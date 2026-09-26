La Capital | Ovación | Central

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

El capitán canalla metió un tiro libre increíble para lograr el empate y dio vuelta la historia con un penal. El gran ganador en la tarde de Santiago

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

26 de septiembre 2026 · 18:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Julián Fernández y Ángel Di María

Leo Vincenti

Julián Fernández y Ángel Di María, en primer plano, celebrando frente a sus hinchas la obtención de la copa.
Ángel Di María

Leonardo Vincenti

Ángel Di María, la gran figura de Central en Santiago del Estero, besa el escudo de frente a la hinchada canalla.

Una vez más, Ángel Di María fue la figura de Central, pero esta ocasión tuvo un sabor especial porque se trató de una victoria que valió un título. Dijo que volvía para pelear cosas importantes y otra vez tiene un premio mayor.

Los puntajes de Ovación

Axel Werner 6,5: Poco que hacer en el gol de Estudiantes. Después de eso casi no lo exigieron, aunque sí estuvo bien parado en una en el primer tiempo. Las otras veces que le tocó intervenir, dio seguridad.

Emanuel Coronel 6: Jugó de menor a mayor. Fue creciendo con el correr de los minutos. Lo mejor que hizo fue un gran cierre en el complemento, cuando Tobio Burgos llegaba con chances de convertir.

Ignacio Ovando 7: Salió a cortar lejos en el gol, pero otra no le quedaba. A partir de ahí jugó un partido casi sin fisuras, imponiéndose en casi todos los duelos.

Gastón Ávila 7: Quedó en la foto del gol, aunque el error fue colectivo. Al igual que Ovando, ganó más de lo que perdió con Carrillo. A él le cometieron la falta en la previa del tiro libre de Di María.

Agustín Sández 5: Le puso muchas ganas y jugó el partido como una final. En lo suyo cumplió y arriba no aportó demasiado. Se fue extenuado.

Federico Navarro 5,5: Un partido con intermitencias. Perdió algunas pelotas fáciles, pero corrió mucho en el mediocampo. Inteligente en el último pase del partido.

Franco Ibarra 7: Buen partido. Le costó un poco al inicio, pero se asentó. Hubo momentos clave en los que tuvo que marcar presencia y personalidad y lo hizo.

Gaspar Duarte 4,5: Un par de corridas por derecha que no terminaron en nada. Insinuó más de lo que concretó. Fue reemplazado en el entretiempo.

Ángel Di María 10: El héroe de la tarde en Santiago. En un partido normal, su puntaje hubiese sido 9, pero los dos goles fueron vitales nada menos que para un título. El amo y señor de la gran final. El rey en el Madre de Ciudades.

Giovanni Cantizano 6: Cada vez que la tuvo, intentó hacer algo distinto. Arrancó por izquierda, fue a la derecha y terminó por izquierda hasta ser reemplazado.

Enzo Copetti 6: Otro partido sin goles, pero con el sacrificio de siempre. Por sacrificarse en esa corrida, González Pirez se lo llevó puesto. Antes y después de eso, se corrió todo y presionó hasta que le dio el físico.

Ingresaron en Central

Elías Verón 4: Ingresó en complemento, tuvo problemas en la marca, lo amonestaron, caminó por la cornisa y a los 20' Almirón lo sacó.

Alexis Soto 5,5: Entró metido, no cometió grandes errores, robó varias y cuando tuvo que ponerla bajo la suela, lo hizo.

Julián Fernández 7: Venía haciendo un partido apenas discreto, con alguna que otra corrida interesante, pero mucho desequilibrio. Pero fue el jugador que le bajó la persiana al partido.

Facundo Mallo -: Entró en el final para ganar en altura en defensa frente a los intentos desesperados de Estudiantes. Las que tuvo cerca las sacó.

Franco Cervi -: Un par de corridas interesantes por izquierda, pero el contexto no estaba para jugar. En una debió guardarla allá en la izquierda y no pudo.

Jorge Almirón, el DT 7: Central fue campeón y contra eso hay poco qué hacer. Su equipo se vio sorprendido en los primeros segundos, pero no se desesperó y empezó a trabajar el partido. Los cambios los fue haciendo de acuerdo a lo que demandaba el juego. El triunfo es un espaldarazo enorme para él.

Noticias relacionadas
Muslera se resigna a ve el final de la obra. Es el golazo de Di María, el del empate de Central ante Estudiantes.

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

Jorge Almirón, sonriente previo a la premiación del plantel de Central.

Almirón tocó el cielo auriazul con las manos por la obtención de la Superliga Internacional

Vuela Ángel Di María, con los compañeros que lo idolatran. Central fue campeón con su magia.

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

El festejo de Di María, Ruben y todos los jugadores de Central, tras conquistar el título de la Supercopa Internacional.

La premiación de Central, con camisetas para la ocasión, sin pasillo y aplausos de Estudiantes

Ver comentarios

Las más leídas

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Lo último

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El evento final tuvo desfile de las delegaciones, traspaso de banderas, homenaje a voluntarios y el apagado del fuego olímpico. El presidente del Comité Olímpico Argentino afirmó que esta edición fue la que más público tuvo en su historia, con más de 3 millones y medio de personas

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe
El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado
La Región

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Ovación
Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Por Juan Iturrez
Ovación

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

Almirón tocó el cielo auriazul con las manos por la obtención de la Superliga Internacional

Almirón tocó el cielo auriazul con las manos por la obtención de la Superliga Internacional

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil
Política

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada