El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

El capitán canalla metió un tiro libre increíble para lograr el empate y dio vuelta la historia con un penal. El gran ganador en la tarde de Santiago

Ángel Di María, la gran figura de Central en Santiago del Estero, besa el escudo de frente a la hinchada canalla.

Julián Fernández y Ángel Di María, en primer plano, celebrando frente a sus hinchas la obtención de la copa.

Una vez más, Ángel Di María fue la figura de Central, pero esta ocasión tuvo un sabor especial porque se trató de una victoria que valió un título. Dijo que volvía para pelear cosas importantes y otra vez tiene un premio mayor.

Axel Werner 6,5: Poco que hacer en el gol de Estudiantes. Después de eso casi no lo exigieron, aunque sí estuvo bien parado en una en el primer tiempo. Las otras veces que le tocó intervenir, dio seguridad.

Emanuel Coronel 6: Jugó de menor a mayor. Fue creciendo con el correr de los minutos. Lo mejor que hizo fue un gran cierre en el complemento, cuando Tobio Burgos llegaba con chances de convertir.

Ignacio Ovando 7: Salió a cortar lejos en el gol, pero otra no le quedaba. A partir de ahí jugó un partido casi sin fisuras, imponiéndose en casi todos los duelos.

Gastón Ávila 7: Quedó en la foto del gol, aunque el error fue colectivo. Al igual que Ovando, ganó más de lo que perdió con Carrillo. A él le cometieron la falta en la previa del tiro libre de Di María.

Agustín Sández 5: Le puso muchas ganas y jugó el partido como una final. En lo suyo cumplió y arriba no aportó demasiado. Se fue extenuado.

Federico Navarro 5,5: Un partido con intermitencias. Perdió algunas pelotas fáciles, pero corrió mucho en el mediocampo. Inteligente en el último pase del partido.

Franco Ibarra 7: Buen partido. Le costó un poco al inicio, pero se asentó. Hubo momentos clave en los que tuvo que marcar presencia y personalidad y lo hizo.

Gaspar Duarte 4,5: Un par de corridas por derecha que no terminaron en nada. Insinuó más de lo que concretó. Fue reemplazado en el entretiempo.

Ángel Di María 10: El héroe de la tarde en Santiago. En un partido normal, su puntaje hubiese sido 9, pero los dos goles fueron vitales nada menos que para un título. El amo y señor de la gran final. El rey en el Madre de Ciudades.

Giovanni Cantizano 6: Cada vez que la tuvo, intentó hacer algo distinto. Arrancó por izquierda, fue a la derecha y terminó por izquierda hasta ser reemplazado.

Enzo Copetti 6: Otro partido sin goles, pero con el sacrificio de siempre. Por sacrificarse en esa corrida, González Pirez se lo llevó puesto. Antes y después de eso, se corrió todo y presionó hasta que le dio el físico.

Ingresaron en Central

Elías Verón 4: Ingresó en complemento, tuvo problemas en la marca, lo amonestaron, caminó por la cornisa y a los 20' Almirón lo sacó.

Alexis Soto 5,5: Entró metido, no cometió grandes errores, robó varias y cuando tuvo que ponerla bajo la suela, lo hizo.

Julián Fernández 7: Venía haciendo un partido apenas discreto, con alguna que otra corrida interesante, pero mucho desequilibrio. Pero fue el jugador que le bajó la persiana al partido.

Facundo Mallo -: Entró en el final para ganar en altura en defensa frente a los intentos desesperados de Estudiantes. Las que tuvo cerca las sacó.

Franco Cervi -: Un par de corridas interesantes por izquierda, pero el contexto no estaba para jugar. En una debió guardarla allá en la izquierda y no pudo.

Jorge Almirón, el DT 7: Central fue campeón y contra eso hay poco qué hacer. Su equipo se vio sorprendido en los primeros segundos, pero no se desesperó y empezó a trabajar el partido. Los cambios los fue haciendo de acuerdo a lo que demandaba el juego. El triunfo es un espaldarazo enorme para él.