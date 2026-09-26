La Capital | Ovación | en vivo

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

El conjunto de Jorge Almirón venció por 3 a 1, con una tarde memorable de Ángel Di María. Estudiantes dejó la cancha, enojado con su rival y los fallos del juez

26 de septiembre 2026 · 16:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ángel Di María se la picó y Muslera alcanzó a tapar.

Leo Vincenti

Ángel Di María se la picó y Muslera alcanzó a tapar.
Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional. Con un doblete de Ángel Di María, enorme figura de la tarde, y otro de Julián Fernández, venció a a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 en el imponente Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Tras el tercer gol hubo discusiones entre ambos planteles dentro del campo de juego y el Pincha se retiró cuando quedaba casi nada para el final. El Picha se fue fastidioso por los fallos del árbitro y del VAR.

El enojo del conjunto de Alexander Medina fue por una mano de Ignacio Ovando con el resultado 1-2 y una falta de Elías Verón en la que debieron sacarle la segunda amarilla y el juez no hizo.

>>Leer más: Un arquero de las inferiores de Central fue medalla de oro con Paraguay en los Suramericanos

Minuto a minuto en el Madre de Ciudades

96': tras el gol de Central, hubo encontronazos entre futbolistas de ambos planteles. Los jugadores salieron corriendo hacia el sector de ingreso a la cancha, donde hubo empujones y golpes, y el partido se interrumpió. El presidente de Estudiantes Juan Ignacio Verón ingresó a la cancha y le hizo gestos a sus jugadores que se vayan a los vestuarios. Por tal motivo, se dio por concluido el encuentro.

95': Estudiantes estaba volcado al ataque en un tiro de esquina, jugado por jugado, y llegó la contra y el gol de Julián Fernández con un remate desde media distancia al arco vacío. Mulsera se había adelantado para buscar el tiro de esquina.

90': Gaich cabeceo y la pelota pegó en el brazo de Ovando. El juez no sancionó nada y el VAR revisó la jugada y tampoco advirtió falta.

80': Facundo Mallo y Franco Cervi reemplazaron a Ángel Di María y Giovani Cantizano en el conjunto de Jorge Almirón.

73': Julián Fernández ingresó por Agustín Sández, que se retiró la cancha acalambrado.

57': Central lo tuvo por dos veces. Di María la picó y la tapó Muslera. En el rebote, Cantizano zigzagueó y sacó un zurdazo cruzado que el arquero de Estudiantes desvió al tiro de esquina.

ET: Jorge Almirón dispuso que ingrese Elías Verón por Gaspar Duarte en Central para jugar la segunda etapa.

54': el VAR llamó a Darío Herrera por un golpe de González Pirez sobre Copetti cuando el delantero ingresaba al área, infracción que no fue advertida por el árbitro. Di María la tocó sobre la izquierda de Muslera, que fue hacia el otro palo. Central pasó arriba por 2 a 1.

Ángel Di María festeja su segundo gol en la tarde de Santiago del Estero.

Ángel Di María festeja su segundo gol en la tarde de Santiago del Estero.

47': Mancuso le ganó la posición a Cantizano, ingresó en una posición clara de gol, pero su remate potente fue interceptado por Werner.

34': cerca de aumentar el marcador estuvo Ángel Di María. Controló dentro del área de espaldas a Muslera, giró y sacó un zurdazo cruzado que pasó cerca.

22': Ángel Di María frotó la lámpara en el tiro libre. Fideo le pegó con comba y la metió en el segundo palo para señalar el 1 a 1.

Ángel Di María celebra su gol en el fondo con Duarte. Muslera es la imagen de la resignación.

Ángel Di María celebra su gol en el fondo con Duarte. Muslera es la imagen de la resignación.

10': Gabriel Neves saltó encimado por Federico Navarro, cayó y apoyó mal el brazo izquierdo. Debio ser llevado en ambulancia a un nosocomio. Fue reemplazado por Jalil Elías. El ex-Newell's debió salir 8' más tarde al chocar la rodilla con Duarte. Fabricio Pérez ingresó por el volante.

53'': primer ataque de Estudiantes y gol. Desborde por la izquierda de Tobio Burgos, centro pasado, toque de Carrillo y Alexis Castro que la empujó al fondo del arco de Werner.

>>Leer más: La última prueba de Central antes de la gran final, en el calor sofocante de Santiago

Las estadísticas de Estudiantes y Central

Noticias relacionadas
Ángel Di María, la gran figura de Central en Santiago del Estero, besa el escudo de frente a la hinchada canalla.

Central y un partido de locos: de la oscuridad del inicio al brillo del final

Un partido chivo en las Cuatro Hectáreas, con triunfo de Jockey Club sobre Duendes. Ahora, a la final del Torneo del Interior.

Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

Primera C: Central Córdoba derrotó a Claypole con dos goles de Diego Barrionuevo y se clasificó para disputar el Reducido.

Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

Atlético del Rosario le dio dura batalla al líder del Top 14 de la Urba, Newman.

Atlético del Rosario no pudo con el líder Newman, pero le dio dura batalla en el Top 14 de la Urba

Ver comentarios

Las más leídas

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Lo último

Central y un partido de locos: de la oscuridad del inicio al brillo del final

Central y un partido de locos: de la oscuridad del inicio al brillo del final

Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La presentación fue efectuada por el Ministerio de Ambiente provincial a partir de la difusión del contenido por parte de una organización ambientalista

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado
El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1
La Región

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná
La Región

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Ovación
Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes
Ovación

Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

Atlético del Rosario no pudo con el líder Newman, pero le dio dura batalla en el Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario no pudo con el líder Newman, pero le dio dura batalla en el Top 14 de la Urba

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil
Política

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada