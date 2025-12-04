La Capital | Novedades | Fundación Banco Santa Fe

Lectura, creatividad y aprendizaje: la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 481 "Esteban Echeverría" de Santa Fe fue ganadora del programa RE.VER

El programa desarrollado por Fundación Banco Santa Fe apuntó a promover la lectura, la escritura y la reinterpretación creativa de textos en estudiantes secundarios, con premios para las propuestas más innovadoras.

4 de diciembre 2025 · 13:26hs
La Fundación Banco Santa Fe, en conjunto con las demás Fundaciones de Grupo Petersen y la organización TICMAS, anunció los ganadores de la segunda edición del programa RE.VER, y premió a la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 481 "Esteban Echeverría" de Santa Fe.

Este año, el programa dirigido a estudiantes de 1°, 2° y 3° año de escuelas secundarias para el fortalecimiento de la lectura, la escritura y la comprensión, invitó a los equipos escolares participantes a releer, reinterpretar y reimaginar una obra literaria, desarrollando una propuesta creativa para postular en las categorías: Stopmotion, obra breve dramatizada, y/o podcast.

La escuela santafesina fue elegida entre un total de 30 escuelas y resultó ganadora junto a alumnos de 1° año por su propuesta de reinterpretación y adaptación en formato Podcast de la obra "El Matadero”, de Esteban Echeverría.

En palabras de los docentes “lo que más conmovió fue el lugar que ocupó la comunicación en este proyecto de los estudiantes, ellos se animaron a grabar su propia voz y a escucharse, fue una hermosa experiencia”.

La institución recibió un Aula Multimedia, compuesta por una notebook, un proyector y parlantes, para seguir fortaleciendo la innovación educativa dentro de la comunidad educativa.

De las otras categorías resultaron seleccionados:

Categoría: Stop Motion: El Espejo de los invisibles. Escuela de Nivel Medio de Niquivil (San Juan).

Categoría: Obra breve dramatizada : La casa de Bernarda Alba corto. Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco (Entre Ríos).

La propuesta de RE.VER fue pensada para enriquecer el vínculo de los jóvenes y sus docentes con la literatura, promoviendo habilidades fundamentales como la comprensión lectora, la escritura, el pensamiento crítico y la producción artística.

Como novedad, este año se incorporó el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) como recurso para potenciar la creatividad, enriquecer los lenguajes expresivos y acompañar el desarrollo de los proyectos finales de manera innovadora y reflexiva.

Los espacios de formación se desarrollaron entre agosto y septiembre, con talleres y encuentros virtuales a través de la plataforma educativa de TICMAS - compañía innovadora en contenidos digitales y educativos de Latinoamérica- que brinda soluciones tecnológicas y contenidos interactivos para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Para conocer todas las propuestas presentadas ingresar a: https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/re-ver-proyectos-participantes-2025/

Desde 2001, las Fundaciones Grupo Petersen (Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos, Fundación Banco San Juan, y Fundación Banco Santa Cruz) impulsan programas innovadores orientados a la excelencia educativa, la transformación de las escuelas secundarias y el fortalecimiento de las trayectorias de los estudiantes.

