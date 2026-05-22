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Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

El cronograma contempla modificaciones con respecto a la modalidad de trabajo habitual de centros de salud, transporte público y estacionamiento medido

22 de mayo 2026 · 08:37hs
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El municipio garantizó distintas actividades durante el feriado.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

El municipio garantizó distintas actividades durante el feriado.

La Municipalidad de Rosario anunció este jueves una serie de restricciones por el feriado del 25 de Mayo. Fuentes oficiales confirmaron el esquema de funcionamiento de los servicios públicos locales durante el fin de semana largo con distintos cambios previstos para el próximo lunes.

El cronograma contempla una reducción de la frecuencia del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y no habrá atención al público de manera presencial en varias dependencias. En cambio, la atención de urgencias y emergencias médicas está garantizada, al igual que la recolección de residuos con los recorridos habituales.

En el marco del Día de la Revolución de Mayo, este lunes permanecerán cerrados los centros municipales de distrito y otras dependencias. Cabe recordar que siguen disponibles múltiples trámites digitales a través del sitio web oficial y de Munibot, la plataforma automatizada de Whatsapp que funciona con la línea 341-5-440147.

¿Qué servicios funcionan en Rosario durante el feriado del 25 de mayo?

Según el anuncio oficial, este fin de semana largo se programaron los siguientes servicios por área:

  • Salud Pública: guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. El Sies (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecen cerrados.

  • Áreas descentralizadas: los centros municipales de distrito no atienden al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, durante las 24 horas, mediante Munibot o en la página oficial de la Municipalidad.

  • Higiene urbana: los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionan con normalidad. Igualmente, se solicita sacar los residuos de 19 a 21 con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

  • Cementerios: los cementerios La Piedad y El Salvador abren en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizan inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

  • Transporte urbano de pasajeros: los cuadros horarios del TUP se reducen con el esquema de día medio festivo para el sábado 23 de mayo. Entre el domingo 24 y el lunes 25 bajan más las frecuencias, ya que son días festivos.

>> Leer más: Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

  • Taxis: el cronograma de funcionamiento es acorde al pautado y el servicio es normal.
  • Centro de Atención al Usuario y Unidad de Gestión Sube: permanece abierto de 8 a 19.30, tanto el sábado como el domingo y el lunes en la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702).
  • Estacionamiento medido: el sistema funciona normalmente el sábado 23. No se cobra el uso en las dos jornadas siguientes.
  • Carriles exclusivos: no funcionan entre el sábado y el lunes. La excepción es el Metrobus de la zona norte, que sigue habilitado.
  • Mi bici tu bici: el sistema está disponible todos los días, durante las 24 horas.
  • Balneario La Florida: la playa abre los tres días, de 9 a 19. Se permite el ingreso con mascotas.
  • Teléfono Verde y Contacto Violeta: tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como la línea de Whatsapp del Contacto Violeta (341-5-781509) funcionan normalmente.
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