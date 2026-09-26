Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

El conductor de 46 años recuperó el auto después de la denuncia. Dos de las mujeres arrestadas intentaron frenar el operativo policial

Tres personas quedaron detenidas este sábado en el marco de un procedimiento por el robo a un chofer de Didi . Según la versión preliminar, los ladrones se llevaron el auto en inmediaciones de Vía Honda y también le arrebataron un celular al conductor.

La policía confirmó el arresto de un sospechoso de 24 años en Patagones y Rivero . A un par de cuadras de este lugar encontraron el vehículo que había sido sustraído a primera hora de la mañana en la zona sudoeste de Rosario.

Las fuerzas de seguridad provinciales hallaron el Chevrolet Corsa Classic en un pasillo cercano. Mientras tanto, dos mujeres fueron demoradas porque intentaron frenar a los agentes que habían detenido al joven apuntado como uno de los autores del robo.

El despliegue del Comando Radioeléctrico en Vía Honda surgió de un patrullaje de rutina realizado a las 6 de la mañana. En ese momento, un hombre de 46 años se acercó y les dijo que dos sujetos lo habían amenazado con un arma de fuego mientras estaba haciendo viajes de Didi , una de las aplicaciones de transporte no autorizadas en la ciudad.

Foto: Policía de Santa Fe.

El chofer se encontraba en buen estado de salud y no requería asistencia médica. Luego de su denuncia, la policía arrestó a Marcos R. por su participación en el robo del coche gris.

>> Leer más: Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Por otra parte, los agentes detuvieron a una joven de 26 años identificada como Carmen M. y a Yanet V. (36). Ambas fueron denunciadas por el entorpecimiento de la labor de la fuerza en Vía Honda.

El operativo continuó con una recorrida a pie por la zona hasta un pasillo cercano a la esquina de Cerrillos y Rivero. De esta manera, las autoridades recuperaron el auto, pero no pudieron encontrar el celular del dueño ni el arma utilizada por los ladrones. El registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 32ª.