Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Fue en Esperanza. El detenido es un empleado de 41 años acusado de prender fuego un local de una metalúrgica para la que trabajaba por un atraso en el sueldo

El empleado de la metalúrgica fue imputado por los daños en una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe.

Un hombre de 41 años quedó en prisión preventiva por provocar un incendio en las instalaciones de una empresa para la que trabajaba en la localidad de Esperanza. En medio de un reclamo por una deuda laboral, según planteó la fiscalía santafesina, el trabajador prendió fuego una oficina y un depósito además de golpear a su empleador y realizar pintadas con amenazas. Quedó acusado de varios delitos.

Al detenido, identificado por sus iniciales como O. R. V., se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas, amenazas coactivas, amenazas simples, incendio y atentado y resistencia a la autoridad calificado , esto último por enfrentar a un agente policial. Fue implicado por la fiscal Natalia Giordano en una audiencia realizada este lunes en los tribunales de Santa Fe ante el juez Sergio Carraro, quien dispuso la prisión preventiva del trabajador.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 5 en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias. Alrededor de las 17.30, según la atribución fiscal, el hombre envió mensajes intimidatorios por WhatsApp al dueño de una empresa metalúrgica para la que había trabajado, en reclamo de una deuda laboral. Más tarde, alrededor de las 22, se dirigió hasta galpón donde funciona la firma y entró con una llave que usaba como empleado.

Pintadas en el depóstio

“Una vez adentro, utilizó combustible para iniciar un incendio que afectó tanto una oficina administrativa como un lugar que funciona como depósito”, aseguró la fiscal, e indicó que además “tomó pintura que había en el local y escribió amenazas de muerte en las paredes”. Momentos después el dueño llegó al inmueble y el acusado "lo atacó con un objeto contundente que le arrojó hacia el tórax”, lo que causó lesiones al propietario.

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A raíz de los incidentes llegó la policía al lugar. Antes de ser detenido "el imputado opuso resistencia y agredió físicamente a un subcomisario”, añadió la fiscal.

En la audiencia, indicó, el imputado negó su responsabilidad y la defensa pidió medidas no privativas de la libertad. Pero el magistrado, que escuchó a la víctima antes del ingreso del detenido a la sala, consideró que los delitos estaban acreditados y que existían riesgos procesales.