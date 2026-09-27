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La ciudad será sede de la segunda Semana del Clima Rosario

El encuentro se realizará entre el 13 y el 16 octubre en la Terminal Fluvial y abordará la adaptación al cambio climático, la innovación productiva, la transición justa y los pasos entre los acuerdos globales y la acción local

27 de septiembre 2026 · 06:05hs
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La ciudad será sede de la segunda Semana del Clima Rosario

Entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre, Rosario será sede de la segunda Semana del Clima, un espacio de encuentro, articulación y construcción colectiva orientado a profundizar la acción climática desde el territorio y consolidar a la ciudad como un ámbito de referencia para el intercambio y la cooperación a nivel local y regional.

En un contexto global atravesado por la aceleración de la crisis climática, las semanas y encuentros climáticos se consolidan como espacios estratégicos para promover el intercambio de experiencias, fortalecer la cooperación y acelerar la acción frente a uno de los principales desafíos del siglo XXI.

La segunda Semana del Clima se desarrollará en línea con el Plan Local de Acción Climática Rosario 2030, y tiene como objetivo promover instancias de participación y trabajo colaborativo entre gobiernos, organizaciones, sector productivo, academia, organismos internacionales y ciudadanía, en un espacio de encuentro, articulación y construcción colectiva.

Tras una primera edición en 2025, que marcó un hito al convertirse en la primera Semana del Clima realizada en Sudamérica y que reunió a más de 1.800 asistentes, 64 paneles, más de 200 oradores, más de 80 organizaciones y representantes de 14 países, la Semana del Clima vuelve con el objetivo de consolidarse como uno de los principales encuentros sobre acción climática de la región, fortaleciendo el intercambio de experiencias, la cooperación y la construcción de soluciones frente al cambio climático.

El crecimiento de la Semana del Clima refleja una línea de trabajo que la Fundación Nueva Generación Argentina viene impulsando desde hace 36 años, orientada a acercar las agendas internacionales a las necesidades y oportunidades del desarrollo local. En los últimos años, ese compromiso se ha expresado en la promoción de iniciativas vinculadas con la acción climática, la transición energética, la cooperación internacional y la generación de alianzas para impulsar el desarrollo sostenible desde los territorios.

A través de una agenda abierta y transversal, el evento, que se hará en la Terminal Fluvial, apunta a generar, durante dos intensas jornadas, de 8 a 18, diálogos, intercambio de experiencias y visibilización de iniciativas vinculadas con la transición justa, la adaptación al cambio climático y la articulación público-privada.

La participación será libre y gratuita. Las inscripciones estarán disponibles próximamente en el sitio oficial de la Semana del Clima Rosario. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Rosario y la Fundación Nueva Generación Argentina, con el auspicio del gobierno de la provincia de Santa Fe.

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