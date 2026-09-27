Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

La ocupación hotelera se ubicó entre el 82 y el ciento por ciento en los Juegos Suramericanos. El 50% de los turistas visitó la ciudad por primera vez

La ocupación hotelera por los Juegos Suramericanos dejó a los hoteles de 4 y 5 estrellas al límite de sus plazas

El exatleta olímpico Germán Chiaraviglio le entregó este sábado en Santa Fe una medalla dorada a Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos. Fue en la ceremonia de clausura.

Con el cierre de los XXIII Juegos Suramericanos, Rosario empieza a dimensionar el impacto económico positivo de este certamen internacional.

El balance preliminar de las autoridades locales arroja una evaluación sumamente positiva: el evento generó un efecto derrame superior a los 34.000 millones de pesos en diversas actividades asociadas y una ocupación hotelera que osciló entre el 82% y el 100% , llegando a registrar un lleno total durante varios días del certamen.

La afluencia turística comenzó a sentirse desde el 7 de septiembre en la previa del evento. Hasta el sábado 26, se estimó un movimiento de más de 450.000 personas . Para medir este impacto, el Ente Turístico Rosario (Etur) realizó una encuesta a 400 asistentes en el Fan Fest, revelando los siguientes datos clave:

Origen de los visitantes: Solo el 35% de los encuestados era de Argentina; el resto provino del extranjero, principalmente de países como Uruguay, Chile, Perú y Venezuela.

Solo el 35% de los encuestados era de Argentina; el resto provino del extranjero, principalmente de países como Uruguay, Chile, Perú y Venezuela. Acompañamiento: El 35% viajó en familia, el 30% en pareja y el resto en grupos de amigos.

El 35% viajó en familia, el 30% en pareja y el resto en grupos de amigos. Pernocte local: El 50% se alojó en la ciudad por 3 días, un 17% por 4 días y un 18% por dos noches (lo que significa que casi el 70% pernoctó entre 3 y 4 noches).

El 50% se alojó en la ciudad por 3 días, un 17% por 4 días y un 18% por dos noches (lo que significa que casi el 70% pernoctó entre 3 y 4 noches). Experiencia: El 50% visitaba Rosario por primera vez. El 95% calificó su experiencia como excelente o muy buena, y el 100% coincidió en recomendar a la ciudad como sede de eventos. Los lugares más ponderados fueron el Monumento a la Bandera y la costanera.

Infraestructura, inversión y empleo

Más allá del consumo inmediato, la envergadura de este certamen continental se refleja en el legado de infraestructura que queda para la región. Entre el Centro Acuático, el Invencible Arena y el estadio multipropósito, se sumaron 21.680 metros cuadrados de instalaciones de primer nivel, aptas para albergar futuras competencias internacionales.

La construcción de estos espacios demandó una inversión cercana a los 37 millones de dólares, cifra que asciende a 50 millones de dólares al incorporar las obras de urbanización complementarias ejecutadas en la ciudad. Estos trabajos generaron unos 2.000 puestos de empleo de forma directa.

Por su parte, la inversión total en las distintas sedes a lo largo de la provincia rondó los 90 millones de dólares. De ese total, 75 millones correspondieron a un crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyos directivos destacaron el impacto a largo plazo de esta cita deportiva en Santa Fe.

Mientras se apaga la llama olímpica, las estadísticas confirman que los Juegos Suramericanos no solo fueron una fiesta deportiva inolvidable, sino también un motor económico histórico para Rosario.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Se estima que, en materia de beneficios económicos para Santa Fe, se superarán los 123.000 millones de pesos ya finalizado el evento. Asimismo, se calcula que por el Fan Fest, los estadios y las tribunas de todas las sedes habrán transitado más de dos millones de personas, rompiendo cualquier récord de ediciones anteriores de los Juegos.

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Ocupación hotelera: tendencia que fue ratificada

La tendencia de la ocupación hotelera se vio reflejada en las dos semanas en las que tuvo lugar el evento. Durante la primera semana, la ocupación general fue del 88%, con picos del 95%. Los establecimientos de cinco estrellas estuvieron completamente colmados, mientras que los de cuatro estrellas alcanzaron un 89%. La afluencia de turistas rondó las 136.000 personas, consolidando un impacto económico inicial superior a los 11.000 millones de pesos.

Encuesta en el Fan Fest

Los operadores municipales que realizaron relevamientos estadísticos en el Fan Fest del parque Independencia también sumaron otros datos positivos. Casi el 60% llegó a la ciudad atraído exclusivamente por el evento deportivo. Al dato dato alentador para el sector turístico que fue la estadía (casi el 50% se hospedó tres noches en los hoteles rosarinos y un 21% pernoctó cuatro noches) se le agrega que la mayor ocupación fue en hoteles de 4 y 5 estrellas, que en una buena proporción estuvieron ocupados por delegaciones suramericanas.

El 80 por ciento de los 400 encuestados en el Fan Fest afirmaron que los lugares más elegidos para pasear fueron la zona del Monumento a la Bandera y gran parte de la costanera central.

Respecto al nivel de satisfacción con la plaza local, el 90% afirmó que su experiencia en la ciudad fue entre "muy buena" y "excelente". Asimismo, el 98% manifestó que regresaría y la totalidad de los consultados aseguró que recomendaría a Rosario como destino turístico a sus conocidos. Como dato de color, más de la mitad de los visitantes pisó la ciudad por primera vez motivado específicamente por la cita suramericana.