorcios, viajes al exterior, fallecimientos, vaciamientos de viviendas y empresas que necesitan espacio adicional, además de personas que se mudan a lugares más pequeños por los vaivenes de la economía.

En los últimos años también apareció otro fenómeno: personas que dejaron de alquilar por el aumento de los costos y volvieron temporalmente a la casa de sus padres. En esos casos, el guardamuebles funciona como una especie de depósito intermedio para conservar los enseres hasta que puedan volver a independizarse.

También están quienes venden una propiedad y todavía no tienen definida la siguiente. Patricio de Guardamuebles Rosario señala que la reactivación de la compra y venta de inmuebles volvió a generar movimiento en el rubro: “Alguien vende un departamento, debe entregarlo y necesita un lugar donde poner sus pertenencias mientras espera la próxima mudanza”, dijo.

El público estudiantil constituye otro segmento importante. Muchos estudiantes dejan sus departamentos en noviembre o diciembre y regresan entre marzo y mayo. Para quienes vienen de otras ciudades o países y no tienen familiares en Rosario, pagar unos meses de guardado puede resultar más sencillo que trasladar todas sus pertenencias.

>> Leer más: Por la seguridad, cada vez más rosarinos dejan las casas y se mudan a departamentos

Períodos

La experiencia de esta firma permite entender una particularidad del sector. Un cliente puede llegar por una necesidad puntual y desaparecer en unos meses, pero otro puede ocupar ese mismo espacio durante años. “Arranqué en 2009 y todavía hay gente de esos primeros años”, cuenta Patricio.

Hay clientes que se separaron y todavía no resolvieron qué hacer con sus pertenencias. Otros se fueron al exterior pensando que sería temporal y terminaron instalándose definitivamente en otro país. También hay propietarios que alquilan su vivienda y dejan sus muebles almacenados mientras deciden qué hacer con ellos. Un año o dos de permanencia no es algo extraordinario entre los clientes de larga duración, y existen casos que llevan cinco años o incluso mucho más.

Sin embargo, la mayoría tiene una estadía bastante más corta. Según la experiencia de Patricio, aproximadamente seis meses puede ser el tiempo necesario para resolver una venta y compra de vivienda, volver a alquilar o completar una mudanza. En Depositod Rosario, por su parte, estiman una permanencia promedio de unos tres meses. Así, el negocio combina una alta rotación con una base de clientes que permanece durante períodos prolongados.

>> Leer más: Alquileres en Rosario: crecen las rescisiones por falta de pago y cuesta más conseguir inquilinos

Cuánto cuesta

El precio depende fundamentalmente de la superficie contratada y del sistema utilizado. En Depositod Rosario trabajan con boxes cerrados de 3, 5, 8 y 10 metros cuadrados, de unos tres metros de altura. Según Juan Segundo Crespo, uno de sus socios, el box de 3 metros cuadrados cuesta alrededor de $80.000 mensuales, mientras que uno de 10 metros cuadrados llega a unos $200.000. El promedio entre las distintas unidades ronda los $120.000 mensuales.

En Guardamuebles Rosario utilizan dos modalidades. Una es por box, habitación o baulera, con un promedio de alrededor de $150.000 mensuales. La otra es por metro cuadrado, con un valor promedio cercano a los $120.000 mensuales. En este último sistema hay una particularidad: el precio depende de cómo se aprovecha el espacio. Los muebles pueden desarmarse, apilarse o utilizarse para guardar objetos dentro de otros. De esa manera, una persona que consigue ocupar menos superficie termina pagando menos.

Stora trabaja con un modelo diferente. Tiene contenedores marítimos de 28 metros cuadrados, cuyo alquiler completo cuesta $350.000 más IVA por mes. Dentro de ellos también ofrece espacios de menor tamaño, con valores informados de entre $115.000 y $350.000 más IVA, según la superficie contratada.

Los precios, por lo tanto, no son directamente comparables: el costo final depende de cuánto espacio necesita cada cliente y de si contrata un box, una habitación, una baulera o una superficie dentro de un depósito.

El sistema también tiene una particularidad que lo diferencia del alquiler de un inmueble tradicional: el cliente paga por el espacio que efectivamente ocupa. Esto vuelve importante la forma en que se acomodan las pertenencias. Una mesa desarmada ocupa menos que armada. Una biblioteca puede utilizarse para guardar cajas. Una valija puede terminar llena de objetos. La lógica es sencilla: cuanto mejor se aprovecha el espacio, menor es la superficie necesaria.

En Stora, además, el modelo busca ofrecer flexibilidad. “Los contratos se renuevan automáticamente cada 30 días y el cliente puede solicitar la baja. No hay expensas, impuestos, fiadores ni garantes”, contó Benjamin Massoud, uno de los titulares. El horario de acceso depende del establecimiento. Stora actualmente trabaja de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 9 a 13, mientras evalúa implementar acceso las 24 horas.

>> Leer más: Industria del mueble: en su peor crisis, apuesta al diseño y maderas nativas

Cámaras, alarmas y seguros

La seguridad es otro de los componentes centrales del servicio. En definitiva, el cliente está dejando durante meses bienes personales fuera de su casa. Stora incluye videovigilancia y un seguro de hasta $500.000 en el precio del servicio. Depositod Rosario asegura contar con alarma y seguro general.

Los modelos también pueden contemplar espacios cerrados individualmente y acceso mediante llave o candado propio, mientras que algunos establecimientos trabajan con sistemas de vigilancia y control de ingreso.

El contrato adquiere así una importancia particular: además del precio y los metros cuadrados, el cliente debe saber qué cobertura existe ante un robo, incendio o daño, quién puede ingresar al espacio y qué responsabilidad asume la empresa sobre los objetos almacenados.

>> Leer más: Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Estacionalidad

La demanda tampoco se comporta igual durante todo el año. En Guardamuebles Rosario identifican una estacionalidad marcada. Durante los meses de verano, la ocupación aumenta y los depósitos pueden llegar prácticamente al límite. Entre mayo y agosto, en cambio, suele haber menos movimiento.

El calendario estudiantil explica una parte, pero Patricio también observa más mudanzas durante el verano. A eso se suma el movimiento inmobiliario, que puede generar períodos de alta demanda cuando se concretan operaciones de compra y venta. El depósito nuevo que abrió en octubre del año pasado prácticamente se llenó en cuatro o cinco meses. Luego la ocupación bajó durante marzo y abril y la expectativa es volver a completarlo hacia noviembre o diciembre.

Guardamuebles: mercado con más jugadores

La aparición de nuevos operadores es otro dato que surge de los testimonios. En los últimos años se incorporaron distintas propuestas al mercado rosarino, desde guardamuebles tradicionales hasta modelos de self storage, con boxes individuales y contratos flexibles.

Patricio cuenta que, por la presencia que tiene Guardamuebles Rosario en Google, puede advertir rápidamente cuándo aparece un competidor nuevo: cambia la cantidad de llamados y la proporción de consultas que finalmente se convierten en clientes. El mercado parece estar lo suficientemente activo como para atraer nuevas propuestas, aunque eso no necesariamente implica una expansión permanente de la demanda.

Entre los establecimientos y servicios relevados aparecen Stora, en avenida Bernheim 8795; Depositod Rosario, en Necochea 2137; GuardaBox, en Riobamba 4381; Depocity, en San Luis 4850; Mudanzas y Bauleras, en San Lorenzo 5316; La Vascongada, en Lavalle 1518/1524; Guarda+, en avenida Avellaneda 551; y Guardamuebles Rosario, en avenida Ovidio Lagos 150 y otras sucursales.

La fotografía que dejan los testimonios es menos la de una “explosión” del negocio que la de un mercado consolidado, con alta ocupación, competencia creciente y una demanda que se alimenta de situaciones muy diferentes.

Una mudanza puede generar un contrato de tres meses. Un estudiante puede necesitarlo durante el verano. Una familia puede guardar las pertenencias de un fallecido mientras decide qué hacer. Alguien que se va del país puede terminar dejando sus cosas durante años. Y ahí aparece quizás la característica más particular del negocio: lo que empieza como una solución provisoria muchas veces termina convirtiéndose en una forma permanente de ganar espacio sin desprenderse de las cosas.

Noticias relacionadas
El exatleta olímpico Germán Chiaraviglio le entregó este sábado en Santa Fe una medalla dorada a Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos. Fue en la ceremonia de clausura.

Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

La gente se apropió de estos Juegos Suramericanos, dijo el intendente Pablo Javkin al indicar que se recuperó el orgullo de Rosario.

"La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos"

la ciudad sera sede de la segunda semana del clima rosario

La ciudad será sede de la segunda Semana del Clima Rosario

los juegos suramericanos cerraron con record historico de asistentes y fiesta en santa fe

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Lo último

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Asociación Rosarina: se juega otra jornada en el fútbol local en las tres categorías

Asociación Rosarina: se juega otra jornada en el fútbol local en las tres categorías

Un bonaerense en Nueva York

Un bonaerense en Nueva York

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El evento final tuvo desfile de las delegaciones, traspaso de banderas, homenaje a voluntarios y el apagado del fuego olímpico. El presidente del Comité Olímpico Argentino afirmó que esta edición fue la que más público tuvo en su historia, con más de 3 millones y medio de personas

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe
El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado
La Región

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

Ovación
Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo
La Ciudad

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos

"La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos"

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil
Política

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada