Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Fueron los responsables de la muerte del policía federal Rodolfo Manfredi en junio pasado en extrañas circunstancias. El lugar de venta de drogas estaba en Cerrito y las vías

Un nuevo búnker fue derribado en la zona oeste de Rosario. El lugar estaba emplazado en Cerrito y las vías, en Villa Banana, y es el derribo número 147 en toda la provincia y el 88 en Rosario. El secretario de Seguridad provincial, Omar Pereira, destacó que el gobierno provincial “no detiene sus tareas de investigación y prevención del delito, aun en pleno desarrollo de los Juegos Suramericanos”.

El control de esa zona de Villa Banana era atribuido a la banda del "Clan Muñoz", que saltó a las crónicas policiales a partir del homicidio del policía federal Rodolfo Arnaldo Manfredi (30), asesinado a balazos en la madrugada del 12 de junio pasado en esa zona de la ciudad . A este clan, otras bandas le disputaron el territorio de manera feroz.

Por su parte, el fiscal César Pierantoni, de la Unidad Fiscal de Microtráfico, consideró: “De esta banda, con importante poder territorial, ya hay cuatro personas imputadas por comercialización de estupefacientes y por las usurpaciones violentas”.

Pierantoni explicó que en Cerrito y las vías “funcionaban un búnker y un punto de acopio de estupefacientes”. “En el allanamiento realizado el 12 de agosto se secuestraron 800 dosis de cocaína y 100 dosis de marihuana en este lugar, dedicado exclusivamente a la venta y caracterizado, además, por la gran cantidad de jóvenes conocidos como soldaditos que reunía. Además de controlar el territorio, realizaban las usurpaciones”, detalló.

Clan de narcos

El clan Muñoz estaba vinculado a Los Monos y tras el asesinato del policía Manfredi se realizaron operativos en los que se capturó a su líder principal, Eduardo Rodolfo Muñoz, quien se encontraba prófugo.

El 12 de agosto, la Policía Federal realizó diez allanamientos en Villa Banana. Estos procedimientos se debieron a una ola de enfrentamientos armados y disputas territoriales entre bandas menores y soldaditos que buscaban quedarse con el control del territorio que los Muñoz habían dejado vacante.

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Paralelamente, avanzaron los procesamientos por lavado de activos contra miembros de la familia del clan, como Roberto Darío "Narigón" Muñoz, tras determinarse que ponían a nombre de familiares numerosos inmuebles y vehículos de alta gama adquiridos con dinero del narcotráfico.

La huella de Los Monos

La banda constituyó la facción remanente y más visible en el corto plazo dentro del asentamiento. Tras las condenas de los líderes de los Saravia, el Clan Muñoz pasó a tomar la posta del control de los pasillos de Villa Banana mediante un esquema idéntico de abuso territorial y balaceras.

Finalmente, la fiscal Marina Viggo, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, indicó que “la investigación se inició a partir de un llamado al 911, en el que una persona denunció que alrededor de 13 personas armadas habían usurpado su vivienda. A partir de ello se realizaron los allanamientos y se procedió al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes”.