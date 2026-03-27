Franco Bartolacci presidirá el Consejo Interuniversitario Nacional

El rector de la UNR asumirá como titular del CIN que aglutina a todos los rectores y rectoras de las universidades públicas del país. Nuevo rechazo al anuncio de una nueva ley de financiamiento universitario del gobierno

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci será elegido por sus pares para estar al frente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que aglutina a rectores y rectoras de todas las universidades públicas del país. El encuentro que tendrá lugar en Santa Rosa de La Pampa será a su vez escenario de un fuerte pronunciamiento en contra de las modificaciones que el gobierno nacional busca realizar en el financiamiento de la educación superior en la Argentina. "Están con esa idea, de modificar la ley aprobada por el Congreso y rechazada por el Ejecutivo. Pero lo que plantean ni soluciona el problema ni despeja el conflicto. Lo que quieren es modificar la ley de financiamiento que está discutiéndose en el ámbito judicial", argumentó el rector de la UNR al anticipar que se emitirá un documento de todas las casas académicas criticando la movida del Ejecutivo nacional.

Bartolacci asumirá como titular del CIN horas después de una conferencia de prensa, en la que el Jefe de Gabinete Manuel Adorni lanzó una batería de proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso.

En un tramo, el Jefe de Gabinete se refirió a la modificación de las leyes para discapacidad y Educación Superior. "El gobierno anterior nos dejó un Estado fundido, sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos que dejaron a su paso, ni a las prestaciones sociales que tanto dicen defender. Los aumentos que se daban eran efímeros porque como estaban financiados con emisión monetaria se los comía la inflación. Y así como están estas leyes aprobadas el año pasado por el Congreso, vienen a repetir el mismo patrón: repartir plata que no hay y forzarnos a emitir. Conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza", argumentó Adorni en relación a una ley vigente, vetada por el Ejecutivo pero que la Justicia ordenó implementar.

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La reacción de Bartolacci no se hizo esperar. "En salarios proponen recomponer el desfasaje del 2025 en un 12,3 por ciento, pero lo plantean en 3 cuotas (marzo, julio, septiembre). Pero nada dicen de la perdida de poder adquisitivo del 2024. La ley aprobada por el Congreso Nacional contemplaba lo que había que recuperar en 2024 y 2025. Y en gastos de funcionamiento, donde la ley también recomponía respecto del desfasaje estos dos años (2024-2025), el gobierno solo plantean un ajuste hacia adelante en el 2026 siempre que la inflación supere el 14 por ciento", advirtió el rector de la UNR para marcar lo que el Ejecutivo intenta modificar.

Reacción de los profesores

En esta misma línea, el referente de Coad, el gremio que nuclea a los profesores universitarios Federico Gayoso se pronunció en igual sentido. "El gobierno le hizo una propuesta al CIN que es un insulto. Pretenden modificar la ley que nunca cumplieron de manera tal que para salarios y los demás rubros, léase gastos de funcionamiento, becas estudiantiles, en lugar de un incremento del 55 por ciento como dice la norma vigente (que sería retrotraer los valores al primer día de la gestión Milei), nos otorgaría un 12 por ciento en cuotas. Si prorrateamos el aumento en un año estamos hablando de un 1 por ciento mensual, es decir menos de los aumentos del año pasado", remarcó Gayoso al recordar que está lanzado un paro de una semana desde el lunes próximo en las casas de estudio.

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Nueva autoridades del CIN

Este viernes en La Pampa se desarrollará un plenario de autoridades del CIN, donde además elegirán al nuevo presidente por un nuevo periodo: el rector de la UNR, Bartolacci quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente de la entidad. Además, en la misma reunión está previsto que los rectores de todas las universidades públicas emitan documento crítico, hacer una declaración pública y establecer una serie de acciones a seguir.

El plenario se llevará a cabo en la ciudad de Santa Rosa. La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) será la institución anfitriona de esta instancia de acuerdos que se espera compartir con diferentes autoridades nacionales y locales. Se anuncia que para este jueves se convoque al Comité Ejecutivo que definirá el temario del evento.

Allí surgirá la respuesta institucional a la avanzada del gobierno nacional que impulsa la modificación de la ley de financiamiento universitario. "El planteo es exigir el cumplimiento y la aplicación de la norma tal como fue aprobada por el Legislativo nacional y la convocatoria a paritaria urgente, que hace año y medio que no funciona", adelantó a La Capital el rector Bartolacci para agregar: "Lo que el gobierno debe hacer es aplicar la ley de financiamiento tal como fue aprobada por el Congreso y convocar urgente recomponer salarios, tal como se establece por norma. Debe haber pocas leyes con tanta legitimidad, aprobada luego de ser tratada en dos periodos legislativos y debatida en más de cinco oportunidades en el Congreso. Lo que legalmente corresponde es respetar esa ley y aplicarla sin más dilaciones".

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En esta nueva polea de tensión, quien será en pocos días más el flamante titular del CIN, resumió lo que viene en materia de discusión con el Ejecutivo: "Así como está planteado, lo que pretende el gobierno nacional ni resuelve el problema ni despeja las dificultades graves que atravesamos".

Nuevo informe sobre la caída de salarios

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), emitieron ayer el noveno informe de situación de salarios correspondiente a febrero, en donde se alerta que los salarios de los trabajadores de la educación superior llevan 16 meses de caída ininterrumpida de sus haberes, con un deterioro de 32,8 por ciento desde noviembre de 2023. En los últimos doce meses, la pérdida fue superior al diez por ciento.

El nuevo relevamiento advierte que los sueldos en las universidades nacionales deberían incrementarse un 48,7 por ciento para volver al nivel que tenían a noviembre de 2023, previo a la asunción del presidente Javier Milei.

"Mientras el presupuesto cae un 36,1 por ciento en tres años, equivalente a haber dejado un año sin financiamiento a las a universidades nacionales, el Ejecutivo sigue sin implementar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Legislativo pese a que la Justicia ordenó ponerla en vigencia", resaltó el informe.

Plenario de Secretarios Generales de la FEDUN

"No están dadas las condiciones para el desarrollo normal de las actividades académicas en las 60 universidades públicas ya que "no hay Universidad de calidad sin salarios dignos", destacaron en un comunicado desde Fedun.

Además, se votó ratificar, una huelga en las universidades para el martes próximo y se acordó asistir al plenario CIN para solicitar una declaración conjunta entre los rectores, los gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA) sobre la gravedad de la situación.