Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

El incremento se da en medio de la escalada del precio internacional del Brent y no descartaron hacer más ajustes de precios

Luego de que las petroleras extranjeras aumentaran los combustibles, YPF decidió seguir ese camino y elevar los precios desde el primer minuto de este sábado.

La petrolera YPF informó que aplicará un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles a partir del primer minuto de este sábado , como consecuencia de la extensión del conflicto en Medio Oriente . La medida, indicaron, apunta a sostener el consumo, especialmente en el interior del país en donde se vienen registrando caídas en las ventas.

La compañía estatal sostuvo que el aumento se realiza en medio del congelamiento de precios que impulsó a partir de abril. A su vez, indicó que la tensión originada por el conflicto en Medio Oriente volvió a disparar el precio del petróleo internacional . Al cierre de las operaciones, el Brent supera los u$s 104 por barril , mientras que el crudo WTI opera en los u$s 93 .

YPF reafirmó la política de "buffer", la cual, explicaron, "permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado". En tanto, adelantaron que van a seguir de cerca las principales variables para determinar si hacen más ajustes específicos .

"Se continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red", explicaron.

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La decisión rompe el buffer, que se venía aplicando desde mayo luego de un alza de hasta 30% en los valores. Este acuerdo contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los u$s 80, a cambio de que luego se mantenga el precio hasta equiparar los flujos.

Aumentos de combustibles de petroleras extranjeras

Este jueves, las principales petroleras, con excepción de YPF, comenzaron a aplicar aumentos de entre 2 y 5 por ciento en los precios de los combustibles y los aumentos ya llegaron a Rosario. Desde la cámara que agrupa a las estaciones de servicios de Rosario confirmaron que las petroleras ya enviaron los nuevos precios.

El presidente la Cámara de estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario (Cesgar), Juan Manuel Rumin, confirmó que entre lunes y martes llegaron los nuevos valores. Las compañías privadas que operan en la ciudad son Shell, Axion Energy y Puma.

Precios en pizarras

En rigor, la marca Shell ahora elevó en promedio el precio de la súper a $2.208, el litro de V-Power hasta los $2.508 y el metro cúbico de GNC quedó en $749. Además, el combustible Evolux Diesel saltó a $2.317 y la V-Power Diesel quedó en $2.530, según los precios relevados en diferentes puntos del país.

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Por su parte, Axion Energy aumentó sus precios hasta llevar el litro de súper a los $2.247, la premium Quantum a los $2.523 y el metro cúbico de GNC hasta los $829. Además, el diesel X10 quedó en $2.385 y el diesel Quantum X10 en $2.562.

En tanto, Puma subió la nafta súper a $2.213, la MAX Premium a $2.463 por litro y el GNC a $1.000. El litro de diésel Puma trepó a $2.471 y el de ION diésel a $2.668.