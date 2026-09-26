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Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

El Charrúa con Cacho Sialle pudo revertir en mal arranque en el primer semestre y dos fechas el torneo logró meterse entre los siete en la Zona B

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

26 de septiembre 2026 · 21:53hs
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Central Córdoba. El técnico Arnaldo Sialle

Central Córdoba. El técnico Arnaldo Sialle, el responsable del gran momento del Matador.     

Con el triunfo ante Claypole por 2 a 1, Central Córdoba a dos fechas de finalizar la etapa clasificatoria en la Primera C, logró abrochar un lugar entre los siete de la Zona B para disputar el torneo Reducido en busca de lograr el ansiado ascenso a la Primera B. Arnaldo Cacho Sialle es el gran responsable de la levantada charrúa.

Después de un mal comienzo, tras la salida de la dupla técnica de Daniel Teglia y Diego Acoglanis y un panorama complicado, la dirigencia contrató a Cacho Sialle para salir de los últimos puestos en la Zona B.

Arnaldo Sialle, el responsable del Matador

El experimentado técnico en el fútbol del ascenso, tomó el mando ante Sportivo Barracas y fue con triunfo por 2 a 1. A partir ahí, Cacho Sialle dirigió 22 partidos, ganó 11 encuentros, empató en 6 ocasiones y perdió 5 veces.

>>Leer más: Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Actualmente, el equipo lleva 10 encuentros sin perder. La racha comenzó ante en la fecha 21 ante Leones FC en la cancha de Unión de Arroyo Seco con un triunfo por 2 a 0. con los goles de Marcos Córdoba y Franco Fernández.

Una racha de 10 partidos sin perder

Después llegaron 7 triunfos y tres empates y de esa manera a dos fechas de finalizar la primera parte del torneo logró clasificar entre los 7 equipos de la Zona B para disputar el reducido final. Ahora le resta jugar ante Yupanqui y Deportivo Español.

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