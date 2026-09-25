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Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Fiscalía dijo que denuncia la hizo la víctima, que tiene 83 años. Manifestó que la engañaron para firmar un poder y disponer de sus bienes y de su jubilación

25 de septiembre 2026 · 13:07hs
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El domicilio allanado en el marco de una investigación por estafa a una mujer de 83 años. Fue en la zona sur de Rosario

Foto: PDI

El domicilio allanado en el marco de una investigación por estafa a una mujer de 83 años. Fue en la zona sur de Rosario
La pareja investigada por presunta estafa a una mujer de 83 años que vive en un geriátrico

Foto: PDI

La pareja investigada por presunta estafa a una mujer de 83 años que vive en un geriátrico
Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Una pareja fue demorada en las últimas horas por efectivos de la Policía de Investigaciones en el marco de una causa judicial por privación ilegítima de la libertad y estafa en perjuicio de una mujer de 83 que vive en un geriátrico.

Los sospechosos, un hombre de 53 años y una mujer de 47, quedaron a disposición de la fiscal Cecilia Brindisi Unidad de Investigación Estratégica del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ante una consulta de La Capital, voceros del MPA precisaron: "Esas personas se encuentran aprehendidas y se resolverá su situación procesal en las próximas horas, es decir si van a audiencia imputativa".

Desde el MPA indicaron que "la denuncia que inicia la investigación la realiza una mujer de 83 años, quien manifestó que esas personas la engañaron para firmar un poder y disponer de sus bienes y jubilación para luego internarla en el geriátrico y vive ahora. La mujer asegura estar en uso de sus facultades mentales".

La pareja que fue detenida por presunta estafa. Ambos están a disposición de la fiscal Cecilia Brindisi

La pareja que fue detenida por presunta estafa. Ambos están a disposición de la fiscal Cecilia Brindisi

Cómo se habría perpetrado la estafa

Por su parte, fuentes policiales agregaron que la víctima realizó la denuncia el 30 de octubre de 2025, a través de la Línea 145 de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas.

>> Leer más: Cae pareja sospechada de internar a ancianas para quedarse con sus casas

En ese sentido, voceros de la investigación coincidieron con lo anticipado por el MPA: las actuaciones se originaron ante la sospecha de que la mujer podría encontrarse alojada en un geriátrico contra su voluntad y que terceras personas estarían percibiendo sus ingresos económicos, entre ellos una jubilación, dos pensiones por viudez y el arrendamiento de un campo ubicado en la localidad de Piamonte.

En el marco de las tareas investigativas, personal de PDI entrevistó a la responsable del establecimiento geriátrico donde se encontraba alojada la mujer, quien aportó información sobre las visitas que recibía y las circunstancias vinculadas con su situación personal y patrimonial.

El automóvil que pertenecería a la mujer que denunció la estafa

El automóvil que pertenecería a la mujer que denunció la estafa

Firma de documentos bajo engaño

Asimismo, la víctima manifestó que, mediante engaños, le hicieron suscribir documentación relacionada con el cobro de sus prestaciones económicas, sus propiedades rurales y la transferencia de un vehículo Renault Sandero de su propiedad.

En relación con su estado de salud, se dejó constancia de que la mujer fue evaluada por un médico psiquiatra de PAMI, quien informó que se encontraba lúcida y ubicada en tiempo y espacio al momento de la evaluación.

A partir de las diligencias desarrolladas por los investigadores, se logró ubicar a una sobrina de la mujer y se recepcionaron entrevistas testimoniales que permitieron avanzar en la investigación. Asimismo, se obtuvo información sobre la transferencia del vehículo de la víctima y el cobro de sus prestaciones económicas en calidad de apoderados por parte de las personas investigadas.

Con los elementos reunidos, se solicitó una orden de allanamiento para un domicilio de Villa Gobernador Gálvez, con el objetivo de secuestrar documentación, teléfonos celulares y el vehículo vinculado con la investigación. Durante la medida judicial, concretada en un domicilio de avenida Avellaneda al 2200, se secuestraron un poder general firmado por la mujer a favor de los investigados, documentación personal, tarjetas de crédito y de PAMI, dos teléfonos celulares y un automóvil Renault Sandero.

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