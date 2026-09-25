Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El Congreso le dio sanción definitiva a un recorte de subsidios que implica aumentos del 50% para cientos de miles de clientes de la ciudad y la provincia

Santa Fe es uno de los distritos que salió perdiendo este jueves del debate sobre el Régimen de Zonas Frías para el consumo de gas en Argentina . De acuerdo al registro oficial, la sesión del Senado nacional concluyó sin votos a favor entre los representantes de la provincia , aunque no todos estuvieron presentes para expresarse en contra.

El proyecto del oficialismo implica un aumento del 50 % en la tarifa por la eliminación de subsidios en Rosario y otros sectores de la región. En este caso, dos de los aliados habituales de La Libertad Avanza (LLA) decidieron rechazar la iniciativa por el impacto económico negativo que tendrá en su propio distrito.

Ninguno representante santafesino acompañó la propuesta para modificar las bonificaciones de la ley 25.565 . Tanto la rosarina Carolina Losada como el sanlorencino Eduardo Galaretto votaron en contra de la reforma del régimen. A diferencia de los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) , el peronista Marcelo Lewandowski estuvo ausente a la hora de pronunciarse en el recinto.

El exsenador departamental de Rosario no fue el único que faltó a la cita de este jueves para pronunciarse sobre el recorte de subsidios al gas. El proyecto se aprobó con 38 votos a favor y ocho negativos, mientras que 26 legisladores se quedaron afuera de la discusión sobre el tema.

Con 38 votos afirmativos y 8 votos negativos queda aprobado el proyecto sobre readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías, regularización de deudas eléctricas y derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 24, 2026

La mayoría de quienes se manifestaron en contra de la propuesta pertenecen al bloque radical. Allí se incluyen Maximiliano Abad, Mariana Juri, Daniel Kroneberger y Rodolfo Suárez. La lista se completa con dos de los representantes de Alianza por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano.

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El proyecto que obtuvo sanción definitiva revierte los cambios introducidos en 2021 a través de la ley 27.637, que había ampliado considerablemente el Régimen de Zonas Frías. En ese momento, los descuentos que había en la Patagonia, Malargüe y la Puna se extendieron a distintos departamentos de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Salta, Jujuy, entre otros distritos.

La nueva legislación vuelve al esquema original y elimina las bonificaciones que se habían aplicado en el sur de la provincia. La norma indica que los subsidios se mantendrán en hogares considerados vulnerables. Esa definición abarca viviendas de familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo. También contempla situaciones específicas, como inmuebles inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y veteranos de Malvinas con pensión vitalicia.

¿Qué pasa en Rosario con los subsidios al consumo de gas?

La ampliación de 2021 incluyó a Rosario y otros siete departamentos del sur provincial: General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano. Según datos de Enargas citados durante el debate legislativo, en la ciudad y localidades vecinas hay 388.919 clientes dentro del Régimen de Zonas Frías. A ellos se suman 48.765 de General López, 38.864 de San Lorenzo, 19.159 de Caseros, 16.740 de Constitución, 14.818 de Iriondo, 12.680 de San Martín y 10.658 de Belgrano. En conjunto, representan más de 550 mil hogares y alrededor de 1,76 millones de personas en el sur santafesino.

“De ese total, 292 mil usuarios sufrirán un aumento del 50 por ciento. En nombre del equilibrio fiscal, se apela al desequilibrio social y, en este caso, a la crueldad”, argumentaron desde el bloque Unión por la Patria. La eventual eliminación del beneficio generalizado implica que esos usuarios ya no tendrían automáticamente el descuento. En cambio, deberán cumplir con los criterios establecidos para acceder al subsidio focalizado.