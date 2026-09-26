Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El trabajador de prensa de Canal 13 tuvo un problema de salud mientras iba en un vehículo de alquiler y el chofer intentó reanimarlo.

Un operativo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) permitió confirmar este sábado la muerte de un periodista de Santa Fe . El fallecimiento de Gustavo Aguirre generó conmoción en el inicio de la jornada, ya que se descompensó mientras iba a bordo un auto .

El trabajador de prensa de 55 años era cronista de Canal 13 y falleció en Laprida al 4300, en el barrio Siete Jefes de la capital provincial. A la madrugada había pedido un viaje por Didi y el conductor trató de asistirlo cerca de las 6 de la mañana , pero no pudo salvarlo.

Oficiales del Comando Radioeléctrico (CRE) fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 ante un pedido de auxilio médico en ese lugar. Al llegar, encontraron a un hombre tendido en el suelo y a otro que le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar RCP .

Quien lo asistía era el conductor del auto. Según su relato, Aguirre le había pedido que lo llevara primero hasta un domicilio y después a un hospital, porque se sentía descompuesto, y se descompensó al llegar a ese lugar .

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Luego arribó un equipo médico del Sies que continuó con las maniobras de reanimación. Antes de las 7, los oficiales informaron los pormenores del hecho a la guardia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde donde se les comunicó que el fiscal en turno era Andrés Marchi.

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Alrededor de las 7.30 llegó al lugar una médica policial, que revisó el cuerpo y diagnosticó muerte natural. Más tarde se hicieron presentes familiares de Aguirre y oficiales de Orden Público de la Estación Centro 2 de la Policía de Santa Fe PSF. Al momento del informe policial, el cuerpo permanecía en la vía pública.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno.