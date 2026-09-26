Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad LCentral se coronó campeón y sus hinchas armaron su propio carnaval auriazul que arrancó en el estadio Madre de Ciudades y siguió en distintos puntos de Rosario Por Juan Iturrez 26 de septiembre 2026 · 21:21hs

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Madre de Ciudades. Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Gigante de Arroyito. Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el Monumento de la Bandera

osRosario Central volvió a levantar un nuevo título en el fútbol argentino con la obtención de la Superliga Internacional y el pueblo canalla armó su propio carnaval, que comenzó desde estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se traslado a diferentes puntos de la ciudad. Los puntos elegidos fueron el Monumento a la Bandera, la Sede Fundacional y las adyacencias del Gigante de Arroyito.

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el Monumento de la Bandera Festejos en el Monumento a la Bandera El Monumento a la Bandera fue uno de los lugares elegidos por los hinchas de Rosario Central para festejar un nuevo título en los torneos de AFA. Al final, el cierre de los Juegos Suramericanos fue en el Fan Fest y no hubo problemas de confluencia de eventos.

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Gigante de Arroyito. En el Gigante de Arroyito La intersección de Génova y Avellaneda fue otro de los lugares en que los canallas se juntaron para celebrar la obtención de la Supercopa Internacional, que alzaron en Santiago del Estero.

Sede Fundacional El otro punto elegido por los canallas fue la Sede Fundacional de Avenida Alberdi y la Avenida Sabin. Los hinchas en gran número coparon las calles apenas consumado el título, con un gran colorido y fuegos artificiales que seguía hasta la madrugada.