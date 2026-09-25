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Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Los trabajadores se movilizarán el próximo lunes hasta la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde se realizará una reunión entre las partes en conflicto

25 de septiembre 2026 · 14:54hs
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La UOM pedirá la nulidad de 200 despidos

Foto: Google Street View.

La UOM pedirá la nulidad de 200 despidos

Unos 200 trabajadores de Electrolux atraviesan una situación angustiante y de incertidumbre ante el anuncio del cierre de la planta de la zona sudoeste de Rosario. El comunicado rompió todos los esquemas dentro de la empresa y sorprendió a empleados y dirigentes gremiales. “No tienen intenciones de producir”, señaló Pablo Cerra, abogado del sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en LT8.

Los dirigentes de la UOM se sorprendieron cuando recibieron un llamado que cambiaba los planes de la empresa de capitales suecos. Este viernes había una reunión que pretendía marcar el curso para futuro, sin embargo, no se llevó a cabo. En cambio, desde Buenos Aires confirmaron el cierre de la planta de Batlle y Ordóñez 3436.

Electrolux indicó que el cierre de la fábrica en Rosario va en dirección “hacia un modelo de abastecimiento global, apoyado en la red internacional de producción del grupo”.

>> Leer más: Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

Por su parte, el gremio de la UOM anunció que el próximo lunes 9.45 se movilizará al Ministerio de Trabajo de Santa Fe (Ovidio Lagos y San Lorenzo) exigiendo la nulidad de los despidos. Minutos más tarde, el sindicato, la empresa y los funcionarios provinciales mantendrán una reunión para discutir el futuro de la compañía en Rosario y sus empleados.

Una reunión que no fue entre la UOM y la empresa

Este viernes los dirigentes de la UOM, con Pablo Cerra como representante legal, tenían pactada una reunión con directivos de la empresa y la nueva cúpula de la oficina de Recursos Humanos. Un encuentro más dentro de una empresa donde el gremio tiene participación activa.

Sin embargo, “diez minutos antes de encontrarnos”, contó Cerra, la firma cambió los planes. “Teníamos una reunión a la mañana coordinada hace una semana donde la empresa nos iba a presentar a las nuevas autoridades de Recursos Humanos y 10 minutos antes recibo un llamado telefónico desde Buenos Aires, de un número que no conocía, diciendo que el objetivo de la reunión había cambiado. Ahí me anunció que la empresa iba a cerrar en Rosario”, detalló el abogado de la UOM.

Cerra aseguró que la empresa plantea un cierre y que no dieron detalles del futuro de alrededor de 200 trabajadores. En este sentido, afirmó: “En la UOM no negociamos indemnizaciones, nosotros pedimos la nulidad de los despidos y vamos a luchar en ese sentido”.

“Es una situación muy fea, muy triste para los trabajadores. Desconocemos el futuro, pero sí sabemos que no tienen intenciones de producir”, remarcó Cerra.

Una crisis en toda la línea blanca

La UOM Rosario denunció que los abogados de Electrolux comunicaron formalmente el cierre y enviaron los telegramas de despidos a unos 200 trabajadores. La decisión llega luego de un deterioro de la producción, profundizado en los últimos meses.

La fábrica de Rosario venía sufriendo una reducción en los niveles de actividad y se habían aplicado suspensiones a trabajadores como parte del recorte en la producción. Además, este año la firma ofreció un esquema de retiros voluntarios.

Electrolux quedó atravesada por las dificultades que atraviesa una parte de la industria blanca en Argentina, afectada por la retracción del mercado interno y la competencia con los productos importados. Cerra planteó que la prioridad de la UOM es mantener los puestos de trabajo y manifestó su conformidad con la inmediata reunión que convocó el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. “Está en crisis se viene denunciando. Se inició con la apertura de importaciones y sigue con la baja de consumo, porque aún los importadores tampoco venden. Más allá de lo que uno piense, cada uno o la empresa toma las decisiones sobre su capital que desee y pueden importar, pero la realidad que las empresas que importan tampoco le van bien”, detalló el abogado y remató: “No hay nada bueno de que venga lo de afuera barato si no tenes trabajadores que tengan poder adquisitivo”.

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