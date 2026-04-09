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Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

La agrupación Oktubre ganó la conducción en la Facultad de Humanidades y Artes. No habrá cambios en el resto de las instituciones

9 de abril 2026 · 08:23hs
La votación finalizó este miércoles en la UNR.

Foto: Prensa UNR.

La votación finalizó este miércoles en la UNR.

En el tercer día y último día de votación, las elecciones en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) concluyeron este miércoles con pocas novedades de peso. El oficialismo retuvo todos los centros de estudiantes donde estaba al mando y el peronismo consiguió la única victoria que implica un cambio de signo político en 2026.

La Facultad de Humanidades y Artes fue la excepción a la regla en el cierre de los comicios, ya que casi todas las conducciones actuales renovaron su mandato. En este caso, la agrupación que había ganado el año anterior perdió a manos de Oktubre y cayó al tercer lugar en el recuento provisional.

Actualmente, el peronismo sólo tiene representación en seis de las 12 unidades académicas de la UNR. En ese marco, se destaca la performance que tuvo en Ciencias Veterinarias para renovar el mandato. Además mejoró su situación en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, donde alcanzó el segundo puesto y superó al Frente Estudiantil de Unidad de Izquierda.

Un frente oficialista consolidado

En líneas generales, los resultados que se dieron a conocer a la noche dan cuenta de que el Frente Reformismo en Acción se consolidó como la principal fuerza política. La organización alineada con el rector Franco Bartolacci consiguió la reelección en la mitad de los centros estudiantiles de la institución.

La cosecha de votos le permitirá al oficialismo seguir al frente de la Federación Universitaria de Rosario (FUR) desde 2022. Además conservará la mayoría dentro del Consejo Superior de la UNR.

>> Leer más: Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

El espacio que comparten radicales reformistas y otras organizaciones independientes ratificó la conducción en Ciencia Política, Psicología, Odontología, Ciencias Agrarias y Derecho. Por otra parte, Alde seguirá al mando en las facultades de Arquitectura y Ciencias Médicas.

El oficialismo logró sostener el nivel de respaldo en las urnas después del hito de 2025, cuando el rosarino Joaquín Carvalho se convirtió en presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA). El militante de la Franja Morada dijo presente ayer en el cierre de los comicios y celebró el triunfo.

Resultados de las elecciones en la UNR

  • Ciencia Política y Relaciones Internacionales: Franja Morada (Reformismo en Acción) ratificó su conducción y venció a un frente de agrupaciones peronistas que desplazó al tercer lugar al Frente Estudiantil de Unidad de izquierda. En el consejo directivo también ganó Franja Morada, que obtuvo 3 consejeros. El frente peronista obtuvo 3 más y el frente de izquierda los 2 restantes.
  • Arquitectura: Alde continúa al frente del centro de estudiantes. Los vencedores consiguieron 4 representantes en el consejo directivo, seguidos por la agrupación independiente peronista Dominó (3) y Franja Morada (1).
  • Psicología: Pulsión (Reformismo en Acción) ratificó su hegemonía. En el consejo directivo consiguió 3 asientos. Detrás se ubicaron el FEU (3) y La Masotta (2).
  • Odontología: el GIO ratificó la conducción de un bastión reformista, ganando en el centro de estudiantes y obteniendo los 8 lugares para estudiantes del consejo directivo.
  • Ciencias Agrarias: los Estudiantes Independientes (Reformismo en Acción) siguen al frente y se quedaron con los 8 consejeros estudiantiles.
  • Derecho: la agrupación 1983 (Reformismo en Acción) ratificó por amplio margen su liderazgo para conducir el centro de estudiantes. En el consejo directivo consiguieron 4 lugares, seguidos por el Frente Patria (2), Franja Morada (1) y DNI (1).
  • Ciencias Médicas. Alde renovó el mandato y obtuvo 6 consejeros estudiantiles. Los dos restantes quedadaron en manos de Impulso (Reformismo en Acción).
  • Ciencias Veterinarias: Univet, agrupación peronista, retuvo la conducción y los 5 consejeros que tenía desde el año anterior. ADN (Reformismo en Acción) consiguió los tres lugares restantes.
  • Ciencias Económicas: GPS renovó su mandato, seguido por Franja Morada. En el consejo directivo contará con cinco lugares por encima de Franja Morada (2) y Universitarios por la Libertad (1).
  • Ingeniería: la agrupación 15 de Junio del Movimiento Nacional Reformista (MNR) ratificó su predominio. La organización socialista tendrá 4 consejeros, seguida por Universitarios por la Libertad (2), Alternativa (1) y Alde (1).
  • Ciencias Bioquímicas: la agrupación 9 de Julio del MNR retuvo la conducción del centro de estudiantes por amplio margen. En el consejo directivo tendrán 7 asientos y el restante quedó en manos de Franja Morada.
  • Humanidades: Oktubre le arrebató la conducción a la izquierda y obtuvo 2 consejeros, seguido por Somos (Reformismo en Acción), que tendrá otros tantos al igual que Santiago Pampillón (FEU), Mate Cocido (1) y la agrupación de izquierda FIT (1).
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