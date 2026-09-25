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San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Fue interceptado por un control de Gendarmería en Gálvez y Perú. Junto con la droga tenía cambio chico en una suma de dinero

25 de septiembre 2026 · 13:42hs
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El procedimiento realizado en San Lorenzo derivó en el secuestro de gran cantidad de dosis de cocaína

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Un hombre fue detenido durante la madrugada de este jueves en la ciudad de San Lorenzo tras ser interceptado por efectivos de la Gendarmería Nacional con más de un centenar de envoltorios de cocaína listos para su comercialización. El procedimiento se llevó a cabo durante patrullajes preventivos en la esquina de Mateo Gálvez y Perú. El involucrado llevaba la droga fraccionada junto a una suma de dinero en efectivo.

Al percatarse de la presencia del personal de las fuerzas federales el sospechoso intentó eludir el control, pero los efectivos procedieron a la identificación preventiva del individuo en plena calle. Durante la requisa los agentes hallaron entre sus pertenencias 112 envoltorios de nylon que contenían cocaína, con un peso total de 23,1 gramos, además de 10.000 pesos en efectivo.

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Frente al hallazgo del estupefaciente fraccionado, los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del sospechoso y a la incautación del material no permitido y el dinero.Las actuaciones del caso y el detenido fueron trasladados a la sede de la Comisaría 7.ª de San Lorenzo por razones de jurisdicción, quedando todo lo actuado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para la formulación de los cargos por infracción a la Ley de Estupefacientes.

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