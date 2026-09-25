Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

El presidente también se prepara para un nuevo viaje, en esta oportunidad a París (Francia), donde buscará inversiones en la Argentina

Javier Milei tiene previsto viajar a Francia sobre el final de la semana próxima.

El presidente Javier Milei regresó este viernes a la Argentina luego de su viaje a Estados Unidos y se preparaba para retomar la agenda local que incluye una entrevista para un medio francés y los compromisos de la semana próxima .

El primer mandatario aterrizó en Buenos Aires (a las 9.27) tras su paso por Nueva York, donde no hubo foto con el presidente de EEUU, Donald Trump , pese a las expectativas , y permanece en la Quinta de Olivos.

No se descarta que a la tarde se traslade a su despacho de la Casa Rosada para grabar una entrevista con un medio francés . Algo similar ocurrió el sábado pasado debido a que prefiere hacerlo desde sus oficinas del centro.

No obstante, aún con la agenda en pleno diseño, el presidente encabezará el lunes próximo una nueva reunión de gabinete, luego de haber suspendido la de esta semana como consecuencia de los preparativos del discurso que pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) .

Lo hará luego de la media sanción de los cambios en el régimen de Zonas Frías, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna, y la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA).

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Todavía trabaja para tratar otra tanda de proyectos clave, como el de defensa de la soberanía nacional y la reforma electoral, pero también el retorno de los cambios en la carta orgánica del BCRA a Diputados, luego de instrumentar modificaciones en el mecanismo para designar y apartar a las autoridades monetarias.

Asimismo, Milei deberá enfrentar la compleja tarea de contener a la jefa del bloque de senadores nacionales oficialistas, Patricia Bullrich, quien en el último tiempo intensificó sus diferencias con el Ejecutivo a raíz de la inclusión del ajuste en discapacidad dentro del presupuesto 2027.

Nuevo destino: París

Sobre el final de la semana próxima, el primer mandatario volverá a viajar, en esta oportunidad a París (Francia) para participar de Argentina Week, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Como ocurrió en la edición de Nueva York, se espera la participación de gobernadores aliados. Entre los mencionados en Balcarce 50 figuran Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que no integrará la comitiva de mandatarios provinciales que acompañará a Milei en el encuentro destinado a promocionar en París oportunidades de inversión en el país.

“Me invitó el jefe de Gabinete (Diego Santilli) pero me cuesta mucho moverme de la provincia y de la rutina de trabajo diario. Este año siento que tengo que estar acá”, argumentó Pullaro.