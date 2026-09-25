Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, confirmó que se refinanciaron $63.000 millones. El 30 de septiembre vence el plazo para anotarse

Más de 40.000 contribuyentes de Santa Fe ya adhirieron al plan especial de pagos que permite regularizar deudas de impuestos provinciales, por un monto total de $63.000 millones , según informó el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia, Florencio Galíndez.

En diálogo con LT8 , el funcionario destacó el nivel de adhesión a la herramienta impulsada por el gobierno provincial y recordó que el plazo para ingresar al régimen vence el 30 de septiembre . El beneficio alcanza deudas de impuesto inmobiliario, patente automotor, ingresos brutos y sellos correspondientes hasta el 31 de marzo de 2026.

“Creemos que el objetivo que había tenido el gobernador de aliviar un poco la carga de los contribuyentes en la provincia de Santa Fe ha tenido repercusión” , señaló Galíndez.

El régimen permite financiar las deudas en hasta 36 cuotas . Sin embargo, la opción que más utilizaron los contribuyentes hasta el momento fue la de 12 cuotas, que no tiene intereses de financiación.

A partir de las 12 cuotas, las alternativas de 18, 24 y hasta 36 pagos incorporan un costo financiero que, según el tipo de contribuyente, puede ubicarse entre el 1% y el 2,5%.

El trámite puede realizarse de manera digital a través de la página de la Administración Provincial de Impuestos (API). Para formalizarlo se necesita CUIT, clave fiscal y una CBU desde la cual se debitarán las cuotas.

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El plan queda formalizado una vez que se abona la primera cuota y, posteriormente, los pagos se debitan de manera automática de la cuenta informada.

Para quienes tienen dificultades para realizar el trámite online, Galíndez confirmó que también es posible hacerlo de manera presencial en las oficinas de API.

Patente, el impuesto con más adhesiones

De acuerdo con los datos que maneja la provincia, el impuesto que concentra la mayor cantidad de contribuyentes que ingresaron al plan es patente automotor, seguido por inmobiliario e ingresos brutos.

Galíndez explicó que la situación tiene relación con las características de cada tributo. En el caso de ingresos brutos, señaló que se trata de un impuesto vinculado a una actividad económica permanente y que el incumplimiento puede generar consecuencias vinculadas al riesgo fiscal, por lo que habitualmente los contribuyentes procuran mantenerlo al día.

En cambio, sostuvo que la patente es un impuesto que puede quedar postergado y que, al ofrecerse una herramienta de regularización, muchos contribuyentes aprovecharon para ponerse al día.

En segundo lugar aparece el inmobiliario, un impuesto que, según el funcionario, algunas familias pueden dejar de pagar ante dificultades económicas.

La regularización de patente también tiene impacto directo en las administraciones locales. El 95 % de lo recaudado por ese impuesto se coparticipa con municipios y comunas, explicó Galíndez.

La recaudación provincial, por debajo de la inflación

Consultado sobre la evolución de los ingresos tributarios de la provincia, el subsecretario reconoció que en los últimos dos meses se registró una caída en términos reales.

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“En términos reales estamos por debajo de la inflación”, señaló Galíndez, aunque expresó expectativas de que una eventual recuperación de la economía permita estabilizar la recaudación y lograr que los ingresos provinciales crezcan por encima de la inflación.

El 30 de septiembre vence el plazo

El funcionario descartó una nueva prórroga del régimen. Recordó que originalmente el vencimiento estaba previsto para el 31 de julio, pero fue extendido hasta el 30 de septiembre.

Por eso recomendó a los contribuyentes que tengan previsto ingresar al plan no esperar hasta el último día. “Generalmente es la costumbre de los contribuyentes el último día de querer resolver todo”, señaló Galíndez, y pidió realizar el trámite con anticipación para evitar eventuales dificultades o demoras en las plataformas digitales.

El plazo vence el miércoles 30 de septiembre y, según confirmó el funcionario, será la fecha de finalización del plan.