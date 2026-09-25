Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

El relator y exredactor del diario La Capital tenía 89 años. Participó en la primera etapa de "De 12 a 14" y se retiró de la radio LT3 en 2001

Una de las voces más conocidas de las últimas décadas de la radio y la televisión de Rosario se apagó este jueves. El periodista Héctor Martínez falleció y su partida no pasó inadvertida entre los amantes del fútbol de la ciudad , así como entre colegas de distintos medios.

El exredactor del diario La Capital tenía 89 años y se había retirado de LT3 en 2001. Allí trabajó durante casi cuatro décadas y fue jefe del servicio informativo desde 1978 .

La trayectoria profesional de Martínez también coincidió con distintos ciclos históricos de la televisión local. Entre ellos se destaca la primera edición "De 12 a 14" con la conducción de Carlos Fechenbach .

El relator nació el 18 de noviembre de 1936 en Rosario. Su debut radial se produjo en un programa de básquet de LT8 , de la mano de Carlos Callegari Marelli y Manuel Valdez . Años más tarde, muchos fanáticos del fútbol aprendieron a reconocer de inmediato sus gritos de gol en las transmisiones de partidos de Newell's y Central .

Martínez desarrolló gran parte de su carrera en LT3, donde ingresó en 1963 para hacer el servicio informativo. Allí tuvo como amigo y consejero a Raúl Granados, el conductor de "El Clan" y otros programas inolvidables. En ese camino también trabajó con Evaristo Monti, otra figura ineludible de la historia de los medios de comunicación de la ciudad.

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La carrera televisiva del periodista pasó por Canal 5, pero también incluyó un período de una década y media en la sección deportiva de La Capital. Además estuvo en las redacciones del vespertino Crónica y La Tribuna.

En diciembre de 2023, el Concejo Municipal de Rosario declaró a Martínez como periodista distinguido y organizó un acto de reconocimiento. "Nunca pensé que iba a llegar a este momento", manifestó a la hora del agradecimiento a ediles, colegas y amigos.