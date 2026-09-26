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Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La fiscal del caso registrado en el barrio Sarmiento denunció que Juan Andrés C. se llevó dinero de su expareja y trató de ocultar el ataque

26 de septiembre 2026 · 09:01hs
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La audiencia sobre el intento de femicidio se realizó en el Centro de Justicia Penal.

La audiencia sobre el intento de femicidio se realizó en el Centro de Justicia Penal.

Un hombre de 39 años quedó bajo prisión preventiva este viernes por el intento de femicidio de su expareja. Durante la primera audiencia sobre el caso, la fiscal Anabel Cerutti advirtió que el agresor se aprovechó de una situación de extrema vulnerabilidad en un contexto de violencia de género y quiso encubrir el ataque en la zona norte de Rosario.

Juan Andrés C. fue detenido el último lunes por una denuncia realizada en Maciel al 700. Tras la presentación de la evidencia en su contra, seguirá tras las rejas al menos por un año como parte del proceso penal que comenzó días atrás.

La investigación comenzó a raíz del pedido de ayuda de una mujer de 45 años que había sufrido múltiples lesiones de arma blanca en el barrio Sarmiento. En base a las declaraciones recogidas desde entonces y otras medidas probatorias, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) concluyó que el sospechoso se aprovechó de la confianza que ella tenía y quiso matarla.

¿Qué se sabe del intento de femicidio en la zona norte?

La fiscal Anabel Cerutti señaló que el detenido ingresó a la casa de la víctima a través del patio. Eran las 3 de la mañana y la dueña escuchó ruidos, de modo que se asomó por una ventana y lo vio entrar.

La mujer y su expareja estuvieron bebiendo alcohol durante las horas siguientes. Pasadas las 6 de la mañana, Juan Andrés C. la agarró del cuello e intentó asfixiarla. A continuación, sacó una cuchilla que estaba debajo del colchón y comenzó a atacarla.

>> Leer más: Allanamientos por un ataque a balazos revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La dueña de la casa trató de defenderse y consiguió sacarse al agresor de encima. En ese momento, el acusado agarró el dinero que ella había sacado de un placard y empezó a organizar la huida.

De acuerdo a la hipótesis del MPA, el imputado no sólo estaba preocupado por la plata. También se ocupó de lavar la cuchilla para llevársela a la hora de la fuga. No obstante, la Brigada de Orden Urbano (BOU) de la Policía de Santa Fe lo arrestó en Huerta Grande al 900, unas 30 cuadras al norte del domicilio.

Después de la denuncia, la mujer fue internada en el Hospital Eva Pereón de Granadero Baigorria. El primer parte médico que recibieron las autoridades indica que sufrió lesiones detrás de la oreja derecha, así como en la parte delantera del cuello, el pecho, la palma y el dorso de su mano izquierda.

Luego de la presentación de la Fiscalía y la defensa, la jueza Melania Carrara aceptó el pedido de prisión preventiva por homicidio calificado por el vínculo con su expareja, por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer y por el contexto de violencia de género.

¿Cómo denunciar violencia de género en Rosario?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del MPA, ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.

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