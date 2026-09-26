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El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Durante el domingo, se desarrollarán eventos de distinta intensidad en todo el sur y algunos departamentos del este de Santa Fe

26 de septiembre 2026 · 18:52hs
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El domingo en Rosario estará marcado por un alerta amarillo por tormentas.

El domingo en Rosario estará marcado por un alerta amarillo por tormentas.

Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un alerta amarillo por tormentas para el domingo que abarcará a todo el sur de Santa Fe, incluido Rosario, además de algunos departamentos del este provincial. La entidad renovó la advertencia este sábado, que prevé precipitaciones fuertes con actividad eléctrica.

El tiempo en la ciudad para este domingo va en consonancia con ese pronóstico: se esperan tormentas fuertes desde la madrugada hasta la tarde inclusive, que luego le darán paso al desarrollo de chaparrones durante la noche. La temperatura mínima será de 15º y la máxima llegará a 23º.

El reporte del SMN indica que el alerta estará vigente durante casi todo el domingo, desde la madrugada hasta la tarde, para los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo. Para Caseros y General López, la advertencia rige para el mismo día, pero para la madrugada y para la tarde, mientras que para los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo sólo para la mañana del último día del fin de semana.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm (milímetros), pudiendo ser superados de manera puntual", anticiparon desde el SMN.

Cabe recordar que el único pronóstico oficial para conocer el estado del tiempo es el que emite continuamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien existen muchas aplicaciones, incluso algunas que vienen preinstaladas en los celulares, la información que brinda el organismo oficial proviene de meteorólogos y estaciones meteorológicas instaladas y calibradas según estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ubicadas en los territorios sobre los que se desea conocer el estado del tiempo.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Desde la Municipalidad pidieron a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, solicitaron tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

>> Leer más: El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

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