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Juegos Suramericanos: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

Los Juegos Odesur Santa Fe 2026 terminaron este sábado. Argentina cosechó 292 medallas, 81 de oro, muchas de ellas por atletas rosarinos

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

26 de septiembre 2026 · 16:35hs
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Santino Basaldella fue el rosarino destacado en los Juegos Suramericanos tras conseguir dos medallas de oro en stand up paddle.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Santino Basaldella fue el rosarino destacado en los Juegos Suramericanos tras conseguir dos medallas de oro en stand up paddle.

Se bajó el telón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde la participación de Argentina dejó a lo largo de los catorce días de competencia una extensa lista de campeones y figuras emergentes. Hasta el último día, la delegación nacional siguió sumando medallas y muchas de ellas tuvieron sello rosarino.

Decir que el certamen fue satisfactorio es poco. Latió el sur. Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron la vara muy alta, transformándose en una experiencia que trascendió el escenario donde se disputó cada disciplina. La provincia entera levitó de orgullo. Estuvo a la altura y el resultado no lo marcan los fríos números, ni lo que pueda decir la organización, sino lo que expresó durante estas dos semanas la propia gente. Ahí es donde está el verdadero éxito y, obviamente, en lo que vendrá, en el legado que dejan estos juegos.

Todo comenzó aquella tarde/noche inolvidable en que el Monumento Nacional a la Bandera cobró vida y terminó este sábado en la Ceremonia de Clausura en el parque Sur santafesino. Capi dirigió la batuta en estos Juegos Odesur. Durante esas dos semanas, toda la provincia respiró y vibró al ritmo de los distintos deportes que se fueron desarrollando y, en ese contexto, festejó cada triunfo y se lamentó de cada frustración albiceleste.

En cuanto a lo deportivo, como ya se repitió hasta el cansancio, la competencia reunió a más de 4.000 atletas de 15 países. El mapa de los sueños estuvo compuesto por 43 deportes y 60 disciplinas; un laberinto donde el premio mayor no solo era la gloria inmediata, sino también en algunos casos los pasajes dorados hacia los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2027, un incentivo que inyectó un fuego sagrado en cada competidor y le dio un plus a la contienda.

A la hora de analizar la actuación de la delegación argentina, podría decirse que en Santa Fe 2026 confirmó una recuperación con respecto a los últimos Suramericanos, un retorno sostenido a los días de gloria. Más allá de ese brillo, se escucharon con la fuerza de un trueno los reclamos de los atletas amateurs. Sus voces denunciaron los bolsillos vacíos del presupuesto y la escasez de apoyo, recordándole al mundo que la magia de sus triunfos nacía muchas veces de la más pura e invisible voluntad.

El desempeño de los albicelestes fue un recordatorio de que la historia tiene memoria. Argentina dominó los Suramericanos desde La Paz 1978 (cuando arrancaron con el nombre de Juegos Cruz del Sur) hasta Cuenca 1998, ostentando el primer puesto en seis ediciones consecutivas. Después retrocedió al tercer puesto en Brasil 2002; volvió a la cima en Buenos Aires 2006 para luego caer al cuarto lugar en Medellín 2010 (240 medallas, 57 de oro), Santiago 2014 (159 medallas, 46 de oro) y Cochabamba 2018 (165 medallas, 42 de oro). El repunte comenzó en Asunción 2022, donde Argentina ocupó el tercer lugar del medallero, con 197 medallas, 58 de ellas de oro. En estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que finalizaron este sábado, las victorias conseguidas superaron los registros totales de los últimos cuatro torneos: 292 medallas, 81 de oro.

El aporte de los rosarinos en Santa Fe 2026

En ese contexto, los atletas rosarinos se hicieron presentes con el aporte de distintas medallas, que huelen a sudor victorioso y a gloria compartida. Fueron, si se quiere, profetas en su tierra o, mejor dicho, “esta tierra los volvió invencibles”. De todos, el destacado fue Santino Basaldella, en stand up paddle, quien cosechó dos medallas de oro, una en sprint masculino y la otra en carrera técnica masculina. Otros que cosecharon la codiciada presea fueron Tobías Giorgis, en esquí náutico, salto masculino; Pedro De Haro, integrante de Los Pumas Sevens, en rugby seven masculino; y Luisina Giovannini, ganadora del doble femenino de tenis junto a Jazmín Ortenzi.

Las medallas de plata, en tanto, llegaron a través de Tobías Giorgis, en esquí náutico, overall masculino; Agustina de Lucía, en judo femenino hasta 63 kilogramos; Donato Mastroianni, en patinaje artístico, programa libre masculino; Alma Pueyo, en tiro al arco en la modalidad equipo mixto de recurvo junto a Esteban Silva; Elena Cerrudo (junto a Katia Baluzzo, Catalina Deandrea e Iara Simonitti) en remo, cuatro largos sin timonel femenino; Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco, Máximo Pacheco (junto a Fernando Alvaerz, Martín Mansilla, Agustín Annese, Joaquín Riveros, Joel Romero y Anika Fucile) también en remo, en el ocho largos con timonel masculino; Martina Bednarek, integrante de la selección argentina femenina de vóleibol; Franco Domínguez Avila, integrante de la selección argentina de fútbol; Luciano Ambrogi, en tenis dobles mixto junto a Luciana Moyano. Los seleccionados de waterpolo, tanto el femenino con Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer, como el masculino, con Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti cosecharon la medalla plateada el último de competencia, tras caer en ambos casos ante Brasil.

En tanto, las preseas de bronce que cosecharon los atletas rosarinos, fueron a través de Francisco Giorgis (2), en esquí náutico, overall y figuras masculino; Naiara Sagasti, en patinaje de velocidad, 1.000 metros sprint; Alma Pueyo (2), en tiro con arco en recurvo individual femenino y en equipos femenino de arco recurvo con María Giúdice y Wanda Arca; Máximo Pacheco, en remo en el cuatro largos sin timonel masculino junto a Martín Mansilla, Joaquín Riveros y Joel Romero; e Ivo Dargoltz, en judo masculino en la categoría hasta 100 kilogramos. Cabe destacar que Ivo Dargoltz y Agustina de Lucía, también se quedaron con el bronce en la prueba por equipos mixtos junto a Brisa Gómez, Iván Gómez, Tomás Quinteros y Nicole Piscina. Luca Alfieri, en tanto, quien ganó la primera medalla para Rosario en esta competencia, se subió al último escalón del podio en gimnasia artística por equipos junto a Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo e Ivo Chiapponi. Guillermina Cossio subió al tercer escalón del podio en atletismo, como integrante de la posta argentina en la prueba de 4x400 metros femenina junto a María Lamboglia, Noelia Martínez y Megan Powell.

Lo que queda

Todo concluye al fin y los Juegos Suramericanos no pudieron escapar de ese hilo invisible del tiempo que todo lo devora. Cayó el telón y la respuesta de Rosario, la Ciudad del Deporte, se pudo sentir tal como se imaginó. Durante dos semanas, la ciudad y toda la provincia fueron una fiesta suspendida en el tiempo que nadie quiso perderse, y aquellos desdichados que cerraron los ojos y se la perdieron, cargaron este mismo domingo con una sombra de lamento que les pesaba en los hombros.

Sin embargo, el destino en estas tierras siempre concede revanchas a los rezagados. El futuro ya brilla en el horizonte como un espejismo: aguarda en los Jadar Juniors de 2027 y en los Juegos Panamericanos Juniors de 2029, momentos mágicos en que Rosario volverá a vestirse de gala y magnetismo para convocar a las juventudes. Mientras tanto, las almas de la ciudad podrán refugiarse en el Invencible Arena, en el Microestadio Invencible Rosario o en el Centro Acuático Provincial. Estas moles de cemento y ensueño no fueron erigidas solo para desvanecerse tras dos semanas de competencia; nacieron con vida propia, integradas a la geografía eterna de la ciudad, listas para despertar de su letargo y levantar una mano gigante cada vez que el universo del deporte reclame su grandeza.

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