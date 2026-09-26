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Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El trabajador de prensa de Canal 13 tuvo un problema de salud mientras iba en un vehículo de alquiler y el chofer intentó reanimarlo.

26 de septiembre 2026 · 14:08hs
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El deceso del periodista se produjo en el barrio Siete Jefes.

Foto: Facebook/Gustavo Aguirre.

El deceso del periodista se produjo en el barrio Siete Jefes.

Un operativo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) permitió confirmar este sábado la muerte de un periodista de Santa Fe. El fallecimiento de Gustavo Aguirre generó conmoción en el inicio de la jornada, ya que se descompensó mientras iba a bordo un auto.

El trabajador de prensa de 55 años era cronista de Canal 13 y falleció en Laprida al 4300, en el barrio Siete Jefes de la capital provincial. A la madrugada había pedido un viaje por Didi y el conductor trató de asistirlo cerca de las 6 de la mañana, pero no pudo salvarlo.

Oficiales del Comando Radioeléctrico (CRE) fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 ante un pedido de auxilio médico en ese lugar. Al llegar, encontraron a un hombre tendido en el suelo y a otro que le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar RCP.

¿Cómo murió el periodista Gustavo Aguirre?

Quien lo asistía era el conductor del auto. Según su relato, Aguirre le había pedido que lo llevara primero hasta un domicilio y después a un hospital, porque se sentía descompuesto, y se descompensó al llegar a ese lugar.

Luego arribó un equipo médico del Sies que continuó con las maniobras de reanimación. Antes de las 7, los oficiales informaron los pormenores del hecho a la guardia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde donde se les comunicó que el fiscal en turno era Andrés Marchi.

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Alrededor de las 7.30 llegó al lugar una médica policial, que revisó el cuerpo y diagnosticó muerte natural. Más tarde se hicieron presentes familiares de Aguirre y oficiales de Orden Público de la Estación Centro 2 de la Policía de Santa Fe PSF. Al momento del informe policial, el cuerpo permanecía en la vía pública.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno.

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