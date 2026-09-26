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Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

LCentral se coronó campeón y sus hinchas armaron su propio carnaval auriazul que arrancó en el estadio Madre de Ciudades y siguió en distintos puntos de Rosario

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

26 de septiembre 2026 · 21:21hs
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Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Madre de Ciudades. 

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Madre de Ciudades. 
Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Gigante de Arroyito.

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Gigante de Arroyito.
Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el  Monumento de la Bandera

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el  Monumento de la Bandera

osRosario Central volvió a levantar un nuevo título en el fútbol argentino con la obtención de la Superliga Internacional y el pueblo canalla armó su propio carnaval, que comenzó desde estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se traslado a diferentes puntos de la ciudad. Los puntos elegidos fueron el Monumento a la Bandera, la Sede Fundacional y las adyacencias del Gigante de Arroyito.

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el Monumento de la Bandera

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el Monumento de la Bandera

Festejos en el Monumento a la Bandera

El Monumento a la Bandera fue uno de los lugares elegidos por los hinchas de Rosario Central para festejar un nuevo título en los torneos de AFA. Al final, el cierre de los Juegos Suramericanos fue en el Fan Fest y no hubo problemas de confluencia de eventos.

>>Leer más: Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Gigante de Arroyito.

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Gigante de Arroyito.

En el Gigante de Arroyito

La intersección de Génova y Avellaneda fue otro de los lugares en que los canallas se juntaron para celebrar la obtención de la Supercopa Internacional, que alzaron en Santiago del Estero.

Sede Fundacional

El otro punto elegido por los canallas fue la Sede Fundacional de Avenida Alberdi y la Avenida Sabin. Los hinchas en gran número coparon las calles apenas consumado el título, con un gran colorido y fuegos artificiales que seguía hasta la madrugada.

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