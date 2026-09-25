Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron El joven lo denunció, pero el dealer lo atacó e incluso quiso agredirlo con dos perros pitbull. La policía allanó su casa, en Villa Constitución, y encontró armas y estupefacientes 25 de septiembre 2026 · 18:49hs

Armas y drogas secuestradas en Villa Constitución.

La denuncia de un joven que quiso comprar drogas con pertenencias de sus padres derivó en la detención de un vendedor de estupefacientes que amenazó al comprador cuando éste pidió la devolución de los bienes. La policía allanó la casa del dealer y encontró armas de fuego y drogas de todo tipo.

El operativo policial se desarrolló en Villa Constitución, precisamente en barrio Luján, y se originó a partir de la denuncia de un joven que sostuvo que entregó a su proveedor de drogas, Dylan Ramiro P., de 40 años, objetos de su madre y de su padre para poder recibir droga.

Luego reclamó la devolución de las pertenencias, pero el vendedor de drogas lo atacó y le quiso largar perros pitbull para agredirlo.

Detenciones Al llegar al domicilio, la policía detuvo al vendedor y a un cómplice, Adrián Natanael A. (24), con casi 500 dosis de cocaína y con una escopeta calibre 16, una caja de cartuchos del mismo calibre, dos celulares, siete gramos de marihuana y 66 mil pesos.

Los operativos se hicieron por solicitud de la fiscal Analía Saravalli tanto en el barrio Luján como en la Bajada Duarte, donde se encuentra un asentamiento precario. Tras asegurar el perímetro y finalizar las actuaciones correspondientes dispuestas por la Fiscalía interviniente, los sospechosos y lo secuestrado fue trasladado a la sede policial.