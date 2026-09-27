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"La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos"

"Vamos por un Cenard federal en Rosario", auguró el intendente Pablo Javkin tras los Juegos Suramericanos al acotar: "Recuperamos nuestro orgullo que estaba herido"

27 de septiembre 2026 · 06:30hs
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La gente se apropió de estos Juegos Suramericanos

"La gente se apropió de estos Juegos Suramericanos", dijo el intendente Pablo Javkin al indicar que se recuperó el "orgullo de Rosario".

Apenas cerrados los XXIII Juegos Suramericanos y con expectativas superadas por la enorme afluencia de público que colmó tribunas, estadios, gradas y el Fan Fest, el intendente Pablo Javkin dialogó con La Capital sobre el resultado de un certamen que posicionó a Rosario en un escalón que hace dos años era impensado. El mandatario analizó el impacto social y deportivo de los Juegos y proyectó lo que viene: "Estos fueron los Juegos de la gente junto al deporte. Se viene mucho más y vamos por un Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) federal con asiento en Rosario", marcó el titular del Palacio de los Leones.

Tras un ir y venir constante entre el parque Independencia y su despacho, Javkin repasó la impronta que deja este evento y trazó un balance para explicar el fenómeno. "Para pensar el hoy, hay que recordar que la mejora en seguridad fue decisiva: presencia policial, desmonte de organizaciones delictivas, depuración de un sector de la Justicia y el Plan Bandera con fuerzas federales. A todo esto hay que sumarle la recuperación de los espacios públicos de la ciudad, como plazas, parques y la costanera. Hubo un cambio en la lógica de la salida del rosarino a la calle", remarcó. En esa misma línea, ubicó —detrás de la seguridad— a las obras del tricentenario, las plazas barriales y las llamadas de bolsillo.

Con toda esa base, hubo un "kilómetro cero" para afirmarse en este nuevo peldaño que, para Javkin, fueron los recitales masivos de Fito Páez y Nicki Nicole, entre otros. "Fue de menor a mayor, y lo que se dio en los Juegos fue la consolidación de todo eso frente a un gran evento deportivo. Los grandes vectores de nuestra historia siempre fueron el deporte y la cultura", subrayó. Remontándose al pasado, surgió en el diálogo el impacto positivo del Congreso de la Lengua desarrollado en 2004. "Lo asemejable desde lo simbólico fue que primero hubo mucha inversión pública luego de una crisis profunda", comparó el intendente, y agregó: "Se fueron acumulando logros y luego hitos para explotar ahora con los Suramericanos".

>> Leer más: Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

Desde los Crear a los Juegos Suramericanos

En retrospectiva, para ver la evolución del deporte asociado al progreso de la ciudad, Javkin puso en agenda la creación de los Juegos Crear (que ya transitan su cuarta edición como un evento masivo, libre y gratuito que combina deporte comunitario, federado y de alto rendimiento). Fue una iniciativa del municipio, pero contó con el apoyo fundamental de los clubes, las asociaciones deportivas y las federaciones.

Mirando al presente, para Javkin "se cumplieron los sueños más grandes en competencias y en cómo la gente se adueñó de los Juegos. Se convirtieron en los Juegos de la gente, más que del evento en sí de la Odesur", afirmó sin dudar, para luego acotar: "Otro mojón importante fue la ceremonia inaugural, tanto hacia fuera de Rosario como hacia adentro. Ese día se quebró una racha hacia arriba y se marcó la dimensión de lo que luego pasó acá".

Antídoto al orgullo herido en Rosario

Si Rosario cambió de piel, ¿cuál tiene ahora?, le preguntó este medio. "La de sus orígenes, su orgullo, el espacio público como encuentro sin diferencias, el convivir en paz disfrutando de un evento y la red de cultura y deportes que se fue gestando. Está bien de manifiesto en estos Juegos eso de la ciudad hecha a sí misma. Es lo más lindo. Recuperamos un orgullo que teníamos herido. Además, hay un costado clave que es la generación de trabajo, y estos hitos lo impulsan. Es una industria que tiene toda la potencialidad para crecer más".

—¿Es para creérsela como rosarino? ¿Esto llegó para quedarse?

Esto tiene que ser constante, no algo pasajero. Ahora vienen, en abril próximo, los Juegos Odesur Junior y en 2029 los Juegos Panamericanos Junior, junto a todo el aprovechamiento de la infraestructura. El Arena termina los Juegos y recibe de nuevo inversión para convertirse también en un gran escenario musical. Tenemos un Hipódromo que, en vez de tener maquinitas tragamonedas, cuenta con el 100% de su obra volcada a los deportes. Luego de tantos debates, se ven ahora los resultados de cómo se transformó el parque Independencia; uno aprende que hay peleas que, si se consolidan, son más que válidas".

El Cenard rosarino

Con más de 40 delegaciones distribuidas en diversos predios y el público colmando butacas, gradas y tribunas en todas las disciplinas, la proyección deportiva es uno de los objetivos centrales de la actual gestión. "En nuestra propuesta de 2019 figuraba traer el Cenard a Rosario; sosteníamos que había que federalizarlo y no concentrarlo en Buenos Aires. El Crear funcionará en 21 provincias y estamos ante un nuevo polo deportivo, con programas de seguimiento e infraestructura para quienes practican deportes. Cuando se mira todo el complejo, en muchos deportes tenemos la mejor infraestructura acá. Tenemos el Cenard federal en la ciudad, lo fuimos construyendo y, con los Panamericanos Junior en 2029, lo vamos a consolidar", aseguró Javkin.

>> Leer más: La inversión en obras para los Juegos Suramericanos llegó a 50.000.000 de dólares en Rosario

A pocos días de que terminen los Juegos, la inercia que dejan buscará ser aprovechada por la Intendencia. El 24 de octubre y a comienzos del año próximo llegará el Turismo Carretera al autódromo local; previamente se realizarán la Feria Internacional del Libro y el Festival Fontanarrosa. A ello se sumarán eventos de federaciones deportivas, el Festival Bandera y no menos de 80 recitales por año en el Arena. "Vamos a consolidar una agenda de eventos post Juegos en un escalón de arranque mucho más alto", afirmó el jefe comunal.

"Nos decían que hacíamos placitas"

Mirando hacia atrás, desde la época de su primera gestión al frente del Ejecutivo local —cuando en plena pandemia usaba un megáfono para evitar que los jubilados se amontonaran en las filas de los bancos— hasta la actualidad, Javkin repasó el tiempo transcurrido en el municipio.

"Valoro lo que era complejo y hoy se va materializando. Nos decían que hacíamos placitas, pero hoy la gente ve un rumbo claro. Siento satisfacción y la certeza de que haber persistido, pese a las dificultades, dio resultado. Del encierro en pandemia y la crisis por la inseguridad, pasar a esto lo veo como algo muy positivo, y en mi caso más aún. Por delante, lo que viene me gusta vivirlo como rosarino. Cumplir deseos es bueno como ciudadano; mi vida estará siempre acá, no importa el rol circunstancial. Me tocaron épocas duras y malas, y hoy noto felicidad en la gente porque salimos adelante. Hablando con el gobernador Pullaro coincidimos en que el clima que se generó demuestra que estamos para otra cosa y que Rosario recuperó lo que nunca debió haber perdido", destacó.

Lo que viene

Con una gambeta hábil a la pregunta de si se ve como intendente otros cuatro años más, Javkin prefirió enfocarse en el listado oficial de lo que viene en el corto plazo: la costanera central, el parque Sur, la costanera norte, el plan de pacificación, la conexión de El Mangrullo con la trama urbana, obras en Empalme Graneros y un polideportivo en Ludueña, entre otros proyectos. "De acá a marzo aseguro que la ciudad se encontrará con obras que la gente no tiene en el radar. No me quiero distraer de esto; si lo hacemos bien, será muy valorado", advirtió.

En el tramo final de la entrevista, abrió una ventana a la política local: "Argentina está acostumbrada a destruir. Confío en los rosarinos para defender que esto no suceda. El resultado es muy evidente; aspiro a que se sume y, si se perdió algo, que lo recuperemos. Esperemos no retroceder más".

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