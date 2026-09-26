Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La presentación fue efectuada por el Ministerio de Ambiente provincial a partir de la difusión del contenido por parte de una organización ambientalista

El cazador denunciado exhibe un ejemplar muerto de pato crestudo, categorizada como amenazada a nivel nacional y cuya caza se encuentra prohibida en todo el país.

Un influencer de caza de Santa Fe fue denunciado penalmente por el Ministerio de Ambiente de Santa Fe luego de que una organización ambientalista publicara fotos del cazador con aves muertas protegidas por ley en la provincia . Según indicaron, mató y embalsamó a especies que, incluso, tienen protección a nivel nacional .

El Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) de Entre Ríos publicó esta semana en sus redes sociales el caso de un influencer de caza de Santa Fe que subió contenido a sus cuentas tras matar aves que están permitidas por la ley santafesina , pero alertaron que la cantidad exhibida supera la permitida por la normativa . Pero lo más grave, según expusieron, es que también se observaban en las fotos subidas por el denunciado especies que se encuentran protegidas tanto a nivel provincial como nacional .

En tanto, resaltaron que estos hechos los cometió a metros de la sede del Ministerio de Ambiente santafesino , precisamente en la laguna Setúbal.

Desde el Ceydas también remarcaron que la caza era efectuada fuera de temporada, en una zona en la que la actividad está vedada y con armas que no están habilitadas .

"Un cazador e influencer santafesino subió durante varios meses y con absoluta impunidad a sus redes sociales fotos y filmaciones de sus cacerías en la costa este de la Laguna Setúbal -frente a la costanera santafesina- donde exhibía la matanza de al menos 10 especies de patos, 7 de ellas protegidas por ley", indicaron desde la organización, que tiene sede en la provincia de Entre Ríos.

Y continuaron: "En sus publicaciones de Instagram y Facebook, se observan cadáveres de Pato Picazo, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado, Pato Capuchino, Pato Gargantilla, Pato Overo, Pato Cutirí, Pato Cuchara y Pato de Collar que cazaba desde su embarcación. A excepción del Picazo y los Siriríes, todas las demás (especies) se encuentran protegidas y su caza está expresamente prohibida por Ley Provincial N° 4830 y Resoluciones".

"Además, en publicaciones más antiguas, se puede apreciar que mató y embalsamó ejemplares de Pato Crestudo, especie amenazada a nivel nacional y cuya caza está prohibida", agregaron.

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Denuncia del Ministerio de Ambiente

A partir de la publicación de Ceydas, quienes manifestaron dejar toda la información disponible "a disposición de la Justicia" luego de que el influencer cambió a modo privado sus cuentas de redes sociales, desde el Ministerio de Ambiente de Santa Fe presentaron una denuncia penal contra el cazador en cuestión.

Desde la cartera que conduce Enrique Estévez indicaron a La Capital que se presentó, de manera formal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), una denuncia penal "contra el ciudadano que realizó material fotográfico, difundido en redes sociales, donde se evidencia la caza ilegal de aves protegidas en la zona de la Laguna Setúbal".

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En su denuncia, la cartera provincial dejó acreditada la violación de distintos puntos de la ley provincial Nº 4.830, vinculada a la protección de fauna, entre los que mencionaron la caza de especies prohibidas o amenazadas (como el pato crestudo), la caza sin la correspondiente licencia habilitante, la caza en departamentos y zonas no autorizadas (incluida un área de veda), la utilización de procedimientos y artes antideportivas, y el incumplimiento severo de cupos y vedas estacionales.

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"Por la gravedad de los hechos y la acumulación de faltas, la autoridad ambiental provincial impulsó la aplicación de la multa máxima contemplada por la normativa, sumada a la causa penal correspondiente en la justicia", indicaron. Fuentes del Ministerio de Ambiente señalaron que la multa solicitada por la cartera asciende a unos 3 millones de pesos.

Por último, sumaron que el rol de la ciudadanía en estos casos es clave: "Los controles efectuados permanentemente tienen una mayor efectividad cuando son acompañados del compromiso de toda la comunidad. Todo hecho ilegal vinculado a la caza furtiva, tráfico o maltrato de fauna silvestre debe denunciarse de forma inmediata a través del 911 o mediante los canales oficiales de denuncias del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático".