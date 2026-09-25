Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

La fiscal pidió 9 a 12 años de prisión para los acusados. En otro proceso iniciado hoy, juzgan a un hombre por abusar de la hija de su pareja

Abuso sexual de menores. Hoy se iniciaron dos juicios en el Centro de Justicia Penal por casos de agresiones intrafamiliares

En el Centro de Justicia Penal comenzó un juicio oral a cargo de la jueza Dolores Aguirre Guarrochena sobre Angel G. e Iván G. por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado. Angel G. era el abuelo de la víctima en tanto Iván era tío de la misma niña. La fiscal Sofía Cudos solicitó la pena de 12 años de prisión efectiva para Angel y de 9 años de prisión efectiva para Iván.

Con respecto a Angel G. se lo acusó de abusar sexualmente de su nieta de 11 años de edad, hechos realizados en un número reiterado de oportunidades durante el año 2023 en su casa ubicada en calle Heliotropo al 2000 de Rosario y, en otro momento, mientras la niña visitaba a su padre en su vivienda ubicada en en la isla "El Alemán" sobre el río Paraná provincia de Entre Ríos.

A Ivan G. le endilgaron abusar sexualmente de la misma niña, ya que era su tío , hechos realizados en reiteradas oportunidades durante este año 2023, antes del mes de junio, en los fines de semana en que la niña veía a su padre en su vivienda ubicada en en la isla "El Alemán" sobre el río Paraná, provincia de Entre Ríos.

Por otro lado y en un hecho similar comenzó el juicio a Francisco G. (39) por los delitos de abuso sexual simple agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años y abuso sexual con acceso carnal agravado por el mismo presupuesto (hechos reiterados) en carácter de autor. En este caso, Fiscalía solicitó la pena de 16 años de prisión

El tribunal está integrado por el Juez de Primera Instancia Ignacio Vacca y el fiscal Damián Cimino le atribuyó el hecho consistente en tocamientos y con acceso carnal, de la descendiente de su pareja. Los hechos ocurrieron desde que la menor tenía 5 años hasta sus 13 años en el domicilio ubicado en Rosario, donde convivía con la víctima y la progenitora.

Ataques contra la integridad sexual

En 2025, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe registró 3.938 audiencias vinculadas a delitos contra la integridad sexual en sus distintas sedes y obtuvo 354 condenas en esa materia. A nivel nacional, las estadísticas oficiales marcaron una tasa de 78,5 delitos sexuales cada 100.000 habitantes y un total de 36.432 víctimas registradas durante el año pasado.

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Dentro de las denuncias, los abusos sexuales con acceso carnal se mantuvieron en niveles similares al período anterior del 2024, con 6.409 víctimas, mientras que el 81% de las víctimas totales de delitos sexuales fueron mujeres.

En tanto, se registraron 6.745 consultas por situaciones de violencia de género en Rosario durante el 2025: los datos oficiales hablan de un promedio diario de 18 contactos, siendo el último trimestre el de mayor demanda, con 1.969 consultas.

En Rosario los delitos contra la integridad sexual pueden denunciarse en organismos especializados que brindan atención las 24 horas, recepción de denuncias jurídicas y acompañamiento psicológico y social. Los lugares más comunes son: la Comisaría de la Mujer (Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos Sexuales y Violencia Familiar) de La Paz 450; la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional (MPA) de Montevideo 1683 y el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Corrientes 2114y los teléfonos: 4728162 / 4728173.∏