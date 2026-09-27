La Capital | Opinión | Nueva York

Un bonaerense en Nueva York

Los caminos de Axel Kicillof hacia la Casa Rosada en medio de la interna del peronismo

Carlos Fara / Especial para La Capital

Por Carlos Fara / Especial para La Capital

27 de septiembre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Axel Kicillof compartió una actividad con el alcalde de Nueva York

Axel Kicillof compartió una actividad con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Axel Kicillof no hablará de su candidatura presidencial hasta marzo, pero todo el mundo da por supuesto que lo será. Cueste lo que cueste, dicen sus allegados. ¿Y si hay ruptura? Bueno, tampoco hay que tomar las cosas al pie de la letra. Las huestes del gobernador dicen que con el cristinismo hay que jugar fuerte, si no, no te respetan.

Muchos actores de la política y los medios le critican que no termina de plantársele a Cristina, y así hacer el matricidio necesario para que aflore un nuevo liderazgo, y evitar el estigma Alberto (el ungido). Sin embargo, son cosas mucho más fáciles de decir que de hacer. Veamos.

El primer gran obstáculo es que CFK sigue siendo (por lejos) la figura más importante para ese tercio del electorado que, sí o sí, terminará votando al candidato/a de Unión por la Patria (UP) o como se llame. Ella tiene liderazgo, carisma y astucia (reconocida por propios y extraños), con lo cual no es sencillo el ejercicio. Algunos consideran que esta suerte de resistencia pasiva es un “neo Scioli”, quien evitaba la confrontación a toda costa, en parte para diferenciarse de la agresividad de la jefa, y en parte para evitar hacer algo que no le sentaba bien a su personalidad. Como dicen correctamente los manuales, la estrategia es un traje a medida, no un prêt-à-porter. Hay que ponerse el saco que a cada uno le cae bien.

El segundo gran obstáculo es que, si se llegase a partir UP, es muy difícil que Axel se pueda hacer ilusiones de ganar. Pero ¿podría partirse? En el axelismo descreen del cristinismo en todo sentido y, por lo tanto, deducen que en realidad ella juega a perder para seguir siendo la jefa de la oposición. Los fieles del mandatario bonaerense dicen que el economista será candidato pase lo que pase, por adentro si es posible, y si no por fuera. ¿Quién lo acompañará en semejante aventura? Imposible de responder hoy.

El tercer obstáculo se llama Sergio Tomás Massa, quien puede jugar a favor o en contra. A favor sería sirviendo de puente entre los dos bandos y quedándose con la candidatura a gobernador. En contra, si oliese sangre y llegase a la conclusión de que el mejor prospecto es él mismo, quien (con apoyo del cristinismo) se animase a competir una primaria. Resultado incierto, pero el mago de Tigre tiene dotes de habilidad y audacia ya comprobadas (por ejemplo, cómo obtuvo la candidatura en 2023, 24 horas después de que fuese ungido Wado de Pedro).

Por todo esto es que Kicillof quiere consolidarse compitiendo y ganando una primaria, ya que (salvo Massa) el resto de los precandidatos no mueven el amperímetro, como Uñac o Zamora, ni en la base dirigencial ni en la opinión pública. Al final, los muchachos peronistas son muy fieles al poder que otorga el voto popular. Ahí se ordenan y se vuelven verticalistas. Pero, antes de eso, son absolutamente caóticos y horizontales.

La negociación

Si Axel quiere realmente dominar, implicará no desdoblar la elección bonaerense para que todo el mundo juegue al mismo tiempo que él su capital político. Pero él no definirá eso por ahora, ya que así tiene margen de negociación para varios temas: 1) ¿habrá primarias provinciales?, 2) ¿habrá reelección de intendentes?, 3) ¿seguirá habiendo boleta sábana? y 4) ¿habrá candidato único para la Gobernación o habrá puja? Todo eso depende, además, de algo que nadie maneja: si habrá o no Paso o Pas nacionales.

Esta semana Kicillof dio un paso importante: fue a Nueva York para hablar con inversores y afirmó que la provincia honrará su deuda con los bonistas. Si le creyeron o no, es otro tema. Pero hubo un dato que no debe pasar desapercibido: estuvo presente el multifacético José Luis Manzano, un hombre con llegada al poder global y muy beneficiado en la era Milei. Un tiburón importante que no da la cara gratis ni gasta su precioso tiempo en balas perdidas.

El otro fin de semana hizo su acto de “no lanzamiento”, pero dijo que iban a contar con él para 2027. También se detuvo en un detalle relevante: que la nueva canción (que pidió hace tres años) debe componerse de abajo hacia arriba, en un velado mensaje a La Cámpora, la cual es siempre afecta al verticalismo y la baja de línea al estilo tradicional. Difícil decir si ese proceso down–top se pudiese producir. Sin embargo, pasó la pelota a las bases y trató de mostrarse como contrafigura metodológicamente hablando.

El punto de partida no es malo para el exministro de Economía: hoy se verifica un empate técnico en una segunda vuelta entre él y el presidente, escenario impensado hace solo seis meses atrás.

Ver comentarios

Las más leídas

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Lo último

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Asociación Rosarina: se juega otra jornada en el fútbol local en las tres categorías

Asociación Rosarina: se juega otra jornada en el fútbol local en las tres categorías

Un bonaerense en Nueva York

Un bonaerense en Nueva York

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El evento final tuvo desfile de las delegaciones, traspaso de banderas, homenaje a voluntarios y el apagado del fuego olímpico. El presidente del Comité Olímpico Argentino afirmó que esta edición fue la que más público tuvo en su historia, con más de 3 millones y medio de personas

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe
El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado
La Región

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

Ovación
Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo
La Ciudad

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos

"La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos"

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil
Política

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada