Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

El Charrúa con Cacho Sialle pudo revertir en mal arranque en el primer semestre y dos fechas el torneo logró meterse entre los siete en la Zona B

Con el triunfo ante Claypole por 2 a 1, Central Córdoba a dos fechas de finalizar la etapa clasificatoria en la Primera C , logró abrochar un lugar entre los siete de la Zona B para disputar el torneo Reducido en busca de lograr el ansiado ascenso a la Primera B. Arnaldo Cacho Sialle es el gran responsable de la levantada charrúa.

Después de un mal comienzo, tras la salida de la dupla técnica de Daniel Teglia y Diego Acoglanis y un panorama complicado, la dirigencia contrató a Cacho Sialle para salir de los últimos puestos en la Zona B.

El experimentado técnico en el fútbol del ascenso, tomó el mando ante Sportivo Barracas y fue con triunfo por 2 a 1. A partir ahí, Cacho Sialle dirigió 22 partidos, ganó 11 encuentros, empató en 6 ocasiones y perdió 5 veces.

Actualmente, el equipo lleva 10 encuentros sin perder. La racha comenzó ante en la fecha 21 ante Leones FC en la cancha de Unión de Arroyo Seco con un triunfo por 2 a 0. con los goles de Marcos Córdoba y Franco Fernández.

Una racha de 10 partidos sin perder

Después llegaron 7 triunfos y tres empates y de esa manera a dos fechas de finalizar la primera parte del torneo logró clasificar entre los 7 equipos de la Zona B para disputar el reducido final. Ahora le resta jugar ante Yupanqui y Deportivo Español.