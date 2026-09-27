Asociación Rosarina: se juega otra jornada en el fútbol local en las tres categorías

Este domingo a las 16, Central, líder de la A, recibe a Unión de Álvarez. En la B, el puntero Club del Rosario visita a Defensores Unidos. Y en la C, Provincial B a San Roque

Tricolor. Banco goleó a San Telmo con los tantos de Octavio Gelai, Edgar Fuzi y Thiago Solis.

Rosarina. Central va por más ante Unión de Álvarez, este domingo a las 16 en ciudad deportiva.

La actividad en el fútbol local será este domingo a las 16 con los encuentros de la 10 fecha en la A y B y C. En el círculo superior de la Asociación Rosarina , Central será local ante Unión de Álvarez , y lo mejor de B se disputará en el barrio Ludueña entre Defensores Unidos ante el puntero Club del Rosario .

En tanto, en la tercera división, el líder Provincial B visitará a San Roque en busca de los tres puntos para quedar muy cerca de sellar el ascenso a la Primera B 2027.

Además de Central y Unión de Álvarez, también se jugarán dos partidos en la Zona Campeonato : Pablo VI vs. Provincial y Coronel Aguirre vs. Newell's. En el adelanto de la fecha, Morning Star se quedó con el clásico del Viaducto ante Adiur por 2 a 0.

Tricolor. Banco goleó a San Telmo con los tantos de Octavio Gelai, Edgar Fuzi y Thiago Solis.

La Zona Permanencia tendrá estos partidos: Oriental vs. Tiro Federal, Central Córdoba vs. El Torito y Gálvez vs. Mitre de Pérez. En el adelanto, Banco goleó a San Telmo 3 a 0 y sigue en lo más alto con 25 unidades.

Torneo Primera B

En la segunda categoría, lo mejor de la Zona Campeonato se jugará en el barrio Ludueña entre el Rojo dirigido por Chulo Arrieta y Club del Gran Rosario comandado por Pablo Castella. Los otros encuentros: Leones vs. Bancario, Río Negro vs. Defensores de Funes y Tiro Suizo vs. Social Lux.

La Zona Permanencia tendrá estos cotejos: Fisherton vs. General Paz, 1º de Mayo vs. Renato Cesarini, Alianza Sport vs. 7 de Setiembre y Botafogo vs. Arijón.

Torneo de la Primera C

En la tercera categoría, Copa Jesús Fava, se disputará la 26ª fecha y también se jugará a partir de las 16. Provincial B, puntero de la divisional, visitará a San Roque en la zona sur, en un partido determinante.

El resto de la fecha contará con 5 encuentros: San José vs. Sportivo Silva, Unión Americana vs. Estrella Azul, María Reina vs. Juan XXIII, Argentino vs. Sparta y 27 de Febrero vs. Sarmiento.