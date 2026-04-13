Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Policiales
Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas" desalienta a víctimas
La Ciudad
No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR
POLICIALES
Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante
Ovación
La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio
Política
La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un "entredicho legislativo"
POLICIALES
Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste
La Ciudad
Unos 15 mil autos usan los boxes de estacionamiento del centro
Ovación
Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo
Información General
Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones
POLICIALES
Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal
Salud
Qué se sabe del jugador de fútbol que tuvo un ACV y cuáles son las señales
Economía
Cartelera económica: agro y transporte dominan la agenda de abril
Ovación
El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria
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El uno x uno de Central: pese a los goles, Broun fue el destacado en la derrota
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas
Economía
El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa
zoom
Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha
La Región
Homenaje de su club a Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal
Ovación
Libertad guardó a todos los titulares para el partido del miércoles ante Central
El Mundo
Hungría: la victoria de la oposición acaba con el ultranacionalismo de Orbán