Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

El conjunto de Jorge Almirón venció por 3 a 1, con una tarde memorable de Ángel Di María. Estudiantes dejó la cancha, enojado con su rival y los fallos del juez

Ángel Di María se la picó y Muslera alcanzó a tapar.

Central conquistó la Supercopa Internacional. Con un doblete de Ángel Di María, enorme figura de la tarde, y otro de Julián Fernández, venció a a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 en el imponente Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Tras el tercer gol hubo discusiones entre ambos planteles dentro del campo de juego y el Pincha se retiró cuando quedaba casi nada para el final . El Picha se fue fastidioso por los fallos del árbitro y del VAR.

El enojo del conjunto de Alexander Medina fue por una mano de Ignacio Ovando con el resultado 1-2 y una falta de Elías Verón en la que debieron sacarle la segunda amarilla y el juez no hizo.

Minuto a minuto en el Madre de Ciudades

96': tras el gol de Central, hubo encontronazos entre futbolistas de ambos planteles. Los jugadores salieron corriendo hacia el sector de ingreso a la cancha, donde hubo empujones y golpes, y el partido se interrumpió. El presidente de Estudiantes Juan Ignacio Verón ingresó a la cancha y le hizo gestos a sus jugadores que se vayan a los vestuarios. Por tal motivo, se dio por concluido el encuentro.

95': Estudiantes estaba volcado al ataque en un tiro de esquina, jugado por jugado, y llegó la contra y el gol de Julián Fernández con un remate desde media distancia al arco vacío. Mulsera se había adelantado para buscar el tiro de esquina.

¡¡TERCER GOL DE ROSARIO CENTRAL!!



Fernández le acertó al arco vacío y marcó el 3-1 del Canalla sobre Estudiantes. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/jDyLFjBoRm — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

90': Gaich cabeceo y la pelota pegó en el brazo de Ovando. El juez no sancionó nada y el VAR revisó la jugada y tampoco advirtió falta.

80': Facundo Mallo y Franco Cervi reemplazaron a Ángel Di María y Giovani Cantizano en el conjunto de Jorge Almirón.

73': Julián Fernández ingresó por Agustín Sández, que se retiró la cancha acalambrado.

57': Central lo tuvo por dos veces. Di María la picó y la tapó Muslera. En el rebote, Cantizano zigzagueó y sacó un zurdazo cruzado que el arquero de Estudiantes desvió al tiro de esquina.

¡¡TREMENDA DOBLE ATAJADA DE MUSLERA!!



Primero ante Di María y luego tras el remate cruzado de Cantizano.



Rosario Central tuvo el tercero. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/bNAPIFUJDE — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

ET: Jorge Almirón dispuso que ingrese Elías Verón por Gaspar Duarte en Central para jugar la segunda etapa.

54': el VAR llamó a Darío Herrera por un golpe de González Pirez sobre Copetti cuando el delantero ingresaba al área, infracción que no fue advertida por el árbitro. Di María la tocó sobre la izquierda de Muslera, que fue hacia el otro palo. Central pasó arriba por 2 a 1.

Ángel Di María festeja su segundo gol en la tarde de Santiago del Estero. Leo Vincenti

¡¡DOBLETE DE DI MARÍA PARA DARLO VUELTA!!



Fideo cruzó el penal y puso el 2-1 sobre Estudiantes en la #SupercopaInternacionalEnDSPORTS. pic.twitter.com/7iDqg0oBPh — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

47': Mancuso le ganó la posición a Cantizano, ingresó en una posición clara de gol, pero su remate potente fue interceptado por Werner.

34': cerca de aumentar el marcador estuvo Ángel Di María. Controló dentro del área de espaldas a Muslera, giró y sacó un zurdazo cruzado que pasó cerca.

¡FIDEO DI MARÍA QUIERE EL SEGUNDO!



Remate a colocar del 11 de Rosario Central que pasó muy cerca del palo de Muslera. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/Brd5TG4kCU — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

22': Ángel Di María frotó la lámpara en el tiro libre. Fideo le pegó con comba y la metió en el segundo palo para señalar el 1 a 1.

Ángel Di María celebra su gol en el fondo con Duarte. Muslera es la imagen de la resignación. Leo Vincenti

¡¡QUÉ GOLAZO, FIDEO!!



SOBERBIO tiro libre de Ángel Di María para empatar el partido.



Ahora, el Pincha y el Canalla igualan 1-1 por la #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/CmAkA4qANO — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

10': Gabriel Neves saltó encimado por Federico Navarro, cayó y apoyó mal el brazo izquierdo. Debio ser llevado en ambulancia a un nosocomio. Fue reemplazado por Jalil Elías. El ex-Newell's debió salir 8' más tarde al chocar la rodilla con Duarte. Fabricio Pérez ingresó por el volante.

53'': primer ataque de Estudiantes y gol. Desborde por la izquierda de Tobio Burgos, centro pasado, toque de Carrillo y Alexis Castro que la empujó al fondo del arco de Werner.

¡¡EL PINCHA ARRANCÓ CON TODO!!



Avance letal de Estudiantes para el 1-0 de Alexis Castro sobre Rosario Central.



El León, arriba en la Supercopa Internacional. pic.twitter.com/1s5SGz2zZ3 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

>>Leer más: La última prueba de Central antes de la gran final, en el calor sofocante de Santiago

Las estadísticas de Estudiantes y Central