Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

La empresa dijo que la medida obedece a una "revisión estratégica de sus operaciones". Hasta abril tenía unos 250 trabajadores en la ciudad

Después del anuncio oficial sobre el aumento de la pobreza en el Gran Rosario, este viernes se dio a conocer otra mala noticia económica a nivel local. Electrolux confirmó el cierre de su planta de la zona sudoeste como parte de una serie de medidas para adaptarse al mercado nacional.

La compañía había dejado de fabricar heladeras a principios de año en la ciudad y el panorama se agravó recientemente por una resolución del Ministerio de Economía que mantuvo las facilidades para la importación de lavarropas. En ese contexto, la compañía decidió interrumpir su actividad en la ciudad, donde había 250 trabajadores hasta abril .

El primer comunicado oficial indica que la firma inició un proceso de "revisión estratégica de sus operaciones en Argentina" . Entre las medidas previstas a partir de los próximos días se incluye la retirada de Rosario.

Electrolux dispuso el cierre de su planta local desde este sábado . En cuanto a los motivos, los voceros de la empresa indicaron que han decidido "evolucionar hacia un modelo de abastecimiento global, apoyado en la red internacional de producción del grupo".

La firma de electrodomésticos resolvió interrumpir la producción manufacturera a nivel local. "La compañía es consciente del impacto que esta decisión tiene en las personas involucradas. Por ello, llevará adelante este proceso con responsabilidad, respeto y cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente y brindando el acompañamiento correspondiente durante la transición", reza el comunicado.

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El grupo fundado en Suecia sostuvo que la salida de Rosario forma parte de un plan para "mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de sus operaciones a nivel global". Luego añadieron que el procedimiento "responde a la evolución de las dinámicas del mercado global y a la transformación del modelo operativo de la industria, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la operación en el largo plazo".

Así como decidió cerrar la fábrica en la ciudad, la empresa sostuvo que "reafirma su compromiso con Argentina", un país en el que lleva 100 años de actividad. "La compañía continuará desarrollando sus operaciones comerciales en el país con las marcas Electrolux y Gafa, ofreciendo productos respaldados por los estándares globales de calidad e innovación. Los usuarios seguirán contando con garantía oficial, servicio técnico especializado y disponibilidad de repuestos, manteniendo la experiencia y confianza construidas por ambas marcas a lo largo de generaciones", señalaron representantes locales de la multinacional.