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Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

El relator y exredactor del diario La Capital tenía 89 años. Participó en la primera etapa de "De 12 a 14" y se retiró de la radio LT3 en 2001

25 de septiembre 2026 · 10:32hs
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Héctor Martínez fue declarado periodista distinguido de Rosario en diciembre de 2023.

Foto: Concejo Municipal de Rosario.

Héctor Martínez fue declarado periodista distinguido de Rosario en diciembre de 2023.

Una de las voces más conocidas de las últimas décadas de la radio y la televisión de Rosario se apagó este jueves. El periodista Héctor Martínez falleció y su partida no pasó inadvertida entre los amantes del fútbol de la ciudad, así como entre colegas de distintos medios.

El exredactor del diario La Capital tenía 89 años y se había retirado de LT3 en 2001. Allí trabajó durante casi cuatro décadas y fue jefe del servicio informativo desde 1978.

La trayectoria profesional de Martínez también coincidió con distintos ciclos históricos de la televisión local. Entre ellos se destaca la primera edición "De 12 a 14" con la conducción de Carlos Fechenbach.

¿Quién era el periodista Héctor Martínez?

El relator nació el 18 de noviembre de 1936 en Rosario. Su debut radial se produjo en un programa de básquet de LT8, de la mano de Carlos Callegari Marelli y Manuel Valdez. Años más tarde, muchos fanáticos del fútbol aprendieron a reconocer de inmediato sus gritos de gol en las transmisiones de partidos de Newell's y Central.

Martínez desarrolló gran parte de su carrera en LT3, donde ingresó en 1963 para hacer el servicio informativo. Allí tuvo como amigo y consejero a Raúl Granados, el conductor de "El Clan" y otros programas inolvidables. En ese camino también trabajó con Evaristo Monti, otra figura ineludible de la historia de los medios de comunicación de la ciudad.

>> Leer más: El clásico entre Newell's y Central en la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes

La carrera televisiva del periodista pasó por Canal 5, pero también incluyó un período de una década y media en la sección deportiva de La Capital. Además estuvo en las redacciones del vespertino Crónica y La Tribuna.

En diciembre de 2023, el Concejo Municipal de Rosario declaró a Martínez como periodista distinguido y organizó un acto de reconocimiento. "Nunca pensé que iba a llegar a este momento", manifestó a la hora del agradecimiento a ediles, colegas y amigos.

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