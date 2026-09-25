Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura firme de Central: "Nos faltaron el respeto"

La previa de Central y Estudiantes empezó picante, con un duelo dialéctico , todo alrededor del famoso pasillo que le hicieron los jugadores de Estudiantes a los Canallas luego de que se les diera el título por la tabla anual 2025. Mientras Leandro González Pirez dijo que no era nada contra el club de Arroyito sino contra la AFA, Ignacio Ovando no dudó en decir que "nos faltaron el respeto" y eso "está en mente" para la final de la Supercopa Intercontinental .

El estadio Madre de Ciudades es un lujo para disputar la final y la sala donde se hizo la cita previa conjunta tenía una capacidad para unas 90 personas, con mayoría de prensa rosarina. Al lado, está la coqueta y confortable sala de prensa, con muchas mesas y sillones muy cómodos para que todo el mundo trabaje sin problemas.

En ese escenario, el juvenil Canalla y el veterano Pincha compartieron la conferencia de prensa previa al encuentro con cierta tensión, defendiendo lo suyo y soñando con argumentos por el título en juego. Eso sí, el duelo empezó picante por el famoso pasillo, donde el jugador de Estudiantes quiso dar por terminado el tema, pero el de Central plantó bandera y no lo dejó pasar.

" Es una final y la vamos a jugar como tal. Hace una semana que la venimos preparando y fue en un buen contexto porque venimos de ganar", se ilusionó Ovando.

La respuesta de Ovando sobre el pasillo

No podía estar ausente la pregunta sobre el famoso pasillo de espaldas que le hicieron los jugadores de Estudiantes a los de Central, luego de que la AFA le otorgara el título de campeón 2025 por la tabla anual.

González Pirez dijo: "Ya lo expliqué en su momento. Hablamos con Fatu (Jorge Broun) y con Fideo (Ángel Di María) y les avisamos lo que íbamos a hacer. No era nada en contra de Central, hicieron una gran temporada, sino que no estábamos conformes con la decisión que se había tomado, nada más. Ya quedó en el pasado, no me parece bien buscar cizaña en este momento".

Pero Ovando respondió: "Para nosotros fue una falta de respeto, lo tomamos así, nos dolió un montón. Pero este es otro partido, ya pasó. Nosotros vamos a enfrentar a un rival que tuvo una falta de respeto para nosotros y eso va a estar en mente".

Cuando se le insistió sobre el tema por parte de un periodista de La Plata, el defensor Canalla recalcó: "Entendemos que quizás el reclamo no fue contra Central, pero la realidad de que aquel gesto fue el que vimos todos. Si hubiera sido contra AFA debió ser otro, los que caminamos por el medio del pasillo éramos nosotros, Central, que había conseguido un título, que hicimos muchísimos puntos para lograrlo y fuimos el mejor equipo del año. Y al mejor del año está bien que le den un título. Nos sentimos campeones y por eso ese gesto fue una falta de respeto".

Las consideraciones actuales del defensor Canalla

Al margen de este tema, Ovando valoró: "Venimos de un buen año y este partido es totalmente aparte. Es muy importante para seguir con muchas ganas, con un nivel altísimo. Es una final, nos daría una estrella y un premio como grupo e iremos por eso".

Al defensor Pincha, un periodista platense le preguntó por los dichos del presidente Juan Sebastián Verón, de que era más importante para Estudiantes el partido de cuartos de final de Copa Argentina que este encuentro.

"Lo tomamos con la máxima seriedad, es importantísimo, es una final, es otra estrella. Todo lo que tengamos chances de coronar, iremos por eso. Venimos con un gran trajín y tenemos partidos muy importantes por delante, pero nada es más importante que la final con Central", agregó.

"Es una final, se juega una estrella. Es obvio que cualquier resultado que se dé, la temporada sigue, así que la importancia es máxima", remarcó González Pirez.

Ovación y LT8, consultas para el zaguero auriazul

La pregunta de Ovación fue para Ovando sobre cuán importantes fueron las victorias sobre Tigre y Argentinos después de sufrir el empate final en el clásico. "La realidad es que los resultados para que lleguen eran cuestión de tiempo. Veníamos siendo muy superiores a los rivales que enfrentábamos, pero no se nos daba. El grupo está muy unido y llegar con esas dos victorias nos hizo muy bien", explicó el defensor.

A Ovando también le preguntó LT8 sobre qué significó esta evolución personal, que lo llevó de jugar en reserva el año pasado a ser titular indiscutible y hasta con citación a la selección argentina. "Al principio fueron muchas cosas de golpe, no las veía venir. Obvio que trabajé un montón para esto, siempre me cuidé y trabajé mucho. De la cabeza hay que estar tranquilo y tomarlo así, con una responsabilidad hermosa", graficó.