Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El evento final tuvo desfile de las delegaciones, traspaso de banderas, homenaje a voluntarios y el apagado del fuego olímpico. El presidente del Comité Olímpico Argentino afirmó que esta edición fue la que más público tuvo en su historia, con más de 3 millones y medio de personas

Después de quince días de fiesta deportiva en la provincia, los Juegos Suramericanos llegaron a su fin. Mientras que Rosario fue la sede de la histórica ceremonia de apertura el sábado 12 de septiembre, la clausura tuvo lugar en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe . En su discurso de cierre, el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, afirmó que esta edición fue la más convocante de la historia del certamen, con más de 3 millones y medio de personas .

Tal como habían anticipado las autoridades durante la semana, el evento incluyó el desfile de las delegaciones de los quince países participantes, el traspaso de banderas, un homenaje a los voluntarios y el apagado del fuego olímpico. Además, hubo cierre festivo con la Bresh y la actuación de Cacho Deicas.

Los Fan Fest de Rosario y Rafaela tuvieron también su clausura con música en vivo. Como cada día de los Juegos, hubo propuestas en los distintos escenarios durante todo el día. En en el espacio principal del parque Independencia, uno de los más convocantes de todos los Suramericanos (con una asistencia masiva que llegó al pico de 80 mil personas el jueves pasado con la presentación de Caliope Family y Koino Yokan), los encargados del cierre fueron Amapola y La Vanidosa, seguidos de una Fiesta Bresh.

Fiesta deportiva en el cierre de los Juegos Suramericanos

Por su parte, el parque Sur de la capital provincial celebró el final de la fiesta deportiva con actividades durante toda la jornada. Desde la mañana y a lo largo de la tarde, hubo DJs y actividades para toda la familia. A las 16, se destacó la presentación de la Red de Coros y Orquestas de la provincia, integrada por unos 320 chicos y chicas de distintas localidades santafesinas.

Poco después de las 19, comenzó oficialmente la ceremonia de cierre. La reconocida soprano santafesina Virginia Tola fue la encargada de abrir la noche con su interpretación del Himno Nacional Argentino. Acto seguido, fueron recibidos en el escenario los abanderados de las quince delegaciones participantes. En el caso de Argentina, los representantes fueron Brenda Rojas y Aramis Sánchez Ayala, ambos atletas de canotaje con destacadas actuaciones en su deporte: la primera culminó con cuatro medallas doradas (dos en pruebas individuales y dos en pruebas por equipos), y el segundo se quedó con dos preseas doradas y una plateada.

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"Son las personas que hicieron posible estos Juegos, con unas ganas enormes. Detrás de cada triunfo, estuvieron ellos, haciendo que otros cumplan sueños", anunciaron los conductores para recibir a los voluntarios en el momento de su homenaje. Más de 4.000 personas fueron parte de los Juegos en este rol, asumiendo distintas tareas centrales para el desarrollo de las diferentes actividades deportivas, protocolares y logísticas. En la clausura, se hicieron presentes los voluntarios santafesinos, aprovechando la localía, en representación de toda la grupalidad distribuida en las tres sedes.



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También hubo un momento dedicado a la despedida de Capi, la mascota de los Juegos que conquistó corazones de todas las edades. El entrañable y carismático carpincho recibió una medalla dorada de manos del garrochista olímpico santafesino Germán Chiaraviglio. La versión peluche de Capi no sólo se fue con cada medallista suramericano, sino con cada asistente que compró uno en los Fan Fest.

"Los Juegos más grandes de la historia"

Después de celebrar a uno de los protagonistas indiscutidos de Santa Fe 2026, llegó el turno de las intervenciones de las autoridades. "Quiero empezar mis palabras agradeciéndole a Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, y en nombre de él a todas las autoridades provinciales y nacionales", aseguró el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, quien también extendió el reconocimiento a los intendentes de las tres ciudades sede. El mandatario rosarino, Pablo Javkin, no asistió a la ceremonia en Santa Fe para estar presente en las últimas premiaciones en la ciudad y en el Fan Fest local.



"Agradecer es poco por todo lo que hemos vivido estos quince días de fiesta en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Hoy despedimos una gran competencia pero también celebramos todo lo que el deporte puede construir: encuentros, esfuerzo, respeto y amistad entre nuestros pueblos. Durante estos días, la provincia de Santa Fe fue el punto de encuentro de Sudamérica. Estos Juegos son el resultado de la cooperación entre las instituciones y la confianza en un proyecto común", agregó.



"Al público, quiero decirle que han convertido a estos Juegos Suramericanos en los Juegos con más público de la historia: más de tres millones y medio de personas nos acompañaron en estos días en las competencias, los Fan Fest y todas las actividades", cerró Moccia.

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"Fueron momentos maravillosos los que vivimos. Vi a mi provincia feliz, vi a mi provincia disfrutar y vi cómo le abrimos los brazos al resto de la Argentina y el mundo. Creo que dejamos un ejemplo único: la provincia de Santa Fe es la capital del deporte en el orden nacional", expresó por su parte el gobernador. "Quiero agradecerle sinceramente a cada deportista, a cada equipo, a cada uno de los voluntarios, a cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, a cada uno de los profes que trajeron a los alumnos desde cada punto de la provincia, a cada uno de ustedes que participó en paz", sumó.



"Esta provincia hoy se pone de pie y demuestra que somos mucho más fuertes que los que nos quisieron poner de rodillas. Viva la provincia invencible de Santa Fe", cerró Pullaro. Finalmente, ex combatientes de Malvinas se hicieron presentes para ser parte del arrío de la banderas de Odesur y del Comité Olímpico Internacional. De esta manera, se dio la clausura oficial de los Juegos Suramericanos 2026. Vale recordar que todavía no hay sede elegida para la edición 2030, por lo cual no se hizo traspaso de banderas a los próximos anfitriones.



La rosarina Julia Mancilla, que dio que hablar con su participación protagónica en la apertura, volvió para ser también parte del cierre con una interpretación de "Yo vengo a ofrecer mi corazón" y "Mariposa Tecknicolor", los clásicos de Fito Páez. La niña de 10 años estuvo acompañada por el coro On The Spot, también de Rosario. Después del momento musical, se apagó la llama olímpica.

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Para formalizar un cierre bien celebratorio, la noche siguió con la fiesta Bresh y la actuación de Cacho Deicas junto a Virginia Tola.



Como suele ocurrir en estas competencias deportivas, el evento de clausura es de mucho menor despliegue que el de apertura. En el caso de los Juegos de Santa Fe, se respetó esta tendencia. La fiesta suramericana comenzó en el Monumento a la Bandera de Rosario con un espectáculo de dimensiones inéditas para la ciudad, el cual incluyó la participación de cien artistas en escena, con la presencia estelar de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín “Rada” Aristarán, con la dirección musical de Lito Vitale. El show demandó meses de preparación intensa y tuvo lugar sobre un escenario de casi cuarenta metros distribuidos en tres niveles, con la forma de la provincia y con piso de LED. A su vez, la torre central del Monumento estuvo completamente mapeada para diferentes proyecciones.

Un cierre histórico también en lo deportivo

Las competencias se desarrollaron hasta poco antes de la ceremonia, como la final de polo acuático entre Argentina y Brasil que terminó en favor del país vecino. Con este resultado, la delegación nacional terminó segundo en el medallero detrás de Brasil, con un total de 293 preseas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Esto implicó un crecimiento significativo respecto de la performance de los atletas del pa´s en Asunción 2022, donde había quedado tercera en el medallero con 197 insignias (58 oros, 65 platas y 74 bronces).