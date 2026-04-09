Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

La agrupación Oktubre ganó la conducción en la Facultad de Humanidades y Artes. No habrá cambios en el resto de las instituciones

En el tercer día y último día de votación, las elecciones en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) concluyeron este miércoles con pocas novedades de peso. El oficialismo retuvo todos los centros de estudiantes donde estaba al mando y el peronismo consiguió la única victoria que implica un cambio de signo político en 2026.

La Facultad de Humanidades y Artes fue la excepción a la regla en el cierre de los comicios, ya que casi todas las conducciones actuales renovaron su mandato . En este caso, la agrupación que había ganado el año anterior perdió a manos de Oktubre y cayó al tercer lugar en el recuento provisional.

Actualmente, el peronismo sólo tiene representación en seis de las 12 unidades académicas de la UNR. En ese marco, se destaca la performance que tuvo en Ciencias Veterinarias para renovar el mandato. Además mejoró su situación en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, donde alcanzó el segundo puesto y superó al Frente Estudiantil de Unidad de Izquierda .

En líneas generales, los resultados que se dieron a conocer a la noche dan cuenta de que el Frente Reformismo en Acción se consolidó como la principal fuerza política. La organización alineada con el rector Franco Bartolacci consiguió la reelección en la mitad de los centros estudiantiles de la institución.

La cosecha de votos le permitirá al oficialismo seguir al frente de la Federación Universitaria de Rosario (FUR) desde 2022. Además conservará la mayoría dentro del Consejo Superior de la UNR.

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El espacio que comparten radicales reformistas y otras organizaciones independientes ratificó la conducción en Ciencia Política, Psicología, Odontología, Ciencias Agrarias y Derecho. Por otra parte, Alde seguirá al mando en las facultades de Arquitectura y Ciencias Médicas.

El oficialismo logró sostener el nivel de respaldo en las urnas después del hito de 2025, cuando el rosarino Joaquín Carvalho se convirtió en presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA). El militante de la Franja Morada dijo presente ayer en el cierre de los comicios y celebró el triunfo.

Resultados de las elecciones en la UNR