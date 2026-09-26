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Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Las víctimas están fuera de peligro y los hechos ocurrieron a escasos metros entre sí, aunque en diferentes días

26 de septiembre 2026 · 17:45hs
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Las calles de barrio Godoy  registraron dos ataques esta semana

Las calles de barrio Godoy  registraron dos ataques esta semana

Dos ataques a balazos en barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, tienen en vilo a los vecinos. Uno ocurrió este viernes y el otro el miércoles, pero la diferencia es que mientras uno lo perpetró una persona que se bajó de una moto, el otro fue ejecutado por hombres que se desplazaban a caballo.

El hecho ocurrido este viernes sucedió en Danieri al 2800. Allí fue baleado Walter R. (42) por dos personas que se desplazaban en una moto. El herido fue trasladado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde le diagnosticaron una herida en el glúteo derecho, con orificio de entrada y salida.

El hombre estaba sentado en un cantero cuando dos hombres que, según declaró, llevaban ropa oscura y gorras, le preguntaron algo ocasional y luego uno de ellos bajó y le descerrajó un tiro en una pierna. Después escaparon por Uriarte.

Según fuentes oficiales, no quedó en claro si la víctima conocía a quienes lo atacaron ni el motivo del ataque. En el lugar tampoco se encontraron vainas y es probable que los atacantes hayan utilizado un revólver.

Ataque inédito

El miércoles pasado, cuatro personas fueron detenidas tras la denuncia de una balacera perpetrada por delincuentes a caballo.

Según el primer reporte oficial, tres delincuentes atacaron a un hombre de 37 años, a las 18, en Colombres al 2800. La sobrina de la víctima precisó que los autores de los disparos iban montados a caballo.

De acuerdo a la versión preliminar, el hombre fue herido en la cabeza y tuvo que ser internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde comprobaron que no sufrió lesiones graves durante el ataque. Mientras tanto, la Policía de Santa Fe arrestó a un grupo de personas a casi 20 cuadras de allí.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que los sospechosos no estaban armados. Sin embargo, durante la requisa les secuestraron material balístico, de modo que quedaron a disposición de la Justicia provincial para definir su situación procesal.

>> Leer más: A caballo y a los tiros en zona oeste: internaron a un hombre baleado en la cabeza

Los agentes comprobaron que uno de los detenidos llevaba ocho vainas servidas de balas calibre 32 entre sus prendas. No obstante, ninguno de ellos portaba armas de fuego en el momento de la aprehensión. Entre los presuntos agresores se incluye un chico de 16 años.

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