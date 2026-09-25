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Boca-Racing en el Gigante: operativo para evitar el cruce de hinchas en las rutas

Las autoridades coordinaron los desplazamientos de las distintas parcialidades que asistirán a la final de la Copa Argentina

25 de septiembre 2026 · 11:58hs
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Contro absoluto para los hinchas de Boca y Racing que lleguen al Gigante.

Contro absoluto para los hinchas de Boca y Racing que lleguen al Gigante.

La circulación de hinchas tendrá un operativo especial el fin semana como consecuencia del partido decisivo que disputarán Boca y Racing, por la final de la Copa Argentina. Ante esta situación habrá un dispositivo de seguridad importante para evitar cruces entre las distintas parcialidades y teniendo en cuenta también el viaje de hinchas de Central y Estudiantes a Santiago del Estero.

El domingo, a las 17 y en el Gigante de Arroyito, se definirá el nuevo campeón de la Copa Argentina. En el caso de los Académicos, el camino hacia la cancha de Central los micros deberán ingresar a la Ciudad de Buenos Aires y luego continuar por la Ruta Nacional 7, la Ruta Provincial 6 y la Ruta Nacional 8.

A la altura de Pergamino, los vehículos de la Academia seguirán por la Ruta Provincial 178 hasta el límite con Santa Fe. Todo esto se dará entre las 22 del sábado 26 y las 2 del domingo, una ventana horaria que fue definida para disminuir las posibilidades de cruces con quienes regresen de Santiago del Estero.

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La salida de hinchas de Boca

Por su parte, los micros de Boca saldrán el domingo entre las 7 y las 9 desde el estadio Alberto J. Armando. El itinerario establecido incluye la autopista Panamericana y la Ruta Nacional 9, por donde continuarán hasta el límite entre Buenos Aires y Santa Fe.

De acuerdo a lo que informó la Aprevide, "todos estos operativos fueron consensuados entre Aprevide y los distintos organismos de seguridad de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, con la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación". Esto se debe a que se tuvo en cuenta el viaje de hinchas de Estudiantes y Central a Santiago del Estero para definir este sábado la Supercopa Internacional.

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En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron a los hinchas de Central que la partida de los micros hacia Santiago del Estero se dará desde este viernes, a las 22. Así, todos los colectivos saldrán y regresarán a la ciudad deportiva de Granadero Baigorria.

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