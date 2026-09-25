Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús

Hasta ahora no hubo ninguna comunicación oficial y la Lepra recibiría al Granate, un rival directo, como estaba programado

Más allá de las conjeturas que se tejieron y se multiplicaron en estos días, hasta el momento no hubo ninguna clase de determinación oficial en relación al choque de Newell's ante Lanús , que está programado para el sábado 3 de octubre, a las 17, aunque por la superposición con la fecha Fifa y con el día que juega la selección argentina aparecieron muchas especulaciones que fomentaron todo tipo de suposiciones, entre ellas que se podía correr el día o el horario.

En ese marco de falta de definiciones, como estas dos semanas jugaron a favor de una preparación sin tantas premuras , lo cierto es que desde la AFA no hubo definiciones.

Según trascendió hasta ahora desde los pasillos de AFA, no se efectuarán modificaciones a lo que estaba previsto por la fecha 11º del Clausura.

Newell's vuelve al Coloso

Vale remarcar que en ese cotejo se disputará en el Coloso del Parque, Newell's se medirá con Lanús, un adversario directo que tiene los mismos puntos que la Lepra en la tabla, pero se encuentra arriba por diferencia de gol.

Así, el equipo del Parque tratará de extender su buen paso en el torneo luego de haber conseguido su primer triunfo en condición de visitante, sobre Platense, en Vicente López.

De esa manera, recibirá a Lanús el mismo día que juega Argentina frente a Burkina Faso. La albiceleste lo hará desde las 20 y, por eso, sólo se modificarían los duelos por la noche del torneo local: Argentinos vs Tigre y Huracán vs Aldosivi.

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Un duelo clave

Si bien esto puede cambiar y todo puede pasar en este fútbol argentino repleto de contrasentidos, lo primero que aparece en el camino rojinegro es Lanús, que se mantendría el sábado 3, a las 17, por la jornada 11º del torneo.

Vale recordar que después de la disputa total de la 10ª fecha, el elenco leproso quedó en la 8ª posición, en el borde de la clasificación a la siguiente instancia, con 16 puntos en 10 encuentros, con 11 goles a favor y 8 en contra.

Por su parte, Lanús, su próximo adversario, tiene una marcha muy similar a la Lepra, con el mismo puntaje, 16 unidades en 10 cotejos, que lo ubicaron apenas por encima en el 7º puesto, por tener mejor diferencia de gol, 13 a favor y 9 en contra.

Así, Newell’s se está preparando con el conjunto granate en la mira, y con la fecha que nunca fue cambiada.

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Un gran examen

En este escenario, la Lepra tiene por delante un examen de gran valía ante su gente que puede llegar a tomar un carácter determinante antes de llegar a la última recta del campeonato. Si sale bien parado y puede seguir ratificando los esbozos positivos que fue revelando hasta ahora en contextos de mayor exigencia, tendrá el ánimo por las nubes y combustible extra para ir envalentonado a Mendoza a enfrentar a Gimnasia, otro rival directo y muy cercano.

Así, sabiendo que esto es paso a paso, partido a partido, si sale airoso del cruce con Lanús en el Coloso, podrá aumentar aún más su nivel de solidez y confianza en un pasaje clave del Clausura.

Si ambiciona poder conseguir el boleto de pase de ronda en el Clausura, algo que nunca consiguió desde que se instaló este formato de certamen, estos puntos serán decisivos.