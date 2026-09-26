Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

El entrenador de Central manifestó que la obtención de la Supercopa Interancional no fue casualidad y consideró que fueron "justos ganadores"

Jorge Almirón y los futbolistas de Central, felices por la obtención de la Supercopa Internacional.

En el día de gloria para Central y para él mismo, Jorge Almirón, resaltó que “todo en la vida es un proceso” , para destacar que la obtención de la Supercopa Internacional no fue cuestión de casualidad.

“Estoy muy contento por los jugadores, que se merecían este triunfo ante un gran rival y una gran institución como Estudiantes. Ganamos bien” , dijo.

"Jugamos bien, creo que fuimos justos ganadores. Las jugadas fueron claras todas", dijo en relación a las acciones polémicas que hubo durante el partidos.

"Fue un partido larguísimo, duro. Hubo mucho calor y se notaba el desgaste. El grupo lo tiene muy merecido" , añadió el técnico canalla.

“Todo en la vida es un proceso. Tengo mucha experiencia en esto. Cuando hay buena energía siempre hay posibilidad de revertirlo”, añadió Almirón sobre la conquista de la copa, tras algunas frustraciones.

Jorge Almirón y las críticas

El entrenador minimizó las críticas que venía recibiendo. “La gente se puso exigente y no pasa nada, los equipos grandes son así”, planteó.

Almirón resaltó la trascendencia que tuvo Di María para la conquista de la copa. "Angelito mostró su jerarquía en la final. Se lo merece él, la familia y toda la gente de Central", declaró.

>> Leer más: Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

“Él se carga la responsabilidad y quiere hacer las cosas siempre bien", resaltó el entrenador sobre la importancia de Fideo en el equipo.

"Las finales se ganan y había que ganar", subrayó.