La Capital | La Ciudad | Discapacidad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

El nuevo proyecto mantiene las pensiones y la actualización de las prestaciones por IPC. Los transportistas de Santa Fe valoraron el cambio, pero reclama más correcciones

25 de septiembre 2026 · 11:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobierno cambió su proyecto sobre discapacidad

El gobierno cambió su proyecto sobre discapacidad

La situación del sector de la discapacidad sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que el oficialismo consiguiera dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para un proyecto que propone establecer un régimen permanente para el área. Desde la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis), que conduce el rosarino Pablo Bolego, recibieron la iniciativa con expectativas, aunque advirtieron que seguirán de cerca su tratamiento en el Congreso.

“Mejora la propuesta y es un gran logro de nuestra lucha”, señaló Bolego al conocer el dictamen. Para Fatradis, el nuevo texto representa un cambio respecto de la propuesta que el gobierno había presentado anteriormente y que había generado cuestionamientos dentro del sector.

Qué propone el nuevo régimen de discapacidad

El proyecto oficialista, denominado ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad, busca reemplazar el carácter transitorio de la emergencia por un esquema estable.

Entre sus principales puntos, mantiene las pensiones no contributivas por invalidez en un equivalente al 70% de la jubilación mínima y establece que puedan ser compatibles con un empleo formal cuando los ingresos de la persona no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La iniciativa también conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD), contempla auditorías periódicas, incorpora un cronograma para cancelar compensaciones económicas pendientes y prevé partidas presupuestarias destinadas al área.

“La situación sigue siendo compleja”

Bolego explicó que la federación venía trabajando durante las últimas semanas para impulsar el tratamiento de la problemática en el Congreso. “La situación en el sector de discapacidad sigue siendo compleja. Hemos trabajado en estas últimas semanas para lograr el emplazamiento, darle plazo a la comisión de Discapacidad y de Presupuesto de la Cámara baja del Congreso de la Nación para que elaboren un dictamen”, sostuvo.

>> Leer más: El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles

En ese marco, consideró que la aparición del proyecto oficialista implicó un cambio en la discusión. “En el medio de esto aparece este dictamen por mayoría de un proyecto del oficialismo, en una suerte de volantazo que da el gobierno de La Libertad Avanza que para nosotros tiene que ver con una conquista colectiva de todos los prestadores y personas con discapacidad”, afirmó.

Para Fatradis, uno de los principales cambios respecto de la propuesta anterior está vinculado con las pensiones y con el esquema de actualización de las prestaciones.

“Sin lugar a dudas mejora respecto de aquella propuesta presupuestaria que presentaron en donde se quitaban pensiones a las personas por incompatibilidad, en donde se regulaba por completo los pisos mínimos del nomenclador básico para las prestaciones”, señaló Bolego.

Según explicó, el nuevo proyecto mantiene el nomenclador con valores universales y conserva la actualización por IPC, además de otros aspectos contemplados en la ley de emergencia.

El reclamo ahora pasa por el Presupuesto 2027

Aunque la entidad valoró el dictamen, Bolego planteó que todavía quedan puntos por revisar y que el sector deberá seguir participando del debate parlamentario. “Ahora tenemos claro que debemos seguir y exigir la corrección de los puntos más débiles”, afirmó.

En particular, Fatradis seguirá de cerca las partidas que finalmente sean destinadas al área en el Presupuesto 2027. Para la federación, el paso de un régimen de emergencia a una legislación permanente también debería garantizar la participación de las personas con discapacidad y de quienes trabajan en las prestaciones y servicios destinados al sector.

“Hay que controlar qué partidas presupuestarias se asignan al Presupuesto 2027 y reclamar que toda legislación permanente sea siempre con el colectivo de personas con discapacidad y quienes brindamos apoyo para ellas”, concluyó Bolego.

Noticias relacionadas
Alejandro Vilches renunció este lunes a la Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Tras la polémica por el presupuesto renunció el secretario de Discapacidad

Rosario marchó contra el ajuste de Milei y sus cómplices.

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La resolución 3487/2026 fue publicada por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles

Después de la polémica el gobierno dio marcha atrás con los términos utilizados sobre discapacidad

El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Lo último

Opinión: Santa Fe tiene todo para crecer

Opinión: "Santa Fe tiene todo para crecer"

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

La empresa dijo que la medida obedece a una "revisión estratégica de sus operaciones". Hasta abril tenía unos 250 trabajadores en la ciudad

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina
Argentina y Paraguay llegaron a la final más convocante de los Juegos Suramericanos 2026
Juegos Suramericanos

Argentina y Paraguay llegaron a la final más convocante de los Juegos Suramericanos 2026

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Ovación
Supercopa Internacional: Hay una rivalidad y queremos ganar esta final, dijo Marco Ruben
Ovación

Supercopa Internacional: "Hay una rivalidad y queremos ganar esta final", dijo Marco Ruben

Supercopa Internacional: Hay una rivalidad y queremos ganar esta final, dijo Marco Ruben

Supercopa Internacional: "Hay una rivalidad y queremos ganar esta final", dijo Marco Ruben

Revelaron la camiseta de Lionel Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios

Revelaron la camiseta de Lionel Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios

Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

Policiales
Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez

Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest

Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario

La Ciudad
El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Política

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: Lamento el daño
Información General

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario
Economía

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario

Milei: Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia
Política

Milei: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Súper creídos: los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias
La Ciudad

"Súper creídos": los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias

El Papa León XIV le envió un cálido saludo al pueblo santafesino
Política

El Papa León XIV le envió "un cálido saludo" al pueblo santafesino

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas
Policiales

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario
Policiales

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario