Allanamientos por un ataque a balazos revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

Se incautaron seis paquetes con un polvo que fue analizado y resultó ser brolamfetamina, que causa efectos alucinógenos severos y de larga duración. Es la primera vez que se detecta en la ciudad

La brolamfetamina es conocida como la "droga del miedo" y fue encontrada tras 12 allanamientos realizados por un intento de homicidio en zona norte.

La Policía de Santa Fe confirmó que parte de la droga secuestrada en allanamientos era brolamfetamina , conocida como la “droga del miedo” . El hallazgo de estas dosis, de origen sintético, se había dado en el marco de la investigación por una tentativa de homicidio en el barrio Casiano Casas.

Personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) de la Policía de Santa Fe formó parte de una serie de allanamientos por la causa que investiga el ataque a balazos a Frabricio Romero, perpetrado el 19 de julio desde un auto en la zona de Esquivel y Casiano Casas, en la zona norte de Rosario.

El procedimiento contabilizó 12 allanamientos que dejaron como saldo tres personas detenidas y el secuestro de 18 celulares secuestrados, más de 6 millones de pesos y 600 dólares, dos motos, un auto y droga, entre marihuana y una “sustancia en polvo”, según indicó el parte policial.

Luego, el laboratorio de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó peritajes sobre seis paquetes que contenían el polvo mencionado en su interior . Los análisis determinaron que se trata de la droga sintética brolamfetamina, conocida entre los consumidores como la “droga del miedo” por sus altos efectos alucinógenos.

>> Leer más: Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

El procedimiento donde se encontró este tipo de drogas se desarrolló bajo la dirección de la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva, a cargo de la fiscal Marina Vigo.

Qué es la droga del miedo

Semanas atrás, varios procedimientos en la provincia de Buenos Aires tuvieron como resultado la identificación de la brolamfetamina o “droga del miedo”. En Rosario es la primera vez que se identifica esta sustancia sintética.

“Es un derivado sintético de la anfetamina, que tiene en el éxtasis su forma más conocida y es muy utilizada en fiestas electrónicas”, apuntó en LT8 Bettina Bongiovanni, toxicóloga y jefa de cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Bongiovanni explicó que la brolamfetamina es una droga similar al éxtasis, pero “con una estructura química diferente y que produce mayor efecto alucinógeno”. Mientras que el éxtasis actúa directamente contra el circuito de placer y produce euforia, la “droga del miedo” es más alucinógena y hace efecto sobre el sistema nervioso central. “Debido a la modificación química, deriva a más alucinaciones y que a veces pueden ser desagradables, por eso se le llama la droga del miedo y depende de cada individuo cómo hace efecto”, contó la especialista.

Efectos de la droga del miedo

La brolamfetamina todavía no se tradujo en casos de sobredosis en la región y recién está dando sus primeros pasos en Argentina. La peligrosidad de esta droga sintética reside en su efecto prolongado “que puede durar entre 12 y 24 horas”, dijo Bongiovanni, y agregó: “Esta droga puede llevar a taquicardia, arritmia, vasoconstricción, convulsiones y estado de conciencia alterado”. Si a esto se le suma la combinación con alcohol u otras drogas puede agravarse el cuadro y derivar en casos más graves o fatales, señaló Bongiovanni.

>> Leer más: San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Bongiovanni remarcó que las drogas sintéticas, en todas sus variantes, aparecen como el segundo estupefaciente más consumido en Argentina, sólo por detrás de la cocaína.