IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo Más de 2.000 profesionales de 43 países llegarán a Rosario para participar del Congreso Internacional ORP. Los nuevos desafíos de la salud y la gestión en el ámbito laboral 27 de septiembre 2026 · 06:30hs

Organizado por La Segunda Seguros y la Fundación Internacional ORP de España, el encuentro reunirá durante tres jornadas a especialistas y referentes de distintos países bajo el lema “El futuro del trabajo se escribe hoy”.

¿Qué está cambiando en la forma de trabajar y qué desafíos plantea para las organizaciones? Esa es una de las preguntas centrales que atravesará el Congreso Internacional ORP 2026, que se realizará del 29 de septiembre al 1º de octubre en el centro de convenciones Metropolitano de Rosario.

Organizado por La Segunda Seguros y la Fundación Internacional ORP de España, el encuentro reunirá durante tres jornadas a especialistas y referentes de distintos países bajo el lema “El futuro del trabajo se escribe hoy”.

Entre las organizaciones participantes se destaca IRT Medicina para Empresas, que contará con un espacio propio para presentar sus soluciones vinculadas a la salud ocupacional y generar un canal de intercambio con empresas y profesionales del sector. Con más de 48 años de trayectoria, la firma combina sedes propias, una red nacional de prestadores, tecnología y equipos especializados. Su propuesta integral abarca desde la realización de exámenes y operativos médicos en plantas hasta herramientas digitales para la gestión del ausentismo y el acceso a la información.

“La medicina laboral también está atravesando una transformación. La tecnología, las nuevas formas de organización y las necesidades de las empresas nos llevan a repensar permanentemente cómo brindamos nuestros servicios. ORP es un espacio para compartir lo que hacemos, pero también para escuchar y conocer hacia dónde está avanzando el sector”, señalaron desde la dirección de IRT.

Esta participación se dará en el marco de una agenda diseñada para fortalecer las alianzas estratégicas con especialistas y referentes del sector, aprovechando el posicionamiento de Rosario como sede de un encuentro de vanguardia y alcance internacional.